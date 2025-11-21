Formula 1 2025 Grand Prix Λας Βέγκας: Μάχη τίτλου σε μια πίστα που δεν συγχωρεί λάθη

Το Grand Prix του Λας Βέγκας επιστρέφει για τρίτη χρονιά στη σύγχρονη μορφή του, φέρνοντας ξανά τη Formula 1 στο εντυπωσιακό σκηνικό της ερήμου Mojave. Η περσινή διοργάνωση έμεινε στην ιστορία, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε τον τέταρτο τίτλο του στη Formula 1, όμως φέτος το σκηνικό είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Η μάχη για το πρωτάθλημα παραμένει ανοιχτή, με τον Λάντο Νόρις να προηγείται, αλλά τον Όσκαρ Πιάστρι και τον ίδιο τον Φερστάπεν να παραμονεύουν, έτοιμοι να μπλοκάρουν την πρώτη προσπάθεια του Βρετανού να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Clinching the fastest time on Friday with 1m33.602s ⏱️



Let's go onboard with Lando Norris for a rapid lap around the Las Vegas Strip Circuit! 🤩#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/KaoObQ1dqC — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Αντίστροφη μέτρηση για τον τίτλο

Το Grand Prix του Λας Βέγκας είναι ο τελευταίος από τους τρεις γύρους του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. H σεζόν θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη αγώνες στη Μέση Ανατολή. Το πρόγραμμα φέρνει τη δράση να ξεκινά μία ημέρα νωρίτερα από το συνηθισμένο, με όλες τις περιόδους να διεξάγονται νύχτα υπό το φως των προβολέων.

Οι δύο πρώτες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών είναι την Πέμπτη (ξημέρωμα Παρασκευής στην Ελλάδα), ακολουθούμενες από την τρίτη περίοδο και τις κατατακτήριες δοκιμές, Παρασκευή (Σάββατο ξημερώματα στην Ελλάδα), ενώ το Grand Prix διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου (Κυριακή ξημερώματα στην Ελλάδα).

Ο καιρός

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, ενώ το Σάββατο θα φτάσει περίπου στους 18, με τις νυχτερινές ώρες να πέφτουν στους 12 βαθμούς. Για τα μονοθέσια της σημερινής aero-heavy εποχής, αυτές οι συνθήκες μπορούν να κάνουν τα παράθυρα λειτουργίας των ελαστικών ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του αγώνα.

Οι γόμες των ελαστικών

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι γόμες που επιλέχθηκαν για την διαδρομή στους δημόσιους δρόμους του Λας Βέγκας είναι οι C3, C4 και C5. Μία από τις κύριες προκλήσεις θα είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών, ειδικά κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Το γεγονός ότι οι δοκιμές διεξάγονται νωρίτερα φέτος θα βοηθήσει τους οδηγούς, καθώς οι συνθήκες δεν θα είναι τόσο κρύες, διευκολύνοντας έτσι το ζέσταμα των ελαστικών. Ωστόσο, ο γύρος προετοιμασίας πριν από τον γρήγορο γύρο θα εξακολουθεί να είναι κομβικής σημασίας για να φτάσουν τα ελαστικά στο σωστό παράθυρο θερμοκρασίας.

Επιπλέον, τα φετινά ελαστικά έχουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της πτώσης απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης (degradation), η οποία ήταν ιδιαίτερα αισθητή στη μεσαία γόμα πέρυσι. Η απόφαση να μην επιλεγούν πιο μαλακές γόμες οφείλεται στον κίνδυνο παραμόρφωσης λόγω υπερθέρμανσης (graining), ένα φαινόμενο που είναι σύνηθες στη συγκεκριμένη διαδρομή και θα μπορούσε να θέσει σε υπερβολικό κίνδυνο την αποδοτικότητα της πιο μαλακής γόμας (C6) της φετινής γκάμας.

Λέξη-κλειδί: Η στρατηγική

Με λίγη τύχη, μπορεί να κερδίσετε στα τραπέζια του καζίνο στο Λας Βέγκας, αλλά στη Formula 1 η τύχη από μόνη της δεν είναι αρκετή. Για να πετύχει η στρατηγική χρειάζεται δεδομένα, εργασία προσομοίωσης και ανάλυση εις βάθος. Μόνο τότε μπορείτε να βρείτε την κίνηση ματ.

