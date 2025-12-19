Φοράει τα... γιορτινά του το ΣΕΦ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός ψάχνει «αντίδραση» μετά την ήττα από την Βαλένθια και υποδέχεται στο ΣΕΦ (19/12, 21:15) την Βιλερμπάν, για την 17η αγωνιστική της EuroLeague. Αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 2025, οι οποίοι θα φορέσουν τα γιορτινά τους, «κοκκινίζοντας» την αρένα τους με εορταστικό στυλ.

Συγκεκριμένα, το στάδιο θα έχει στα καθίσματα σκουφάκια του Άγιου Βασίλη, με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να κάνει ένα... πρόωρο και διαφορετικό χριστουγεννιάτικο δώρο σε όσους παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι.

🔴 ⚪️ Απόψε το ΣΕΦ γίνεται ερυθρόλευκο!



Στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της EuroLeague για το 2025 κόντρα στην Βιλερμπάν, η @Piraeus_Bank και η VISA κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους φιλάθλους μας, μοιράζοντας κόκκινους σκούφους σε όλο το γήπεδο.



Σας περιμένουμε στο… pic.twitter.com/8aQPCXVlez — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 19, 2025

