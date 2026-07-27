«Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Ρένια Λουιζίδου και Άνδρη Θεοδότου αποκαλύπτουν τους ρόλους τους

Η θεϊκή κωμωδία του ALPHA «Φόνοι στο Καμπαναριό» επιστρέφει τη νέα σεζόν με δεύτερο κύκλο και άφθονες δόσεις σασπένς και γέλιου.

Η Ρένια Λουιζίδου θα κάνει και πάλι την αδελφή Αρσινόη και πλέον θα έχει πάνω από το κεφάλι της νέα Ηγουμένη, τη Σεβαστιανή, που υποδύεται η Άνδρη Θεοδότου. Οι σχέσεις τους θα είναι εκρηκτικές, με πολλές διαφωνίες αλλά και ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Η Αδελφή Αρσινόη

Η παλαιών αρχών και αυστηρότερη όλων. Αν και αυτή τη φορά η αρχιδιακόνισσα της Αγίας Θεοδούλης θα αναγκαστεί, από γεγονότα που την υπερβαίνουν, να αλλάξει γραμμή πλεύσης και να γίνει στοργική και προστατευτική απέναντι στις αδελφές της. Όχι βέβαια και γλυκομίλητη. Το τσουχτερό της σχόλιο δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ και ειδικά όταν όλες τους θα αναγκαστούν να συγκατοικήσουν με δύο άγνωστες αδελφές που δεν τους γεμίζουν και πολύ το μάτι. Όταν μάλιστα οι τρεις μικρότερες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης αποφασίσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και να γίνουνε ντετέκτιβ, το στόμα της θα πάρει φωτιά. Θα ’ναι όμως πια αργά για να τις σταματήσει.

Η Ηγουμένη Σεβαστιανή

Αυστηρή και φαρμακόγλωσσα. Τόσο που η αδελφή Αρσινόη φαντάζει γλυκομίλητη μπροστά της. Οι μοναχές μας όχι μόνο θα τη βρουν φάντη-μπαστούνι φτάνοντας στη νέα μονή, αλλά θα αναγκαστούν και να υποστούν τα καψόνια και τις απαιτήσεις της, εφόσον διοικεί την αδελφότητα. Και τη διοικεί παρόλο που φαίνεται να έχει βασικές ελλείψεις. Από εορτολόγιο και νηστεία μέχρι ύμνους και ακολουθίες. Αντιθέτως έχει πλήρη γνώση από τεχνολογία, ελληνικό σινεμά και καντίνες με βρώμικο. Κι αυτά δεν θα ’ναι τα μόνα περίεργα που θα ανακαλύπτουν οι μοναχές μας για εκείνη περνώντας ο καιρός.

Επικίνδυνες αποστολές

Οι μοναχές βρίσκονται αυτή τη φορά στην πιο δύσκολη αποστολή της ζωής τους: να μείνουν ζωντανές! Κυνηγημένες από έναν πληρωμένο δολοφόνο, καταφεύγουν σε μια εγκαταλελειμμένη μονή έξω από την Καρδίτσα. Εκεί όμως ανακαλύπτουν πως, όταν μια μονή χαρακτηρίζεται «ήσυχη», καλό είναι να κρατάς... πολύ μικρό καλάθι. Γιατί τα μυστικά που κρύβει είναι περισσότερα κι από τα κελιά της και οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που θα ζήσουν περισσότερες από τις γκάφες τους!