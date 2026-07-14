«Φόνοι στο καμπαναριό 2»: Ο δολοφόνος ψάχνει τις καλόγριες στον νέο κύκλο της κωμικής σειράς του ALPHA

Εκεί που οι μοναχές πιστεύουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τις περιπέτειες και ετοιμάζονται για ένα άλλο μοναστήρι, ένας ελεύθερος σκοπευτής παραμονεύει στις σκιές, έτοιμος να χαλάσει τα σχέδιά τους και κάπως έτσι ξεκινά ο νέος κύκλος της κωμικής σειράς του ALPHA «Φόνοι στο Καμπαναριό 2».

Η αστυνομία αναλαμβάνει δράση, φυγαδεύει τις μοναχές σε μια μονή στην Καρδίτσα και ρίχνεται με τα μούτρα στο κυνήγι του δολοφόνου. Οι αδελφές παίρνουν ανάσα και είναι έτοιμες να αφοσιωθούν ξανά, με ταπεινότητα και αυταπάρνηση, στο πνευματικό τους έργο. Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο… ή μάλλον, χωρίς τη νέα τους ηγουμένη!

Τα πράγματα στο μοναστήρι της Οσίας Υπομονής φαίνεται να είναι πολύ περίεργα και προσπαθούν πεισματικά να βρουν τι μπορεί να κρύβουν οι νέες τους αδελφές, ενώ παράλληλα πασχίζουν να παραμείνουν στο μονοπάτι της μοναστικής ζωής τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δολοφόνος μοιάζει να ξεγλιστράει από τις αρχές και να βρίσκεται στα ίχνη τους, φέρνοντας τις πιο ξεκαρδιστικές και επικίνδυνες ανατροπές!

φωτογραφία YouTube

Το trailer του δεύτερου κύκλου της αστυνομικής κωμωδίας «Φόνοι στο Καμπαναριό» μόλις κυκλοφόρησε και οι μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο… Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

Έκπληξη στο καστ του νέου κύκλου αποτελεί η προσθήκη της Μαρίας Κίτσου, που τηλεοπτικά δεν την έχουμε δει ποτέ σε κωμωδία! Σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου και σενάριο Νίκου Μήτσα, η πιο σουρεαλιστική whodunnit κωμωδία του ALPHA, επιστρέφει με έντονο σασπένς και άφθονες δόσεις γέλιου!