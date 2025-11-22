Formula 1 2025 Grand Prix Λας Βέγκας: Ο Νόρις δεν φοβάται τη βροχή και παίρνει μια κρίσιμη pole

Η βρεγμένη άσφαλτος στους δρόμους του Λας Βέγκας με τη χαμηλή θερμοκρασία οδοστρώματος δημιούργησαν μια από τις πιο απαιτητικές κατατακτήριες δοκιμές της χρονιάς, όμως ο Λάντο Νόρις κατάφερε να ξεχωρίσει.

Η McLaren βρήκε γρήγορα το εύρος λειτουργίας των full-wet (για βρεγμένο οδόστρωμα) ελαστικών, κάτι που αποδείχθηκε κρίσιμο καθώς η πίστα άλλαζε grip από στροφή σε στροφή. Ο Βρετανός βελτίωσε θεαματικά τον τελευταίο του γύρο, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:47.934 χάρη στη σταθερότητα του μονοθεσίου σε φάσεις αλλαγής κατεύθυνσης και στη σωστή διαχείριση θερμοκρασίας στους εμπρός τροχούς.

Ο Μαξ Φερστάπεν πίεσε με ρυθμό που έδειχνε πως η Red Bull είχε ισχυρή πρόσφυση στο traction, αλλά οι μικρές διορθώσεις στο μεσαίο κομμάτι της πίστας του κόστισαν 0.323 δευτερόλεπτα. Πίσω τους, ο Όσκαρ Πιάστρι είχε εντυπωσιακή αρχική επίδοση στο Q3, εκμεταλλευόμενος το ζέσταμα των ελαστικών πιο γρήγορα από τον μέσο όρο, όμως η ταχύτητα που πήρε στην προσέγγιση της στροφής 12 τον έφερε πίσω από τον Ιζάκ Χάντζαρ, αναγκάζοντάς τον να σηκώσει το πόδι και να χάσει την ευκαιρία για κάτι καλύτερο από την πέμπτη θέση.

Έκπληξη από τον Σάινθ

Η μεγάλη έκπληξη ήταν ο Κάρλος Σάινθ, που αξιοποίησε την υψηλή σταθερότητα της Williams στις αλλαγές κλίσης και βρέθηκε μόλις 0.039 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν. Ο Τζορτζ Ράσελ, παρότι είχε δείξει δυνατότητα για περισσότερα στο FP3, δεν κατάφερε να συγχρονίσει το peak των ελαστικών με το τέλος του Q3 και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Πιο πίσω, ο Λίαμ Λόσον εκμεταλλεύτηκε το μονοθέσιο των Racing Bulls που έδειχνε καλό σε εξόδους από αργές στροφές και πήρε την έκτη θέση, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο έφερε την Aston Martin στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης (έβδομη θέση) χάρη στην εμπειρία του σε low-grip καταστάσεις. Ο Χάντζαρ έκλεισε μια ώριμη εμφάνιση στην όγδοη, ο Σαρλ Λεκλέρ δυσκολεύτηκε με την ισορροπία της Ferrari στο πίσω μέρος και περιορίστηκε στην ένατη, ενώ ο Πιερ Γκασλί έκλεισε τη δεκάδα.

Το μυστικό ήταν στη θερμοκρασία

Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που τα ελαστικά έχαναν θερμοκρασία εύκολα στις ευθείες, με αποτέλεσμα αστάθεια στα φρένα. Οι συνεχείς διαφυγές από τα όρια επιβεβαίωσαν πόσο δύσκολο ήταν να διατηρήσει κανείς θερμικό παράθυρο λειτουργίας. Οι Άλεξ Άλμπον και Όλι Μπέρμαν είχαν επαφή με τις μπαριέρες, όμως οι κίτρινες σημαίες ήταν συχνές καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν να ανακτήσουν έλεγχο από run-offs.

Λιούις Χάμιλτον και Κίμι Αντονέλι εκτός δεκάδας

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έχασε την είσοδο στο Q3 επειδή η Sauber δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το γρήγορο στέγνωμα της πίστας στο τέλος του Q2 και θα ξεκινήσει 11ος. Πίσω του ο Λανς Στρολ, με τους Εστεμπάν Οκόν και Μπέρμαν να ακολουθούν. Ο Φράνκο Κολαπίντο βγήκε από μια τεράστια ολίσθηση στην έξοδο της στροφής 16 και πήρε τη 15η θέση.

Από τη 16η και κάτω οι οδηγοί πλήρωσαν ακριβά λαθάκια ή αδυναμία ζεστάματος. Ο Άλμπον έκανε ζημιά στη μπροστινή ανάρτηση στο τελικό του push.

