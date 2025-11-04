Φονικό στη Χαλκίδα: Κατηγορούμενος για την οπαδική επίθεση εμπλέκεται στη δολοφονία Λυγγερίδη

Οπαδός χωρίς ποινικό παρελθόν είναι ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή -με οπαδικά κίνητρα- που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/11) σε πλατεία της Χαλκίδας, σοκάροντας την τοπική κοινωνία με την αγριότητα της.

Την ίδια ώρα, φρουρούμενοι στο νοσοκομείο της πόλης καθώς έχουν συλληφθεί, είναι δύο οπαδοί αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τραυματίες μετά τη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, προχωρώντας αρχικά στη σύλληψη ακόμη τριών οπαδών που δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι χειροπέδες πέρασαν και σε ακόμη έναν 19χρονο οπαδό, το όνομα του οποίου είναι στη δικογραφία για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, ενώ υπάρχει κι ένα 8ο άτομο, άγνωστο για την ώρα στις Αρχές.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας έχει δει και βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο απεικονίζεται η στιγμή που το θύμα αφήνεται από αγνώστους μπροστά στο νοσοκομείο.

Το χρονικό του φονικού

Σημειώνεται πως γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, μεταφέρθηκε από άγνωστα άτομα στο νοσοκομείο ένας 20χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι με αποτέλεσμα τον θάνατο του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην οδό Ληλαντίων, όταν ομάδα ατόμων - άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού - άρχισε να διαπληκτίζεται. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε μαχαιριά, η οποία - όπως αποδείχθηκε - υπήρξε μοιραία για τη ζωή του.