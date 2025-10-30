Formula 1 2025 Grand Prix στο Μεξικό: Γιατί ο Νόρις κυριάρχησε και ανέβηκε ξανά στην κορυφή

Ο Λάντο Νόρις επέστρεψε στην κορυφή του πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2025, κερδίζοντας με άνεση το Grand Prix στο Μεξικό από την pole position. Η McLaren αποκάλυψε πως η εντυπωσιακή του επικράτηση οφείλεται στο γεγονός ότι η πίστα του Autódromo Hermanos Rodríguez ταίριαζε απόλυτα στο οδηγικό του στιλ. Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, εξήγησε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του Μεξικού —με το μεγάλο υψόμετρο και τη χαμηλή πρόσφυση— «έγιναν τα δυνατά χαρτιά του Λάντο», που πρόσθεσε: «Αυτές οι ειδικές συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης του ταιριάζουν τέλεια, είναι ένας φυσικός τρόπος με τον οποίο οδηγεί και είναι σχεδόν αντίθετος από τον τρόπο του Όσκαρ (Πιάστρι)».

Το Μεξικό ταίριαξε τέλεια στο στιλ του Νόρις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Νόρις δεν απειλήθηκε. Οδήγησε ψύχραιμα, απέφυγε τα λάθη και κράτησε τη McLaren του σταθερή, παρά το γλίστρημα που χαρακτήρισε τη συμπεριφορά σχεδόν όλων των μονοθέσιων. Έτσι, πέτυχε τη δέκατη νίκη της καριέρας του και έβαλε τέλος στο σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη για τη βρετανική ομάδα. Αντίθετα, ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις συνθήκες και τερμάτισε πέμπτος, χάνοντας την πρωτοπορία του πρωταθλήματος για μόλις έναν βαθμό. Ο Νόρις προηγείται πλέον με ένα μόλις βαθμό διαφορά, τέσσερις αγώνες πριν το φινάλε.

Ο Νόρις πέτυχε τη δέκατη νίκη της καριέρας του και έβαλε τέλος στο σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη για τη McLaren.

Η αναγέννηση της McLaren και το σημείο καμπής

Η επιτυχία του Νόρις δεν ήρθε τυχαία. Όπως αποκάλυψε ο Στέλα, μετά τον αγώνα της Σιγκαπούρης έγινε εκτεταμένη ανάλυση δεδομένων που βοήθησε τη McLaren να προσαρμόσει το MCL39 στο στιλ του Βρετανού οδηγού.

Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό: Στο Μεξικό, ο Νόρις σημείωσε τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης στη Formula 1 από το 2023, αφήνοντας τον Σάρλ Λεκλέρκ της Ferrari 30 δευτερόλεπτα πίσω. Μια επίδοση που πλησίασε τα ρεκόρ κυριαρχίας του Μαξ Φερστάπεν στη Βουδαπέστη.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο επίπεδο από τον Λάντο», πρόσθεσε ο Στέλα. «Τον είδαμε εξίσου κυρίαρχο στη Ζάντβουρτ και τη Σιγκαπούρη πέρσι. Στο Μεξικό ήταν απλώς αλάνθαστος – ο ταχύτερος σε κάθε περίοδο».

Η μάχη του τίτλου ανάβει ξανά

Μετά το αποτέλεσμα του Μεξικού, η McLaren δείχνει πιο δυνατή και πιο συνεπής από ποτέ. Ο Νόρις έχει πλέον την αυτοπεποίθηση και το μονοθέσιο για να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1.

Οι τελευταίοι τέσσερις αγώνες της χρονιάς αναμένονται συναρπαστικοί, με Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν να χωρίζονται από ελάχιστους βαθμούς. Επόμενος σταθμός: Interlagos, στη Βραζιλία.