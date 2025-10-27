Φονικό στο Έλος Κισσάμου: Ψάχνουν την αιτία που όπλισε το χέρι του δράστη - Αναμένεται να παραδοθεί

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, η Γιορτή Κάστανου που ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού Έλος Κισσάμου στα Χανιά, βάφτηκε με αίμα.

Ο νεαρός, που έχει ταυτοποιηθεί και είναι 23 ετών, πλησίασε το 51χρονο θύμα που είχε την ονομαστική του γιορτή και χόρευε και τον πυροβόλησε εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος. Στον πανικό που προκλήθηκε, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.



Σύμφωνα με πληροφορίες, θύτης και θύμα έχουν συγγενική σχέση και μάλιστα έχουν και το ίδιο επίθετο. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 51χρονο στο κέντρο υγείας Κισσάμου και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.



Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και συγγενείς του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του. Αυτό που προβληματίζει τώρα τους αξιωματικούς της ασφάλειας είναι να μην υπάρξει συνέχεια στον κύκλο του αίματος, ενώ πληροφορίες λένε ότι ο δράστης τις επόμενες ώρες αναμένεται να παραδοθεί.