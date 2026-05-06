Football Meets Data: «Η ΑΕΚ είναι το φαβορί για τη League Phase του Champions League»

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League είναι πλέον στην τελευταία ευθεία και η ΑΕΚ διατηρεί την πρώτη θέση, στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ απομένουν τρία παιχνίδια για να ολοκληρωθούν τα playoff.

Η Ένωση έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναγίνει πρωταθλήτρια, όπως και να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από χρόνια. Μάλιστα όπως αναφέρει η γνωστή πλατφόρμα στατιστικών Football Meets Data, η ΑΕΚ αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα και έβγαινε πρώτη, θα είχε τις περισσότερες πιθανότητες να μπει στην League Phase του Champions League από 54 συλλόγους που θα συμμετείχαν στα προκριματικά.

Συγκεκριμένα οι «κιτρινόμαυροι» συγκεντρώνουν ποσοστό 72,9% να προκριθούν, πάνω από την Βίκινγκ που ακολουθεί με 66% και την Μπενφίκα με 59,4%. Μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε πως αυτές οι τρείς ομάδες είναι οι μόνες που συγκεντρώνουν ποσοστά πάνω από 50%.