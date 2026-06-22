Φονικό στο Αίγιο: Εξετάζεται εγκαταλελειμμένος φούρνος δίπλα από το σπίτι - Πού οδηγούν οι έρευνες

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο γιος της.

Την ώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον ένας εγκαταλελειμμένος φούρνος που... συνορεύει με το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα όσα γίνονται γνωστά, ο χώρος επικοινωνεί με την οικία μέσω μιας εσωτερικής διόδου, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ο φούρνος ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο της 54χρονης, το οποίο διαμένει στο εξωτερικό, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη αντικειμένων ή στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αλλοίωση της σκηνής του εγκλήματος

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε ενδείξεις που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παραπέμπουν σε πιθανή προσπάθεια μεταβολής της εικόνας που παρουσίαζε ο χώρος μετά το έγκλημα.

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε ότι αναμένονται συμπληρωματικά εργαστηριακά αποτελέσματα από δείγματα που συλλέχθηκαν μέσα από την οικία. «Έχουμε στοιχεία ότι έχουν γίνει ενέργειες να αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος σε αυτό το σπίτι», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις για παρουσία τρίτου προσώπου στον χώρο κατά τον χρόνο του εγκλήματος, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οποιοδήποτε σενάριο πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των ευρημάτων. «Αποκλείουμε την παρουσία άλλου προσώπου» είπε χαρακτηριστικά.

Κατασχέσεις και αναμονή για τα αποτελέσματα

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση αντικειμένων που θεωρούνται σημαντικά για την έρευνα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εξειδικευμένες εξετάσεις.

«Έχουν κατασχεθεί κάποια πράγματα, ακόμα βέβαια δεν έχουμε αποτελέσματα», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα νέα εργαστηριακά δεδομένα να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις στα πολλά αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης.

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος Ιταλός

Την ίδια στιγμή, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φονικό, παραμένοντας υπό κράτηση όσο εξελίσσεται η έρευνα.

Μέχρι στιγμής, τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δεν φαίνεται να ενισχύουν άμεσα κάποιο επιβαρυντικό σενάριο σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα νύχια της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε γενετικό υλικό μόνο του γιου της, χωρίς ίχνη DNA του 65χρονου.

Παράλληλα, στα χέρια και στα νύχια του ίδιου βρέθηκε αποκλειστικά δικό του γενετικό υλικό, χωρίς την παρουσία άλλου DNA που θα μπορούσε να τον συνδέσει άμεσα με το έγκλημα.