Φονικό στο Αίγιο: «Να ανοίξουν τα κινητά» λέει η πλευρά του Ιταλού - Βρέθηκε διαλυμένο της 54χρονης

Αμετακίνητος στη θέση του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, στον Λόγγο Αιγίου παραμένει ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών ζητώντας νέα προθεσμία για την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε την Παρασκευή (12/6) στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου μέσω των συνηγόρων υπεράσπισής του ζήτησε να απολογηθεί το Σάββατο. Το αίτημα έγινε δεκτό και η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 10:00 το πρωί.

Η συνήγορός του, Μαρία Ιατροπούλου, υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν έχει μεταβάλει στο παραμικρό τη στάση του από τη στιγμή της σύλληψής του. «Από την αρχή δηλώνει αθώος. Δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβη. Είναι βαθιά ταραγμένος και στενοχωρημένος και παραμένει απολύτως σταθερός στους ισχυρισμούς του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά την αυριανή απολογία θα κατατεθεί αναλυτικό υπόμνημα και ο 65χρονος θα απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Το κινητό της 54χρονης και τα νέα ευρήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δεύτερη αυτοψία στην οικία όπου σημειώθηκε το διπλό έγκλημα. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν κοινοποιηθεί επίσημα αποτελέσματα από τις έρευνες των εγκληματολογικών εργαστηρίων, ενώ σημειώνει ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς οι Αρχές έχουν κατασχέσει τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

Αναφορικά με το κινητό της 54χρονης, το οποίο αναζητούνταν από την πρώτη στιγμή, η συνήγορος ανέφερε ότι η συσκευή τελικά εντοπίστηκε και πως ο ίδιος ο κατηγορούμενος συνέβαλε στον εντοπισμό της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε καταστρέψει η ίδια μεγάλο μέρος της συσκευής τις προηγούμενες ημέρες. Η υπεράσπιση απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ο 65χρονος να παρενέβη στο κινητό ή να αφαίρεσε δεδομένα από αυτό.

«Να ελεγχθούν όλες οι συσκευές»

Η πλευρά του κατηγορουμένου ζητά να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που σχετίζονται με την υπόθεση. Όπως ανέφερε η Μαρία Ιατροπούλου, έχουν ήδη ζητήσει να εξεταστούν όλα τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κάθε ψηφιακό στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Θέλουμε να ανοίξουν όλα τα κινητά και όλοι οι υπολογιστές, ώστε να ερευνηθεί οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει την ανακριτική διαδικασία», τόνισε.

Τα πρώτα εγκληματολογικά στοιχεία

Η υπεράσπιση αναφέρθηκε και σε ορισμένα από τα μέχρι στιγμής γνωστά ευρήματα της έρευνας, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει λάβει, στο μαχαίρι που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης δεν έχουν εντοπιστεί δακτυλικά αποτυπώματα. Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, αποτύπωμα που βρέθηκε στον φορητό υπολογιστή του 26χρονου ανήκει στη μητέρα του.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα πρόσθετων εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη συμπλήρωση του παζλ της υπόθεσης και την αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο θύματα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του 65χρονου Ιταλού, από την οποία αναμένεται να δοθούν οι πρώτες αναλυτικές απαντήσεις σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι του Λόγγου Αιγίου.