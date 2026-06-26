Φονικό στο Αίγιο: «Άλλαξε η σκηνή του εγκλήματος» λέει η ΕΛΑΣ - Ότι δεν εμπλέκεται επιμένει ο Ιταλός

Ανοιχτός παραμένει ο φάκελος της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους, με βασικό κατηγορούμενο τον σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές αναμένουν να αξιολογηθούν επιπλέον στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος και ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

«Προσπάθησε να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος»

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει την εμπλοκή άλλου προσώπου. «Δεν μας έχει προκύψει κανένα στοιχείο, ακόμη και τώρα κατά τη διαδικασία της ανάκρισης, που να εμπλέκει άλλο άτομο μέσα στον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επισήμανε ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος μετά τη δολοφονία. «Αυτό που θεωρεί η Αστυνομία είναι ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος με οποιονδήποτε τρόπο», σημείωσε.

Σημαντικό στοιχείο το κινητό του γιου

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την εξέταση των πειστηρίων που έχουν κατασχεθεί, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο κινητό τηλέφωνο του νεαρού θύματος, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για τις τελευταίες κινήσεις και τις επικοινωνίες πριν από το έγκλημα.

«Έχουμε ακόμη ευρήματα προς εξέταση. Έχουμε το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, όχι της γυναίκας αλλά του νεαρού ατόμου, που υπάρχει περίπτωση να μας δώσει στοιχεία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.