Ο Λιούις Χάμιλτον, παραδέχτηκε ότι το μονοθέσιο δεν είχε καθόλου σταθερότητα στο πίσω μέρος, καταγράφοντας την χειρότερη κατατακτήριά του από τότε που εντάχθηκε στη Ferrari.

Ο Κίμι Αντονέλι δεν κατάφερε να στήσει έναν καθαρό γύρο τη στιγμή που η πίστα ήταν στην καλύτερη κατάστασή της στο τέλος του Q1. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο ακολούθησε, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα πίεσε πέρα από το διαθέσιμο grip και περιορίστηκε στην 19η. Η πιο ανησυχητική επίδοση όμως ήταν του Λιούις Χάμιλτον, που δεν μπόρεσε να φέρει ποτέ τα full wets στο σωστό θερμικό επίπεδο και βρέθηκε τελευταίος, σχεδόν τέσσερα δευτερόλεπτα πίσω από τον ταχύτερο γύρο του Ράσελ. Ο Βρετανός παραδέχτηκε ότι το μονοθέσιο δεν είχε καθόλου σταθερότητα στο πίσω μέρος, καταγράφοντας την χειρότερη κατατακτήριά του από τότε που εντάχθηκε στη Ferrari.

Highlights

• Σταθερότητα McLaren και η διαχείρηση των ελαστικών δίνουν τη pole στον Νόρις

• Φερστάπεν είχε την π΄ροσφυση όμως πίεσε πολύ στο middle sector

• Πιάστρι χάνει χρόνο όταν τον καθυστέρησε ο Χάντζαρ στη Στροφή 12

• Σάινθ αξιοποιεί τη σταθερότητα της Williams σε αλλαγές κλίσης

• Χάμιλτον εκτός ρυθμού λόγω χαμηλής θερμοκρασίας στα full wets

Προβλέψεις για τον αγώνα

Ο αυριανός αγώνας αναμένεται να κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθεί η πρόσφυση στην πίστα καθώς στεγνώνει και από το πόσο γρήγορα θα περάσουν οι ομάδες από τα full wets στη γόμα slick. Η McLaren δείχνει να έχει ένα μονοθέσιο που διαχειρίζεται εξαιρετικά την είσοδο στις μεσαίες στροφές όταν υπάρχει χαμηλή πρόσφυση, κάτι που δίνει ένα αρχικό πλεονέκτημα στον Λάντο Νόρις σε περίπτωση επανεκκινήσεων ή πρώιμων αλλαγών συνθηκών.

Αν οι θερμοκρασίες ανέβουν, η Red Bull και ο Μαξ Φερστάπεν μπορεί να ανακτήσουν πλεονέκτημα χάρη στην υψηλή σταθερότητα στις εξόδους και στη μικρή φθορά της πίσω γόμας.

Η εκκίνηση ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο. Η Williams του Κάρλος Σάινθ έχει δείξει άριστο traction σε χαμηλή πρόσφυση και δεν αποκλείεται να δούμε προσπάθεια για αμφισβήτηση των θέσεων μπροστά ήδη από την πρώτη ζώνη DRS. Αντιθέτως, ο Όσκαρ Πιάστρι με τη θέση του στην πέμπτη σειρά θα χρειαστεί καθαρό αέρα γρήγορα· η McLaren του φαίνεται να “κλειδώνει” απόδοση όταν δεν ακολουθεί άλλο μονοθέσιο σε κοντινή απόσταση.

Στη μάχη της μεσαίας ζώνης, οι Racing Bulls αναμένεται να έχουν ρυθμό στον αγώνα, ιδιαίτερα με τον Λίαμ Λόσον, επειδή το μονοθέσιο έχει μικρή ευαισθησία στη φθορά των ελαστικών. Από την άλλη, η Ferrari και ο Σαρλ Λεκλέρ πιθανότατα θα επικεντρωθούν σε undercut, αφού το μονοθέσιο δείχνει καλύτερο σε out-laps παρά σε παρατεταμένα stints.

Στα μετόπισθεν, το μεγαλύτερο ερωτηματικό παραμένει ο Λιούις Χάμιλτον. Αν η Ferrari μπορέσει να βρει ρυθμό με τη γόμα slick και ο Βρετανός διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία στα ελαστικά από νωρίς, μπορεί να ανέβει αρκετές θέσεις. Αν όχι, μια δύσκολη μέρα ίσως συνεχιστεί και στον αγώνα. Σε γενικές γραμμές, ο Νόρις ξεκινά ως φαβορί, αλλά οι συνθήκες και ο τρόπος που θα εξελιχθούν τα pit stops μπορούν εύκολα να αντιστρέψουν τις ισορροπίες. Αν η πίστα στεγνώσει γρήγορα, ο Φερστάπεν θα είναι επικίνδυνος. Αν όχι, η McLaren έχει ξεκάθαρο προβάδισμα.