Τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στα προκριματικά: Το Football Meets Data προβλέπει την πορεία τους

Με τη Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδος να έχουν ολοκληρωθεί, μοιράστηκαν και τα ελληνικά ευρωπαϊκά εισιτήρια για την επόμενη σεζόν. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θα ριχτούν το καλοκαίρι στη μάχη των προκριματικών για μια θέση στις League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η γνωστή πλατφόρμα προσομοιώσεων και προβλέψεων ποδοσφαίρου Football Meets Data, δημοσίευσε ήδη τις προβλέψεις της για τις πορείες των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά.

Οι προβλέψεις:



Για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ η πλατφόρμα προβλέπει πως θα ξεπεράσει το εμπόδιο των play off, στα οποία αναμένεται να βρεθεί ως ισχυρή, και θα μπει στο league phase του Champions League.



Για τον δευτεραθλητή Ολυμπιακό, το FMD προβλέπει ότι θα περάσει τον τρίτο προκριματικό του Champions League (παίρνοντας ως δεδομένο ότι θα βρεθεί εκεί απευθείας με κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα), αλλά θα αποκλειστεί στα play off και θα οδηγηθεί στο league phase του Europa League.



Στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση θα βρεθεί και ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με την πρόβλεψη, περνώντας από δεύτερο, τρίτο προκριματικό και play off με σχετικά εύκολο μονοπάτι λόγω συντελεστή.



Για τον κυπελλούχο Ελλάδας ΟΦΗ προβλέπεται ήττα στα play off του Europa League που σημαίνει αυτομάτως είσοδο στο league phase του Conference League.



Εκεί αναμένεται να βρεθεί και ο Παναθηναϊκός αφού περάσει ως ισχυρός δεύτερο, τρίτο προκριματικό και play off της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.



Για την πρόβλεψή της η πλατφόρμα έκανε πάνω από 10.000 προσομοιώσεις και με τις 237 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα προκριματικά των τριών διοργανώσεων της UEFA.

