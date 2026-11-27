Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τη δολοφονία του νεαρού 24χρονου από τη Βουλγαρία στη Δράμα με τον εργοδότη και κουμπάρο του να ομολογεί ότι τον σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα και τον έθαψε σε χωράφι του, αφού είχε προετοιμάσει τον λάκκο έναν μήνα νωρίτερα.

Το έγκλημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, στο μαντρί του κτηνοτρόφου, ενώ η σορός εντοπίστηκε έπειτα από υπόδειξη του κατηγορουμένου λίγες μέρες αργότερα.

Σύμφωνα με το Star, ο δράστης είχε σκάψει τον λάκκο έναν μήνα πριν, στο σημείο όπου τελικά έθαψε τον κουμπάρο του.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όπως ομολόγησε, ο κτηνοτρόφος πυροβόλησε τον νεαρό στο στήθος με κυνηγετική καραμπίνα. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό με το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε στο χωράφι του.

Επί πέντε ημέρες προσποιούνταν ότι δεν γνώριζε τίποτα. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δράμας τον εξέταζαν επανειλημμένα, μέχρι που τον έφεραν αντιμέτωπο με τις αντιφάσεις του. Τότε φέρεται να λύγισε και να ομολόγησε.

«Είχαμε προσωπική σχέση. Δεχόμουν όμως μεγάλη πίεση, γιατί μου ζητούσε συνέχεια χρήματα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο κτηνοτρόφος είχε μπει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς ο νεαρός είχε ταξιδέψει αποκλειστικά για να τον συναντήσει.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να πέταξε στο ποτάμι την καραμπίνα και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, επιχειρώντας να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ο 23χρονος ανιψιός του, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος τού είχε ζητήσει να τον μεταφέρει από το σημείο όπου είχε σταθμεύσει το βαν του θύματος.