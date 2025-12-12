Φόνσου για Σαπουντζάκη: «Στην ηλικία της είναι λογικό να αρρωστήσει λίγο - Σηκώνεται πάλι κανονικά»

Πριν από μερικές ημέρες “κυκλοφόρησαν” φωτογραφίες με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να βρίσκεται σε αμαξίδιο και αυτό το γεγονός σόκαρε τους θαυμαστές και τους φίλους της. Η Άννα Φόνσου έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να καθησυχάσει τον κόσμο λέγοντας πως είναι απολύτως φυσιολογικό για την ηλικία της (η Ζωζώ είναι 92 χρόνων) να έχει κάποια θεματάκια με την υγεία της, τα οποία τα ξεπερνάει και πάει ολοένα και καλύτερα. Μάλιστα οι δύο φίλες θα περάσουν μαζί τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι μια χαρά. Θα πάω να κάνουμε μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων. Μην ασχολείστε πολύ με τη Ζωζώ. Η Ζωζώ είναι ένας θρύλος. Μια γυναίκα που έχει αφήσει μια εποχή. Το να τη συζητάμε δεν υπάρχει νόημα. Στην ηλικία που είναι, είναι φυσικό να αρρωστήσει και λίγο. Τα πόδια της την έχουν λίγο προδώσει. Όλους τους προδίδουν τα πόδια τους. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου μπορεί και σηκώνεται και είναι καλύτερα».

Οι γιορτές με μελαγχολούν

Η Φόνσου θυμήθηκε μερικές γιορτές του έχει περάσει στο εξωτερικό, αλλά η παρέα δεν ήταν καλή και παραδέχτηκε πως αφότου έχουν φύγει όλοι οι δικοί της άνθρωποι από τη ζωή, τα Χριστούγεννα τη μελαγχολούν. «Έχω πάει στη Νέα Υόρκη για την Πρωτοχρονιά και έπληττα, μου φαινόταν ότι πήγα στη Θήβα! Εγώ μπορώ, αν δεν έχω καλή παρέα, να είμαι στο Παρίσι και να νομίζω ότι είμαι στη Λιβαδειά!

Δεν μου αρέσουν πολύ οι γιορτές. Νομίζω ότι είναι πολύ οικογενειακές και καλά κάνουν. Από τότε που έχω χάσει όλους τους δικούς μου, αναλογίζομαι, σκέφτομαι, θυμάμαι όλα αυτά και αυτά με μελαγχολούν».