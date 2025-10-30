Φονικό στην Κίσσαμο: «Τσακώνονταν για τα ζώα» - «Μην πάμε τώρα σε βεντέτα και αλληλοσκοτωνόμαστε»

Με δυσκολία ανοίγουν τα στόματα στο Έλος της Κισσάμου Χανίων, όπου το απόγευμα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου, το γλέντι για τη Γιορτή του Κάστανου «βάφτηκε» με αίμα, με έναν 52χρονο να πέφτει νεκρός από τις σφαίρες 23χρονου συγγενή του.

Η τοπική κοινωνία φοβάται το ξέσπασμα βεντέτας και πράξεις αντεκδίκησης για τη στυγνή δολοφονία του 52χρονου άνδρα, ενώ σταδιακά αποκαλύπτεται ότι η σχέση του θύτη με το θύμα ήταν γεμάτη εντάσεις από το παρελθόν.

Σε βάρος του 23χρονου κτηνοτρόφου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε δημόσιο χώρο και οπλοχρησία, ενώ ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στα Δικαστήρια Χανίων το Σάββατο 1 Νοεμβρίου για να απολογηθεί.

«Να μην αρχίσουμε να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον»

«Είχαν από παλιά, είχαν περιουσιακά και τέτοια και τσακωνόντουσαν. Τον πιτσιρικά τον είχε σαν οικογένεια. Από τη μια ήθελε να τον προστατέψει, από την άλλη ήθελε να τον πειράξει. Κάπου κοντραρίστηκαν στα λόγια. Του έδωσε μια φορά ένα χαστούκι», δήλωσε συγγενής από κοινού του θύματος και του δράστη, μιλώντας στο MEGA.

«Προχθές στη γιορτή του κάστανου, καθόταν ο πιτσιρικάς με την παρέα του και πήγε (το θύμα) στην παρέα, ήταν πιωμένοι και οι μεν και οι δε και κάτι του είπε. Νόμιζε ότι (το θύμα) έκανε μια απότομη κίνηση και ότι πάει να βγάλει πιστόλι και ο πιτσιρικάς τράβηξε το δικό του και τον σκότωσε», είπε, περιγράφοντας τα τραγικά γεγονότα.

«Το θέμα είναι να μην προχωρήσει το πράγμα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Να μην χωριστούμε στα δύο και σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Εύχομαι να μην προχωρήσει», τόνισε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο χωριό, ο χαρακτήρας του θύματος ήταν εκρηκτικός, συχνά υπήρχαν αντιπαραθέσεις με συγχωριανούς του, ενώ ο 52χρονος φέρεται να είχε και ποινικό παρελθόν και να είχε λάβει το προσωνύμιο «Πάσσαρης».

Ωστόσο, από το συγγενικό περιβάλλον του θύματος, παρουσιάζεται και μια διαφορετική οπτική, σύμφωνα με την οποία ο 52χρονος απλώς δεν ήθελε την αδικία.

«Ο πατέρας του δολοφόνου και το θύμα κάνανε πάρα πολύ παρέα και μεγάλωσαν μαζί. Δεν είχαν διαφορές. Το τι ακούγονται τώρα, συνέχεια κατηγορίες, είναι υπέρ τους για να δούνε πώς θα τα βγάλουν πέρα», σημείωσε συγγενής του 52χρονου στο MEGA, τονίζοντας ότι τη μοιραία βραδιά δεν υπήρξε παρεξήγηση μεταξύ θύτη και θύματος.

«Είχαν έχθρα για τα ζώα»

«Έγινε ένα φονικό σε μια γιορτή. Λένε ότι τον είχε προκαλέσει το πρωί. Τι έκανε δηλαδή; Δεν υπήρχε θέμα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κάποιες μικρές διαφορές είχαμε σαν οικογένεια», ανέφερε, ανέφερε ο αδερφός του θύματος στο STAR, εξηγώντας ότι οι διαφορές μεταξύ θύτη και θύματος σχετίζονταν με τα ζώα. «Το δικό μου ζώο πήγε εκεί, ο δικός μου χώρος είναι εκεί, τέτοια πράγματα», είπε.

«Το παιδάκι 23 χρονών, δεν ξέρω τι σκέφτηκε ή αν κάποιος τον προώθησε», πρόσθεσε ο αδερφός του 52χρονου.

Όσον αφορά το αν υπήρξε και στο παρελθόν περιστατικό πυροβολισμού μεταξύ θύτη και θύματος, απάντησε ότι ο αδελφός του «είχε αλληλοπυροβοληθεί με άλλο άτομο».

Μετανιωμένος ο δράστης

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πως ο 52χρονος έφερε τρεις πληγές: Μία κεντρικά στον θώρακα που διαπέρασε το μυοκάρδιο προκαλώντας άμεσο θάνατο, μία δεύτερη επίσης στον θώρακα, που προκάλεσε διαμπερές τραύμα χωρίς να πλήξει ζωτικά όργανα, και μία τρίτη στο δάκτυλο του αριστερού χεριού.

Ο 23χρονος, που παραδόθηκε στις Αρχές λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δολοφονία, εμφανίζεται βαθιά μετανιωμένος και συντετριμμένος, υποστηρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσει και στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας το ερχόμενο Σάββατο (1/11) στις 10 το πρωί.