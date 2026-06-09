Φονική συντριβή ιδιωτικού τζετ στον Άγιο Δομίνικο – Νεκροί οι δύο πιλότοι, σοκάρει το βίντεο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή (7/6) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λα Ρομάνα, στον Άγιο Δομίνικο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές ενός ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Gulfstream.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος επιχειρούσε προσγείωση όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διαδικασία. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια.

Το ιδιωτικό τζετ επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό το Όστιν του Τέξας, όπου είχε προγραμματιστεί να παραλάβει τον θρύλο του μπέιζμπολ Γιαντιέρ Μολίνα και μέλη της οικογένειάς του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από τη συντριβή. Το αεροσκάφος φαίνεται να προσεγγίζει τον διάδρομο με το σύστημα προσγείωσης αναπτυγμένο, ωστόσο καταλήγει να χτυπά με το κάτω μέρος της ατράκτου στον διάδρομο.

Η πρόσκρουση προκαλεί σοβαρές ζημιές στο πίσω τμήμα του αεροσκάφους, το οποίο διαλύεται, ενώ ακολουθεί έκρηξη και εκδήλωση πυρκαγιάς.

Μετά το δυστύχημα, πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού κάλυψαν την περιοχή του αεροδρομίου.

Tragic development: A private jet has crashed during an emergency landing attempt at La Romana International Airport in the Dominican Republic.#aircraft pic.twitter.com/Q4nmtpn4ul — FL360aero (@fl360aero) June 7, 2026

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς που τύλιξε τα συντρίμμια, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

