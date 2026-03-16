Φονικό στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμη 1 άτομο, δεν είναι ξεκάθαρα τα κίνητρα», λέει η Δημογλίδου

Έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, διεξάγει η αστυνομία, ενώ οι Αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει ακόμα τα κίνητρα της εγκληματικής πράξης.

«Ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τριών ατόμων στη συγκεκριμένη υπόθεση», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Αναζητείται ακόμα 1 άτομο τουλάχιστον, το οποίο φέρεται να βρισκόταν μαζί με το θύμα στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό και τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν αποτελέσματα».

Διευκρίνισε δε ότι ο συγκεκριμένος ύποπτος αναζητείται ως μέρος της παρέας του θύματος και κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη.

«Γνωρίζουμε ότι οι δύο πλευρές είναι φίλαθλοι δύο διαφορετικών ομάδων, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρη μέχρι στιγμής η αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου. Ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος για την δολοφονία, δεν διώκεται με βάση της αθλητική νομοθεσία.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τίθενται οι σχέσεις που ενδέχεται να είχαν κατηγορούμενοι και θύμα, καθώς ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε ούτε το θύμα ούτε κανέναν από τους φίλους του 20χρονου που ήταν παρόντες στο αιματηρό περιστατικό.

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος δέχτηκε δύο μαχαιριές σε θώρακα και πλάτη και κατά την προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο της επίθεσης, το βράδυ της Πέμπτης (12/3), κατέρρευσε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση είχε χάσει 2 λίτρα αίμα.

Ένας 23χρονος που παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ αυτοβούλως, παραδέχτηκε ότι είναι εκείνος που χτύπησε θανατηφόρα τον 20χρονο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα, ότι τον χτύπησαν πάνω στην πάλη και έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι. Εκείνος το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Δεν σκόπευε να κάνει κακό σε κανέναν, ισχυρίζεται ενώ υποστηρίζει ότι ήταν μόνος.

Στο μεταξύ νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ο 20χρονος καταρρέει, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.