Την ώρα που ο 50χρονος κτηνοτρόφος που ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου Βούγαρου, στο Περιθώρι του Κάτω Νευροκοπίου στη Δράμα, απολογείται στον ανακριτή, οι συγγενείς του θύματος ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στον πάτερα των δύο ανήλικων παιδιών.

Στο Γκάρμεν της Βουλγαρίας η κηδεία του 24χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θράκης, η σορός του 24χρονου μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χωριό Γκάρμεν της Βουλγαρίας, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, σήμερα Παρασκευή (27/11) στις 16:00 το απόγευμα.

Ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε τον πυροβολισμό

Στους αστυνομικούς, ο 50χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τον 24χρονο κουμπάρο του με όπλο, στο μαντρί του, στο Περιθώρι και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό με το βαν του θύματος, την οποία έθαψε σε λάκκο που άνοιξε σε κοντινή αγροτική περιοχή.

Όπως φαίνεται και στο πιστοποιητικό θανάτου του 24χρονου, ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία- νεκροτομή επιβεβαιώνει τον πυροβολισμό ως αιτία θανάτου, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων.

Flash.gr

«Άκουσα τον πυροβολισμό και σκέφτηκα ότι έγινε κάτι κακό»

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στον FLASH, δηλώνει πως άκουσε ξεκάθαρα τον πυροβολισμό, το περασμένο Σάββατο (21/11). «Άκουσα τον πυροβολισμό το απόγευμα του Σαββάτου αλλά δεν ήξερα από πού προέρχεται. Σκέφτηκα ότι έγινε κάποιο κακό. Αλλά δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι έγινε στο μαντρί. Ο δράστης δεν ήταν και ο καλύτερος άνθρωπος στο χωριό. Δεν ήταν και κανένα μπουμπούκι. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για αρχαιοκαπηλία και για όπλα. Με τον Βούγαρο τα τελευταία χρόνια είχαν πολλά νταλαβέρια.».