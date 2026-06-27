«Ήθελα να τον φοβίσω»: Τι ισχυρίστηκε ο 17χρονος δράστης του φονικού στην Καλλιθέα

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η δολοφονία του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα, με την υπόθεση να παίρνει συνεχώς νέες διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης του 17χρονου ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου.

Στην απολογία του, ο 17χρονος περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα όσα συνέβησαν το βράδυ της φονικής συμπλοκής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο και ότι όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το απόγευμα της ημέρας της τραγωδίας βρισκόταν με φίλους του σε πάρκο της περιοχής και στη συνέχεια η παρέα μετακινήθηκε σε διάφορα σημεία της Καλλιθέας, μέχρι που κατέληξαν κοντά στη γέφυρα του Μοσχάτου. Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, συνάντησαν ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν φανέλες μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Όπως ανέφερε, η ένταση ξεκίνησε όταν μέλος της άλλης παρέας αναγνώρισε φίλο του ως οπαδό αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια κυνηγητό.

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι προσπάθησε να διαφύγει μαζί με έναν φίλο του, ωστόσο δύο άτομα τους ακολούθησαν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του νεαρού, ο ένας κρατούσε κλομπ, ενώ ο δεύτερος ήταν ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του.

Όπως περιέγραψε, έπεσε στο έδαφος ύστερα από τρικλοποδιά και δέχθηκε χτυπήματα, ενώ φώναζε πως δεν ήταν οπαδός καμίας ομάδας.

Αναφερόμενος στη στιγμή του τραυματισμού, υποστήριξε ότι το μαχαίρι δεν του ανήκε, αλλά έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και το άρπαξε προκειμένου να προστατευθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέντωσε το χέρι του κρατώντας το μαχαίρι με στόχο να φοβίσει τον 15χρονο και όχι να τον τραυματίσει.

«Δεν ήθελα να τον τραυματίσω. Πίστευα ότι θα φοβόταν και θα απομακρυνόταν», φέρεται να κατέθεσε, περιγράφοντας ότι όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα του τραυματισμού πανικοβλήθηκε και έφυγε από το σημείο.

«Το έμαθα από το TikTok»

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι μετά τη συμπλοκή επικοινώνησε με μία φίλη του και λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΜΕGA, εκεί, όπως είπε, ενημερώθηκε μέσω των social media για όσα είχαν συμβεί. «Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο, της είπα τι έγινε και βρεθήκαμε στο 14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας που είναι κοντά στο σπίτι μου. Πιο αργά στο TikTok είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από εμένα. Σπίτι γύρισα κατά τις 02:00 και ο ύπνος με πήρε στις 4 παρά γιατί σκεφτόμουν το τι βλακεία έχω κάνει. Το πρωί όταν ήρθατε κάτω από το σπίτι, με ξύπνησε η μαμά μου και με ρώτησε “τι έχει γίνει γιατί είναι η αστυνομία κάτω και σε ψάχνει γιατί υπάρχει κάποιος νεκρός”. Της είπα τι έγινε και μετά το διάβασε στις ειδήσεις. Μόλις τα είπα στη μαμά μου κατέβηκα στους αστυνομικούς».

Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν είναι οργανωμένος οπαδός και ανέφερε πως μετά το περιστατικό πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων.

Προβληματισμένοι οι αστυνομικοί

Την ίδια ώρα, οι επτά ανήλικοι που συνελήφθησαν για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους εμφανίστηκαν προβληματισμένοι από τη στάση και τη συμπεριφορά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή με τους συλληφθέντες εμφανίστηκαν προβληματισμένοι από τη συμπεριφορά τους. «Είχαμε μπροστά μας παιδιά με απλανή βλέμματα. Δεν έχουν καταλάβει σε τι συμμετείχαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν σαν να “μην τρέχει τίποτα”. Μιλούσαν “αργκό”, με λέξεις και προτάσεις που δεν είχαν συνοχή και νόημα. Το περιστατικό ήταν σαν να το έζησαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Έμοιαζαν σαν να είχαν παίξει ένα πολεμικό… βιντεοπαιχνίδι δράσης», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με τον 17χρονο να αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, ενώ ακόμη έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στην Καλλιθέα.