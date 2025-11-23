Formula 1 2025 Grand Prix Λας Βέγκας: Ο Φερστάπεν νικητής αλλά η McLaren τρέμει τον αποκλεισμό

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Γκραν Πρι του Λας Βέγκας κράτησε ζωντανή τη μάχη του πρωταθλήματος, την ώρα που ο Λάντο Νόρις έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς τον πρώτο του τίτλο. Η δεύτερη θέση επέτρεψε στον Βρετανό της McLaren να φτάσει στο Κατάρ με διαφορά τριάντα βαθμών από τον Όσκαρ Πιάστρι και σαράντα δύο από τον Φερστάπεν, όμως η αισιοδοξία της ομάδας επισκιάστηκε από τη σοβαρή έρευνα που ξεκίνησαν οι αγωνοδίκες για υπερβολική φθορά στο skid και των δύο μονοθεσίων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσο αποκλεισμό.

This is what it means for Max and Red Bull 🥰✨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/8U0BTs2LK3 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Ο Φερστάπεν επικράτησε με άνεση, φτάνοντας σε μια διαφορά σχεδόν είκοσι ενός δευτερολέπτων, ενώ ο Νόρις, παρά το μηχανικό πρόβλημα στους τελευταίους γύρους, κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Πιάστρι, που ξεκίνησε πέμπτος, είχε δύσκολο αγώνα και σώθηκε από πιθανή εγκατάλειψη μετά από επαφή με τον Λίαμ Λόσον στην πρώτη στροφή. Ενώ κάποια στιγμή βρέθηκε έβδομος, το έξυπνο undercut και η ποινή πέντε δευτερολέπτων στον Κίμι Αντονέλι τον έφεραν τελικά στην τέταρτη θέση.

Η Ferrari συνέχισε ένα προβληματικό σερί, με τον Σαρλ Λεκλέρ να περιορίζεται στην έκτη θέση και τον Λιούις Χάμιλτον να ανεβαίνει ως τη δέκατη, χωρίς όμως να αλλάζει η συνολική εικόνα μιας ομάδας που βλέπει τις ευκαιρίες της για νίκη να χάνονται. Ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε έβδομος για τη Williams, μπροστά από τον Ίσακ Χάτζαρ και τον Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Η έρευνα της FIA για τα μονοθέσια της McLaren δίνει δραματικό τόνο στο τέλος της σεζόν, καθώς το πάχος του skid στο πίσω μέρος και των δύο αυτοκινήτων βρέθηκε κάτω από το ελάχιστο όριο των εννέα χιλιοστών, όπως προβλέπεται από τους τεχνικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η παραβίαση, η ποινή είναι ο άμεσος αποκλεισμός και για τους δύο οδηγούς. Αυτό θα φέρει τον Φερστάπεν μόλις είκοσι τέσσερις βαθμούς πίσω από τον Νόρις και θα αφήσει τον Πιάστρι ισόβαθμο με τον Ολλανδό, ανατρέποντας πλήρως τη μάχη του τίτλου ενόψει Κατάρ.





Highlights



• Νίκη του Μαξ Φερστάπεν με διαφορά σχεδόν 21 δευτερολέπτων και συνέχιση της αντεπίθεσής του στο κυνήγι του τίτλου.

• Δεύτερη θέση για Λάντο Νόρις, που φτάνει στο Κατάρ με καθαρό προβάδισμα τριάντα βαθμών.

• Ο Όσκαρ Πιάστρι περιορίζεται στην τέταρτη θέση μετά από δύσκολη εκκίνηση και επαφή με τον Λίαμ Λόσον.

• Ακόμη ένα αδύναμο Σαββατοκύριακο για τη Ferrari, χωρίς πραγματική απειλή για νίκη.

Verstappen wins, with Norris and Russell rounding out the top-three! 🙌



Your points-finishers in Las Vegas ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/sCcxsu5YqZ — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

• Σταθερή παρουσία των Mercedes με Ράσελ και Αντονέλι, αλλά χωρίς ρυθμό για κάτι παραπάνω.

• Η McLaren υπό έρευνα για ανεπαρκές πάχος στο skid και των δύο μονοθεσίων, με κίνδυνο άμεσου αποκλεισμού.

• Πιθανός αποκλεισμός που μπορεί να αλλάξει τη βαθμολογία, να ρίξει τον Φερστάπεν στους −24 και να αφήσει τον Πιάστρι ισόβαθμο με τον Ολλανδό.