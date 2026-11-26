«Ο γιος μου είναι σε άθλια κατάσταση για κάτι που δεν έκανε. Δεν φταίει σε τίποτα», με αυτά τα λόγια η μητέρα του 23χρονου ανιψιού του 50χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου στη Δράμα, επιχειρεί να υπερασπιστεί το παιδί της, μετά την εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά ότι ο γιος της είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στο έγκλημα ή γνώριζε όσα φέρεται να είχε διαπράξει ο αδερφός της.

Όπως λέει η ίδια στον FLASH, ο γιος της δεν είχε συναντηθεί με τον αδερφό της και κτηνοτρόφο καθόλου μέσα στην εβδομάδα.

«Είμαστε πολύ αναστατωμένοι, έχουμε τρελαθεί από την ώρα που ήρθε η αστυνομία. Το παιδί μου δεν ευθύνεται για κάτι. Όλη την εβδομάδα ήταν μέσα στο σπίτι και δεν βγήκε καθόλου έξω, παρά μόνο το βράδυ του Σαββάτου για να πάει για ένα ποτό. Δεν συναντήθηκε με το θείο του», λέει η ίδια.

Το νοικιασμένο αυτοκίνητο και η βραδινή έξοδος

Η μητέρα του 23χρονου επιμένει ότι το όνομα του γιου της εμπλέκεται στην υπόθεση επειδή υπάρχει ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο στο όνομά του.

«Το βράδυ του Σαββάτου το παιδί έφυγε από το σπίτι μας και πήγε στης μητέρας μου για να πάρει το αμάξι που έχει νοικιάσει στο όνομά του. Το έχουμε για να μεταφέρουμε ξύλα. Το αφήναμε στη μητέρα μου για ασφάλεια επειδή δεν ήταν δικό μας και φοβόμασταν μήπως συμβεί κάτι» λέει η ίδια.

Εμμένει στην αρχική της δήλωση ότι ο γιος της δεν συνδέεται με το έγκλημα που διέπραξε ο αδερφός της.

Πώς η αστυνομία έφτασε στον κτηνοτρόφο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν χάθηκαν τα ίχνη του 24χρονου Βούλγαρου, στις 21 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα οι έρευνες των αστυνομικών να στραφούν προς τον εργοδότη του άτυχου νέου. Ο κτηνοτρόφος μόλις αντιλήφθηκε ότι υπάρχουν στοιχεία εναντίον του, ομολόγησε ότι πυροβόλησε με καραμπίνα το θύμα στο μαντρί της κτηνοτροφικής μονάδας και υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος, οι δύο άνδρες διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές ως αιτία της δολοφονίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το θύμα του ζητούσε διαρκώς χρήματα.

Ο 50χρονος φέρεται ακόμη να παραδέχθηκε τη μεταφορά της σορού με το όχημα του θύματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται πως ζήτησε από τον ανιψιό του να μεταβεί στο σημείο όπου είχε θάψει το θύμα και να τον μεταφέρει στο χωριό τους. Ωστόσο, η μητέρα του 23χρονου, αρνείται την εμπλοκή του παιδιού της στην υπόθεση, ενώ δηλώνει στον FLASH ότι δεν έχει έρθει σε επικοινωνία με τον αδερφό της μετά τη σύλληψή του.

«Το αδερφό μου δεν τον έχω δει ούτε έχω μιλήσει καθόλου μετά τη σύλληψή του. Θέλω να καθαρίσει το όνομα του παιδιού μου», καταλήγει.