Φονικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν στην Πορτογαλία - Χάος σε μεταφορές και ηλεκτροδότηση

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ηκαταιγίδα Κριστίν σάρωσε την κεντρική και βόρεια Πορτογαλία, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε το φαινόμενο «ακραίο», ενώ σχολεία παρέμειναν κλειστά, κτήρια υπέστησαν σοβαρές φθορές και οι μετακινήσεις διαταράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Η Πορτογαλία είχε ήδη πληγεί από αλλεπάλληλες καταιγίδες τις προηγούμενες ημέρες. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από πλημμυρικά νερά.

Σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ριπές ανέμου που έφτασαν έως και τα 150 χλμ./ώρα προκάλεσαν περισσότερα από 3.000 καιρικά περιστατικά σε όλη τη χώρα. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων ή συντριμμιών.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι καταγράφηκαν στην αεροπορική βάση Μόντε Ρεάλ στη Λεϊρία, όπου οι ριπές έφτασαν τα 178 χλμ./ώρα, πριν καταστραφεί ο εξοπλισμός παρακολούθησης. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το σημείο αυτό αποτέλεσε το σημείο εισόδου της καταιγίδας στην ηπειρωτική Πορτογαλία.

At least three people were killed, and more than 800,000 residents across central and northern #Portugal were left without electricity as #StormKristin caused widespread destruction. The storm toppled trees, damaged homes, and severely disrupted road and rail traffic before… pic.twitter.com/IGD96iYGC7 — The News Now (@NewsNowJK) January 29, 2026

Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες – Αποκλεισμοί σε δρόμους και τρένα

Περισσότεροι από 850.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου E-Redes. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας (ANEPC) επιβεβαίωσε ότι τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν στην κεντρική περιοχή της Λεϊρία, μία από τις πλέον πληγείσες.

Στην ίδια περιοχή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από μεταλλική λαμαρίνα, ενώ ένας ακόμη παγιδεύτηκε σε υπό κατασκευή κατοικία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης τον θάνατο άνδρα στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, καθώς και έναν ακόμη θάνατο στην περιοχή Μαρίνα Γκράντε.

Οι μεταφορές σε όλη τη χώρα επηρεάστηκαν σοβαρά, με δρόμους συμπεριλαμβανομένου του βασικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τη Λισαβόνα με τον βορρά και σιδηροδρομικές γραμμές να αποκλείονται από συντρίμμια.

Κόκκινος συναγερμός και εκκλήσεις για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δέκα παράκτιες περιοχές τέθηκαν σε κόκκινη προειδοποίηση την Τετάρτη, λόγω επικίνδυνων θαλάσσιων συνθηκών, με κύματα που αναμενόταν να φτάσουν τα 14 μέτρα, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Η Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας (PSP) κάλεσε τους κατοίκους σε Κοΐμπρα και Λεϊρία να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι η χώρα παραμένει σε ύψιστη επιφυλακή. Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε πως οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές και θα λάβουν «όποια μέτρα είναι απαραίτητα».

Ο δήμαρχος της Λεϊρία, Γκονσάλο Λόπες, ζήτησε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. «Έχουμε δημόσιους χώρους που έχουν καταστραφεί. Ο αντίκτυπος είναι παρόμοιος με αυτόν μιας βόμβας στην πόλη μας», δήλωσε, κάνοντας λόγο για μακρά και δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης.Πέρασμα της καταιγίδας και στην Ισπανία

Αφού διέσχισε την Πορτογαλία, η καταιγίδα Κριστίν κινήθηκε ανατολικά προς την Ισπανία, φέρνοντας χιόνι, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Στην Ανδαλουσία καταγράφηκαν περίπου 2.000 περιστατικά που σχετίζονται με τα καιρικά φαινόμενα.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για ανέμους έντασης τυφώνα σε ορισμένες περιοχές, ενώ κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε για περιοχές της Αλμερία, λόγω της σφοδρότητας των ανέμων.