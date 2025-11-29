Φόνος στη Σαλαμίνα: «Η 46χρονη έχει διαγνωστεί με ψυχολογικά προβλήματα», λέει ο δικηγόρος της

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο με τη στυγερή δολοφονία μίας 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα από τα χέρια της 46χρονης νύφης της, η οποία απολογήθηκε χθες Παρασκευή (28/11) στον ανακριτή και έχει προφυλακιστεί.

Με τον αρχικό υπερασπιστικό ισχυρισμό ότι μπήκε στο σπίτι της πεθεράς της για να την ληστέψει και τη σκότωσε πάνω σε πανικό επειδή την αναγνώρισε να καταρρίπτεται πανηγυρικά από ηχητικό υλικό που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, η πλευρά της 46χρονης φαίνεται να επικαλείται τώρα «κενά μνήμης» ως προς το τι ακριβώς συνέβη αλλά και ψυχολογικά προβλήματα.

«Προσπαθούμε να έρθουμε σε ουσιαστική επαφή με την 46χρονη, πράγμα που κατέστη αδύνατον την παραμονή της απολογίας της στον ανακριτή», ανέφερε ο Βασίλης Ταουξής, δικηγόρος της κατηγορούμενης, μιλώντας στο MEGA.

«Η 46χρονη είναι διαγνωσμένη με ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά που λέει προκύπτουν από σοβαρά έγγραφα», τόνισε ο κ. Ταουξής.

«Δεν έχουμε ξετυλίξει το κουβάρι της υπόθεσης. Υποπτεύομαι ότι θα δούμε ανατροπές. Ελπίζω η υπόθεση να ξεκαθαρίσει το συντομότερο. Εμείς θέλουμε να χυθεί άπλετο φως», σημείωσε ο δικηγόρος της 46χρονης.

Όπως εξήγησε, η φερόμενη δράστιδα είχε διαγνωστεί προ 15ετίας με ψυχιατρικά προβλήματα και λάμβανε φάρμακα.

Πρόσθεσε, μάλιστα, όσον αφορά τα ηχητικά ντοκουμέντα ότι είναι «τραγικά και δεν τα αντέχει ανθρώπινος νους». Έθεσε ωστόσο ερώτημα για το πόσα άτομα ακούγονται στα ηχητικά, «ένα, δύο ή τρία άτομα».

Προφυλακιστέα η 46χρονη

Υπενθυμίζεται ότι κρίθηκε προφυλακιστέα, μετά την απολογία της σήμερα (28/11) στα δικαστήρια του Πειραιά, η 46χρονη που κατηγορείται για την δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Παρά το ότι αρχικά είχε ομολογήσει το έγκλημα η 46χρονη σήμερα στην ανακρίτρια άλλαξε στάση υποστηρίζοντας ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από το μοιραίο βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα η 46χρονη έκανε λόγο για «κενά μνήμης» ενώ όπως γνωστοποίησε η δικηγόρος της Ιωάννα Μαρούπα θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία όπως επίσης και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη υποστηρίζοντας ότι η 46χρονη ήταν σε κατάσταση σύγχυσης όταν ομολόγησε.

«Τα στοιχεία είναι ελλιπή» είπε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας πως «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να λύσουν το γρίφο με το κίνητρο της δολοφονίας. Αν και έχουν αρκετά στοιχεία εις βάρος της 46χρονης, θέλουν να εξακριβώσουν αν το κίνητρο ήταν η ληστεία ή η δολοφονία, καθώς η 46χρονη είχε πάρει τα χρήματα και μπορούσε να αφήσει την 75χρονη πεθερά της να ζήσει, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία της. Ωστόσο, επέλεξε να μην το κάνει.

Για φόνο εκ προμελέτης κάνει λόγο και η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.«Η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη» σημείωσε χαρακτηριστικά η κα. Τσιόνα.