Φονικό στο Αίγιο: «Μια μέρα πριν είχαν πάει και οι τρεις στον ψυχίατρο», λέει ο δικηγόρος του Ιταλού

Στην άρνηση οποιασδήποτε εμπλοκής του με τη διπλή δολοφονία μίας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, επιμένει ο Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα που συνέβη στο Λόγγο Αιγιαλείας την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Η υπεράσπιση του 65χρονου τονίζει την απουσία οποιουδήποτε ευρήματος τον ενοχοποιεί, ενώ δηλώνει ότι αναμένει την ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αναδειχθεί ακριβώς η φύση των θανάσιμων τραυμάτων της 54χρονης, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο της αλληλοεξόντωσης των δύο θυμάτων ή της παρουσίας ενός άλλου προσώπου στο χώρο του εγκλήματος.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα εύρημα της Αστυνομίας που να δείχνει ευθύνη του εντολέα μου. Κρατείται επειδή ήταν ο μόνος άνθρωπος που είχε πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο και εμείς πιστεύουμε ότι όταν έρθουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα των εξετάσεων, θα δικαιωθεί», τόνισε ο δικηγός του 65χρονου Ιταλού, Νίκος Λιμπάντσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Από την άλλη πρέπει να διερευνηθεί ποιος είναι το κίνητρο για αυτή τη δολοφονία», πρόσθεσε.

«Διατηρώ επιφυλάξεις για το αν αποκλείεται η παρουσία τρίτου προσώπου», σημείωσε ακόμα ο κ. Λιμπάντσης, λέγοντας ότι «υπήρχε πρόσβαση στο σπίτι και από άλλο άτομο, πριν έξι μήνες είχαν κλαπεί οι βέρες».

«Είχαν πάει και οι τρεις στον ψυχίατρο μια μέρα πριν»

Αίσθηση προκαλεί ο ισχυρισμός του κατηγουμένου ότι η σύντροφός του είχε επισκεφτεί ψυχίατρο μία ημέρα πριν τον τραγικό συμβάν, συνοδευόμενη από τον ίδιο και τον γιο της.

«Την τελευταία ημέρα πριν τον θάνατο των αδικοχαμένων ανθρώπων, είχαν επισκεφτεί και οι τρεις μαζί κάποιον ψυχίατρο στο Αίγιο», είπε ο δικηγόρος του 65χρονου Ιταλού.

«Ο εντολέας μου υπέθεσε ότι -αν δεν βρισκόταν κάποιος άλλος στο σπίτι- ο μόνος που θα μπορούσε να είχε τελέσει την ανθρωποκτονία είναι η πρώην σύζυγός του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε», είπε ο δικηγόρος του 65χρονου. Επισήμανε δε ότι περιμένει «να δει την ιατροδικαστική έκθεση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές οι 27 μαχαιριές είναι όντως μαχαιριές και όχι εκδορές ή κάτι άλλο».

Τόνισε ακόμα ότι ζητήθηκε από την ανακρίτρια να γίνει άρση ιατρικού απορρήτου των φακέλων για καθένα από τα δύο θύματα αλλά και για τον ίδιο τον κατηγορούμενο.