Ένας βασικός παράγοντας, τον οποίο οι ομάδες θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό κατά την απόφαση για στρατηγική ενός ή δύο pit stop, είναι ο χρόνος που χρειάζεται το μονοθέσιο για να διέλθει από το pit lane, να πραγματοποιήσει την αλλαγή ελαστικών και να επιστρέψει στην πίστα. Αυτός ο χρόνος διαφέρει από πίστα σε πίστα. Οι αναλύσεις επικαιροποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του αγώνα, ώστε να συμπεριλάβουν δεδομένα από τις ελεύθερες δοκιμές και όσα έχουν μάθει οι μηχανικοί της Pirelli από τα ελαστικά. Οι ομάδες, έχοντας περισσότερα δεδομένα σχετικά με τα δικά τους μονοθέσια, χρησιμοποιούν συχνά αυτό που είναι γνωστό ως η μέθοδος Μόντε Κάρλο. Αυτή λαμβάνει επίσης υπόψη τυχαίες μεταβλητές όπως η κίνηση, η πιθανότητα εμφάνισης του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και το πόσο εύκολη είναι η προσπέραση σε κάθε πίστα, ειδικά στις ζώνες DRS.

Τι συζητούν στα pits

Την εβδομάδα πριν από το Grand Prix ξεχώρισαν αρκετές ειδήσεις. Το πρωτάθλημα παραμένει μαθηματικά ανοιχτό και η συζήτηση επικεντρώνεται στο πού μπορεί να κριθεί: Στο Κατάρ ή στο Άμπου Ντάμπι, ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι βαθμολογίες.

Στη βαθμολογία, ο Νόρις προηγείται με 390 βαθμούς, έχοντας 17 βάθρα και 7 νίκες. Ακολουθεί ο Πιάστρι με 366 βαθμούς, 14 βάθρα και επίσης 7 νίκες, ενώ ο Φερστάπεν έχει συγκεντρώσει 341 βαθμούς, με 12 παρουσίες στο βάθρο και 5 νίκες. Οι διαφορές δείχνουν πως το παραμικρό λάθος σε ένα τόσο απρόβλεπτο σιρκουί μπορεί να αλλάξει τα πάντα.



Η Έλλα Χάκινεν, κόρη του διπλού παγκόσμιου πρωταθλητή Μίκα Χάκινεν, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανάπτυξης οδηγών της McLaren, ενισχύοντας τη δέσμευση της ομάδας στην ανάδειξη γυναικείου ταλέντου. Επιπλέον, όλες οι ομάδες υπέγραψαν νέα συμφωνία στήριξης για την F1 Academy, στην οποία θα συμμετάσχει και η Cadillac από το 2027.

Feel the speed down the Strip! 💪



We're racing past iconic Las Vegas destinations at upwards of 220MPH 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/WWRmIgDHnt — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Η F1 στο Λας Βέγκας

Η ιστορία της Formula 1 στο Λας Βέγκας ξεκινά τη δεκαετία του ‘80 με το Caesars Palace Grand Prix, έναν αγώνα που διεξαγόταν σε έναν αυτοσχέδιο χώρο στάθμευσης και δεν γνώρισε επιτυχία. Η ιδέα αναβίωσε το 2023, όταν η Liberty Media επένδυσε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει έναν θεαματικό νυχτερινό αγώνα στους δρόμους της πόλης. Η διαδρομή περνά από το θρυλικό "Strip", μπροστά από εμβληματικά σημεία όπως το Bellagio και το Sphere, και χαρακτηρίζεται από υψηλές τελικές ταχύτητες και απρόβλεπτες μάχες.

Το σιρκουί έχει μήκος 6,2 χιλιόμετρα και ο αγώνας αποτελείται από 50 γύρους. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Νόρις με χρόνο 1:34.876. Νικητές των δύο προηγούμενων αγώνων ήταν ο Φερστάπεν το 2023 και ο Τζορτζ Ράσελ το 2024, ενώ pole position είχαν πάρει ο Σαρλ Λεκλέρ και ο ίδιος ο Ράσελ αντίστοιχα.

Drifting and sparkles! 👌



Lewis Hamilton is putting on a good show straight away in FP1 🤩#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/143QIQG1ST — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Οι οδηγοί το χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο φαντασμαγορικές εμπειρίες στο καλεντάρι, με τον Λόγκαν Σάρτζεντ να τονίζει πως όλο το GP περιστρέφεται γύρω από το θέαμα και την ενέργεια της πόλης. Πέρυσι, ο Φερστάπεν εξασφάλισε τον τίτλο τερματίζοντας μπροστά από τον Νόρις, ενώ ο Ράσελ και ο Χάμιλτον σημείωσαν το 1-2 για τη Mercedes. Ο Σάινθ συμπλήρωσε το βάθρο, με τον Χάμιλτον να ανεβαίνει από τη 10η θέση χάρη σε ισχυρό ρυθμό.

Τα ωράρια του αγώνα (ώρα Ελλαδας)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου Κατατακτήριες 06:00 - 07:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου Εκκίνηση αγώνα 06:00