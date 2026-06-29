«Η μαμά έχει χάσει το μυαλό της»: Τι αποκαλύπτει η σύντροφος του 26χρονου για το φονικό στο Αίγιο

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες πριν από το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου φέρνει στο φως η κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου Ολύμπιου, η οποία περιγράφει μια οικογένεια που βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική και οικονομική πίεση.

Η νεαρή γυναίκα, που επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Γερμανία μετά την τραγωδία, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, μεταφέροντας όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο σύντροφός της τις τελευταίες ημέρες πριν από τη δολοφονία του.

«Η μητέρα του ήταν διαφορετική μετά την επέμβαση»

Όπως ανέφερε, ο Ολύμπιος αποφάσισε να ταξιδέψει εσπευσμένα στην Ελλάδα επειδή ανησυχούσε για την ψυχική κατάσταση της μητέρας του.

«Ο Ολύμπιος είχε πάει στην Ελλάδα τον Απρίλιο να πάρει το πτυχίο του από τη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσε. Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε. Τον ηρέμησα. Είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει γιατί από την εγχείρηση και μετά η μητέρα του είναι διαφορετική. Δύο εβδομάδες πριν έρθει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον ρώτησα πώς είναι η μητέρα του και είπε ότι δεν της έχει μιλήσει ακόμα γιατί είναι στεναχωρημένος από τον τρόπο που μίλησε την τελευταία φορά».

Σύμφωνα με την ίδια, ο 26χρονος της είχε περιγράψει πως η συμπεριφορά της είχε αλλάξει αισθητά μετά από χειρουργική επέμβαση, ενώ του είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για τηλεφωνικές συνομιλίες στις οποίες η μητέρα του εμφανιζόταν ιδιαίτερα ταραγμένη.

«Ψάχναμε να βρούμε έναν ψυχολόγο από το διαδίκτυο και ενημέρωσα τον Μάρκο ότι ψάχνουμε κάποιον ειδικό. Στην αρχή κλείσανε ραντεβού με έναν άντρα ψυχολόγο αλλά τελικά δεν πήγαν σε αυτόν. Μετά ο Ολύμπιος μου είπε ότι κάλεσε μία ψυχολόγο η οποία του είπε ότι πρέπει να επισκεφτεί ψυχίατρο. Τελικά βρήκε μία γυναίκα ψυχίατρο και νομίζω ότι πήγαν σε αυτήν».

«Ανακάλυψε ότι έπινε κρυφά» - Τι ανέφερε για μαχαίρι που κρατούσε η 65χρονη

Η μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι ο Ολύμπιος είχε εντοπίσει κρυμμένο αλκοόλ στο σπίτι και της είχε εκμυστηρευτεί πως ο πατριός του τού είχε πει ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, ο 26χρονος της είχε αναφέρει ακόμη ότι η μητέρα του είχε εμφανίσει ανησυχητικές συμπεριφορές, λέγοντάς της ότι κάποια στιγμή είχε βρεθεί να κρατά μαχαίρι.

«Την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά. Βρήκε ένα μπουκάλι σε ένα σημείο. Είπε επίσης ότι ο Μάρκος του είχε εξομολογηθεί ότι αυτό έχει ξανά συμβεί. Ο Μάρκος του είπε ότι την είχε πιάσει να πίνει και πρωί και ότι κάποια στιγμή την είχε βρει να κρατάει ένα μαχαίρι».

«Δεν με άφηνε να κοιμηθώ τα βράδια»

Η σύντροφος του Ολύμπιου περιέγραψε ότι τις ημέρες που εκείνος βρισκόταν στην Ελλάδα επικοινωνούσαν καθημερινά. Όπως είπε, ο 26χρονος εμφανιζόταν ιδιαίτερα κουρασμένος και της είχε εξομολογηθεί ότι η μητέρα του τον ξυπνούσε συχνά τη νύχτα, μπαίνοντας στο δωμάτιό του, ενώ σχεδίαζε να αναφέρει όλα όσα συνέβαιναν στους γιατρούς που την παρακολουθούσαν.

«Ο Ολύμπιος πήγε στην Ελλάδα στις 2 Ιουνίου. Όταν έφτασε μου έστειλε ένα βίντεο με τη μαμά του και τον μπαμπά του και μου είπε ότι η μητέρα του ήταν χαρούμενη. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Μία μέρα πριν το φονικό ήταν στην παραλία και φαινόταν πολύ κουρασμένος. Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιο του. Μου είπε ότι όλα αυτά θα τα ανέφερε στο γιατρό με τον οποίο είχαν ραντεβού. Ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να γυρίσει στο Βερολίνο γιατί ήταν αγχωμένος με τα χρήματα, τη δουλειά του και την μητέρα του. Εκείνο το βράδυ μιλούσαμε με μηνύματα μέχρι 3:11. Το τελευταίο μήνυμα μου ήταν 3:22 αλλά δεν το διάβασε. Πριν από αυτό στις 3:09 μου είχε στείλει ένα βίντεο που είχε ξαπλώσει».

Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας του εγκλήματος. Σύμφωνα με την ίδια, το τελευταίο μήνυμα που του έστειλε λίγα λεπτά αργότερα δεν διαβάστηκε ποτέ.

«Μου είπε ότι η μητέρα του συνήθως κοιμόταν την ημέρα και ο μπαμπάς του έβλεπε τηλεόραση ή κοιμόταν. Γενικά βρισκόταν στο σπίτι όλη την ημέρα. Στην βραδινή ρουτίνα είπε ότι η μητέρα του ήθελε να παρακολουθούν μαζί ταινίες γύρω στις 11 με 12 το βράδυ. Μου ανέφερε ότι η συμπεριφορά της ήταν πιο γλυκιά και είχε μία παιδιάστικη συμπεριφορά. Την Κυριακή στις 8 Ιουνίου το βράδυ πήγε στην παραλία με τη μητέρα του και ήταν χαρούμενος γιατί είχε καταφέρει να την βγάλει από το σπίτι. Αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι και παρακολουθούσαν ταινία».

«Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες στη μητέρα του»

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εμπλοκή τρίτου ατόμου στο έγκλημα. Τη νύχτα της διπλής δολοφονίας, οι κάμερες έδειξαν ότι κανείς άλλος πέρα από τους ενοίκους δεν μπήκε στο σπίτι.

«Ποτέ δεν φώναζε ο Μάρκος αλλά ακουγόταν πολύ κουρασμένος. Ο Μάρκος είπε στον Ολύμπιο ότι θα πάνε πίσω στο νοσοκομείο και όταν έφυγαν από το ραντεβού με την γιατρό του ανέφερε ότι βρήκε αλκοόλ μέσα στο αυτοκίνητο. Αφού βρήκε το αλκοόλ στο αυτοκίνητο επέστρεψαν πάλι στο νοσοκομείο και ο Μάρκος το είπε στην γιατρό και εκείνη τους πρότεινε να κάνει η Μαρία απεξάρτηση».

Οι Αρχές ευελπιστούν να αντλήσουν πληροφορίες και από την σκούπα-ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι. Στη μνήμη της, είναι βέβαιο πως έχει καταγραφεί και η ώρα που λειτούργησε για τελευταία φορά. Μάλιστα, αναφέρεται πως στα χέρια των Αρχών υπάρχουν τόσο τη συμπληρωματική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, που μπήκε στο σπίτι πριν τους αστυνομικούς, όσο και μιας φίλης του 26χρονου Ολύμπιου.

«Μου είχε αναφέρει πως είχε καταλάβει ότι η μητέρα του πριν το πρόβλημα με την καρδιά έπινε λίγο παραπάνω αλλά στην αρχή δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία. Την δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μία φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από την μεριά του πατέρα του και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάτι χαρτιά όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες τη μητέρα του».

«Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Ολύμπιος με τη μητέρα του στα τέλη Μαΐου.

«Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλέφωνο από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό. Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του η οποία δεν φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησα και αυτός με κοίταξε και μου είπε "νομίζω ότι μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της". Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος την ρώταγε "μαμά που είναι Μάρκος θέλω να του μιλήσω". Όσο περίμενε τον Μάρκο να πάρει το τηλέφωνο μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: "συγνώμη γιε μου σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα νομίζεις". Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που είπε. Του είπε "συγνώμη τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000 άλλα 50.000 €"» είπε η σύντροφος του 26χρονου.

«Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε με άλλο ποσό χρημάτων. Συνέχισε να λέει "συγνώμη είναι δικό μου το λάθος είναι όλα επάνω σου είσαι έτοιμος να πας φυλακή;". Είπε και κάτι άλλο η μαμά του "αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο" αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο κι εκείνη στεναχωριόταν γιατί έρχονται να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και που. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος. Όταν μίλησε με το Μάρκο τον ρωτούσε συνέχεια "τι συμβαίνει στη μαμά μου γιατί λέει αυτά τα πράγματα;". Άκουσα τη φωνή του Μάρκο αγχωμένη και λυπημένη και του έλεγε συνέχεια "ναι Ολύμπιε δεν ξέρω τι συμβαίνει"».

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Παράλληλα, εξετάζονται συμπληρωματικές μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και ψηφιακά ευρήματα από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, με στόχο την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων.

Ο ιταλικής καταγωγής κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.