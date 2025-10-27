Φονικό στην Κίσσαμο: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου και πυροβόλησα» ισχυρίστηκε ο 23χρονος-Βρέθηκε το όπλο

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό», φέρεται να είπε ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης, όταν παραδόθηκε για τη δολοφονία του 52χρονου κατά τη διάρκεια της Γιορτής Κάστανου στην Κίσσαμο στα Χανιά. Την ίδια ώρα γίνονται γνωστές λεπτομέρειες περί άσχημης σχέσης που είχαν οι δυο τους.

Ο ίδιος μίλησε για τα όσα έγιναν και όπως υποστηρίζει, είχε απειληθεί από τον θείο του. «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Ο δικηγόρος του δράστη, Απόστολος Λύτρας είπε στο Mega πως ο 23χρονος είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».

Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 23χρονος

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (28/10) ο 23χρονος εμφανίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και δήλωσε ότι αυτός σκότωσε τον 52χρονο, κάτι που μικρή σημασία έχει καθώς οι Αρχές τον είχαν ταυτοποιήσει σχεδόν από την αρχή και τον αναζητούσαν στα ορεινά του νομού Χανίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν πολύ κακές σχέσεις και μάλιστα, ο 52χρονος σχετικά πρόσφατα είχε επιτεθεί και χαστουκίσει τον 23χρονο λόγω διαφορών που είχαν για βοσκοτόπια.

Οι ίδιες πηγές θέλουν τον 23χρονο να υποστηρίζει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων, ότι στη γιορτή ο 52χρονος τον προκάλεσε ξανά, ότι του μίλησε απαξιωτικά και ότι έκανε μία κίνηση σαν να πρόκειται να τραβήξει όπλο, με αποτέλεσμα αυτός να φοβηθεί και να πυροβολήσει δύο φορές στο στήθος τον μακρινό συγγενή του. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι όντως η δολοφονία έγινε από μικρή απόσταση, περίπου 1-1,5 μέτρο, με 22άρι πιστόλι και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί.

Σε ότι αφορά το θύμα, φαίνεται πως έχει ποινικό παρελθόν και συγκεκριμένα έχει κατηγορηθεί για ναρκωτικά, όπλα, απάτη και ξυλοδαρμό, ενώ άγνωστος στις Αρχές δεν ήταν και ο δράστης. Αυτό που έχει σημάνει τώρα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ. είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει αντεκδίκηση για τη δολοφονία, γι’ αυτό έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις.

Το όπλο

Πεταμένο σε ένα χωράφι και σε μακρινή απόσταση από το σημείο που έγινε το φονικό βρέθηκε το πιστόλι με το οποίο ο δράστης φέρεται να σκότωσε τον 52χρονο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για ένα πιστόλι των 22 χιλιοστών, το οποίο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς που το αναζητούσαν στην περιοχή Ελαφονήσι.