Φόντα: Αποκάλυψε ότι έκανε τόσα πολλά ναρκωτικά στα νιάτα της που νόμιζε ότι δεν θα ζούσε μετά τα 30

Η Τζέιν Φόντα όταν ήταν νέα, πίστευε ότι θα πέθαινε από «ναρκωτικά και μοναξιά» και ακόμα και τώρα είναι «έκπληκτη» που θα γίνει 88 τον επόμενο μήνα.

Η ηθοποιός της ταινίας "Grace And Frankie" μιλώντας στο podcast The Look είπε: «Δεν πίστευα ότι θα ζούσα μετά τα 30. Ήμουν σίγουρη ότι θα πέθαινα. Η νεότητά μου δεν ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένη. Νόμιζα ότι θα πέθαινα από ναρκωτικά και μοναξιά. Έτσι, το γεγονός ότι είμαι σχεδόν 88 ετών με εκπλήσσει.»

«Δεν θα ξαναγυρνούσα σε εκείνη την ηλικία για τίποτα. Νιώθω πιο συγκεντρωμένη, πιο ολοκληρωμένη, είμαι πολύ χαρούμενη και ελεύθερη» εξηγεί η Τζέιν Φόντα που ποτέ δεν φοβήθηκε τα γηρατειά ή το τέλος της ζωής της όπως η ίδια εξομολογείται.

Και συνέχισε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν φοβάμαι τον θάνατο. Και εκεί γύρω στα 60 μου συνειδητοποίησα ότι αυτή ήταν η αρχή της τελευταίας μου πράξης και δεν ήξερα πώς να τη ζήσω. Φοβάμαι όμως να πεθάνω με πολλές τύψεις. Είδα τον πατέρα μου να πεθαίνει με πολλές τύψεις. Αυτή ήταν μια σημαντική συνειδητοποίηση για μένα, γιατί αν δεν θέλεις να πεθάνεις με τύψεις, τότε πρέπει να ζήσεις το τελευταίο μέρος της ζωής σου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν τύψεις.

Θέλω επίσης να περιβάλλομαι από ανθρώπους που με αγαπούν. Η συγχώρεση παίζει ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της συγχώρεσης του εαυτού μου. Αυτό με έχει καθοδηγήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Ζω για να μην έχω τύψεις.»

Η Τζέιν Φόντα πιστεύει ότι τα γηρατειά μπορούν να είναι «φανταστικά» και εξηγεί: «Νομίζω ότι τα γηρατειά είναι φανταστικά αν τα βιώνεις συνειδητά. Η συνειδητότητα είναι το κλειδί».