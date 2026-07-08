Φονικό στο Αίγιο: Νέα δεδομένα στην ιατροδικαστική - Ενισχύεται το σενάριο της 54χρονης ως δράστιδας

Νέα τροπή φαίνεται πως λαμβάνουν πλέον ξεκάθαρα οι έρευνες για τη διαλεύκανση της διπλής δολοφονίας στο Λόγγο Αιγίου, όπου ο 26χρονος Ολύμπιος και η 54χρονη μητέρα του, Μαρία, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Το αδιέξοδο των Αρχών όσον αφορά την απόδειξη ενοχής του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας -που μέχρι στιγμής παραμένει προφυλακισμένος ως βασικός ύποπτος για το διπλό φονικό- είναι δεδομένο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα εργαστηριακό εύρημα, αποτυπώματα ή ίχνη DNA, που να «δείχνει» ότι τέλεσε εκείνος το έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, ο 65χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ η υπεράσπισή του υποστήριζε το σενάριο η 54χρονη να αφαίρεσε τη ζωή του γιου της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της αυτοτραυματιζόμενη με μαχαίρι.

Την εκδοχή αυτή απέρριπτε κατηγορηματικά η ΕΛΑΣ, καθώς υποστηριζόταν ότι ήταν αδύνατο η γυναίκα να αυτοκτόνησε με πολλαπλές μαχαιριές, μία εξ αυτών μάλιστα είχε εντοπιστεί στην πλάτη της.

Το σπίτι που συνέβη η διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου. Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα στο σκέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης που ανατρέπουν όσα είχαν αρχικά γίνει γνωστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Live News», ο φάκελος της διπλής δολοφονίας εξετάζεται πλέον από τις κεντρικές υπηρεσίες του ελληνικού FBI.

Στο πλαίσιο αυτό, το χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της 54χρονης δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της νεκροψίας, ενδεχομένως χρειάζεται επανεξέταση το σενάριο η 54χρονη μητέρα να δολοφόνησε τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Επίσης, αυτά που η αρχική ιατροδικαστική εξέταση είχε διαπιστώσει ως αμυντικά τραύματα στην μητέρα, είναι αμυχές στον καρπό οι οποίες ενδεχομένως να αποτελούν «δοκιμαστικές» ενέργειες προτού ένα άτομο προβεί σε αυτοχειρία.

Κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας είναι να αναδειχθεί ποιο πλήγμα από μαχαίρι στο σώμα της 54χρονης υπήρξε το θανατηφόρο, προκειμένου να διασαφηνιστεί εάν ο θάνατός της επήλθε από δικές της ενέργειες ή από τη δράση ενός τρίτου.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αρχική ιατροδικαστική έκθεση βρίσκεται υπό έλεγχο. Ο ιατροδικαστής της Πάτρας που είχε αναφέρει τραύμα στην πλάτη της γυναίκας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εξετάζεται αν η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν πλήρης.

Απαντήσεις σε κηλίδες αίματος και συσκευές αναζητούν οι Αρχές

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση διαφορετικών ευρημάτων στο σπίτι που συνέβη το διπλό φονικό. Στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας βρίσκονται οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων και του 65χρονου Ιταλού καθώς και μια σκούπα-ρομπότ που χρησιμοποιούσε η οικογένεια.

Ειδικότερα, η ΕΛΑΣ αναμένεται να προχωρήσει σε νέες αναλύσεις στα κινητά τηλέφωνα, τους υπολογιστές και όλα τα ψηφιακά μέσα που διέθεταν τα θύματα και ο βασικός ύποπτος, αλλά και σε άλλες συσκευές που εντοπίστηκαν στο σπίτι που έγινε το έγκλημα. Στόχος η ανεύρεση του παραμικρού στοιχείου που μπορεί να «δείχνει» προς την κατεύθυνση ενοχοποίησης του 65χρονου Ιταλού ή να ενισχύει οποιοδήποτε άλλο σενάριο, όπως αυτό που υποστηρίζει ο κατηγορούμενος περί «αλληλοεξόντωσης» μητέρας και γιου.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνει και μια σκούπα-ρομπότ που χρησιμοποιούσε η οικογένεια, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να ανακτήσουν τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής, προκειμένου να προκύψουν τυχόν στοιχεία που δείχνουν τον ακριβή χρόνο του διπλού φονικού αλλά και ενδεχόμενος κινήσεις που έγιναν για την αλλαγή του σκηνικού του εγκλήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη η ΕΛΑΣ έχει εκφράσει ισχυρές υποψίες ότι ο 65χρονος προσπάθησε επιμελώς να «καθαρίσει» το σπίτι και τα ίχνη που τον ενοχοποιούσαν, πριν την επέμβαση της Αστυνομίας.

Όσον αφορά τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν έξω από το δωμάτιο του Ολύμπιου, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, το πρώτο δείγμα αναφέρεται ως κηλίδα καστανέρυθρης απόχρωσης που βρέθηκε στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα δηλαδή του Ιταλού. Το αίμα αυτό φέρεται να ανήκει στην 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα εντοπίστηκε στην επιφάνεια δαπέδου του χολ έξω από την πόρτα του μπάνιου και εξωτερικά -μπροστά από την πόρτα του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν νεκροί η Μαρία και ο Ολύμπιος.

«Την είχαν βάλει να τον σκοτώσει» - Τι λέει φίλη του 26χρονου για την μητέρα

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές του οικείου περιβάλλοντος της 54χρονης μητέρας για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία φέρεται να βρισκόταν το τελευταίο διάστημα.

Φίλη του 26χρονου Ολύμπιου, περιγράφει ότι ο νεαρός ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα.

Όπως αναφέρει, στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος της ζήτησε να συναντηθούν, καθώς βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα της εκμυστηρεύτηκε, η μητέρα του του τηλεφώνησε εκείνο το πρωί σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, λέγοντάς του ότι «δεν αντέχει άλλο» και ότι «την είχαν βάλει να τον σκοτώσει».

«Στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός του είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και ότι θα σηκωνόταν να φύγει από το Λόγγο. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί ακόμα και να τον χτυπούσε τον Ιταλό», αναφέρει χαρακτηριστικά στο MEGA.

Οι περιγραφές της φίλης του δολοφονημένου Ολύμπιου ταυτίζονται με τα λόγια του Ιταλού κατηγορούμενου. Από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζει πως η σύντροφός του σκότωσε τον γιο της λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.