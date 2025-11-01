Φονικό στην Κίσσαμο: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος - Πλήθος έξω από τα δικαστήρια

Κάτω από δρακόντεια μέτρα και με αλεξίσφαιρο οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Χανίων το Σάββατο (1/11) ο 23χρονος καθ' ομολογία δολοφόνος που πυροβόλησε έναν 52χρονο συγγενή του, στην Κίσσαμο Χανίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, o νεαρός πέρασε το κατώφλι της εισαγγελίας πρωτοδικών λίγο πριν τις 10 το πρωί ενώ στον προαύλιο χώρο του δικαστικού μεγάρου έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του.

Μετανιωμένος δηλώνει ο καθ' ομολογία δολοφόνος

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πως ο 52χρονος έφερε τρεις πληγές: Μία κεντρικά στον θώρακα που διαπέρασε το μυοκάρδιο προκαλώντας άμεσο θάνατο, μία δεύτερη επίσης στον θώρακα, που προκάλεσε διαμπερές τραύμα χωρίς να πλήξει ζωτικά όργανα, και μία τρίτη στο δάκτυλο του αριστερού χεριού.

Ο 23χρονος, που παραδόθηκε στις Αρχές λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δολοφονία, εμφανίζεται βαθιά μετανιωμένος και συντετριμμένος, υποστηρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσει και στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας το ερχόμενο Σάββατο (1/11) στις 10 το πρωί.

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στην Κίσσαμο

Το χρονικό του εγκλήματος

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 26 Οκτωβρίου, ενώ το γλέντι για τη Γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο κόσμος χόρευε στην πλατεία, ενώ στο πάλκο τραγουδούσε ο γνωστός λυράρης και τραγουδιστής Νίκος Ζωιδάκης, χωρίς τίποτα να προμηνύει την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Ο άτυχος 52χρονος χόρευε κι εκείνος, καθώς μάλιστα ήταν η ονομαστική του εορτή. Ξαφνικά, ο 23χρονος δράστης πλησίασε τον 52χρονο συγγενή του και τον πυροβόλησε εξ επαφής με τρεις σφαίρες. Επικράτησε πανικός και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Οι παριστάμενοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, ωστόσο η κατάστασή του ήταν αποκαρδιωτική. Οι διοργανωτές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν τον 52χρονο στη ζωή κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.

Οι αντιπαραθέσεις για βοσκοτόπια

Τα ακριβή κίνητρα που όπλισαν το χέρι του 23χρονου κτηνοτρόφου παραμένουν άγνωστα, ωστόσο θύτης και θύμα φέρονται να είχαν παλιότερες διαφορές και να έχουν βρεθεί σε αντιπαράθεση για βοσκοτόπια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρώτη κατάθεσή του στις Αρχές, ο δράστης υποστήριξε: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Ωστόσο, ο δικηγόρος του δράστη, αρνήθηκε προς το παρόν να δώσει πληροφορίες για τους ισχυρισμούς του εντολέα του.