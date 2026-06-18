Φόνοι στο Αίγιο: Ο Ιταλός όρισε πραγματογνώμονα εκείνον που «φώτισε» την υπόθεση Μάριου Παπαγεωργίου

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος έχει κριθεί προφυλακιστέος, για τις δολοφονίες της συζύγου και του γιου της, μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγιαλείας, κατέθεσαν επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου.



Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για τον γενετιστή και πραγματογνώμονα Γιώργο Φίτσιαλο, ο οποίος με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών μέσων, κατάφερε να εισφέρει τα κρίσιμα στοιχεία που αποκάλυψαν το έγκλημα με θύμα τον 26χρονο Μάριο Παπαγεωργίου, που εξαφανίστηκε τον Αυγούστου του 2012, όταν έφυγε με το αυτοκίνητό με προορισμό την Αθήνα από το Διακοπτό Αιγιαλείας, όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα του.

Ο κ. Φίτσιαλος και η επιστημονική του ομάδα πρόκειται να παρακολουθήσουν εξονυχιστικά όλες τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, τις αναλύσεις δειγμάτων DNA, καθώς και τα ιατροδικαστικά ευρήματα που έχουν διενεργηθεί, με σκοπό τη διασφάλιση της απόλυτης εγκυρότητας των στοιχείων. Από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, ο 65χρονος επιμένει σθεναρά στην αθωότητά του με την υπεράσπιση να τονίζει πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της οικογένειας των θυμάτων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αδελφή της άτυχης 54χρονης έχει ήδη κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) για τη διπλή ανθρωποκτονία.