Formula 1 2025: Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα; Όλοι οι βασικοί συνδυασμοί

Η επόμενη διοργάνωση στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1, θα είναι κάθε άλλο από εύκολη.Υπάρχουν διαθέσιμοι 33 βαθμοί (λόγω του σπριντ), κάτι που μετατρέπει τον προτελευταίο γύρο της χρονιάς σε πραγματική παρτίδα σκάκι.

Από εκεί ο Φερστάπεν μπορεί να περάσει πρώτος στη βαθμολογία, για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, το ίδιο και ο Πιάστρι. Αν ο Φερστάπεν πάρει το πρωτάθλημα τίτλο, θα γίνει πενταπλός πρωταθλητής με έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τρόπους της καριέρας του, ενώ ο Πιάστρι, με δύο καλούς αγώνες, έχει πραγματική ευκαιρία να κλέψει τον τίτλο στην πρώτη του μεγάλη μάχη κορυφής.

Όσο για τον Νόρις, ο Βρετανός προηγείται με 24 βαθμούς, αλλά η διαφορά έχει μειωθεί δραματικά λόγω διπλού αποκλεισμού. Μετά από σκέψη και μαθηματικές πράξεις σας παρουσιάζουμε τα δυνατά σενάρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ποιος παίρνει το πρωτάθλημα; Όλοι οι βασικοί συνδυασμοί

Σενάρια όπου κερδίζει ο Φερστάπεν

Ο Φερστάπεν θέλει να καλύψει 24 βαθμούς από τον Νόρις και να νικήσει στη μεταξύ τους μάχη.

Στόχος του: να βρει τουλάχιστον +25 πόντους περισσότερους από τον Νόρις στα δύο τελευταία GP.

1) Αν ο Φερστάπεν κερδίσει και τα 2 GP και τις δύο pole /sprint

Τότε μαζεύει 59/59 βαθμούς και φτάνει: 366 + 59 = 425

Ο Νόρις έχει 390 → ο Φερστάπεν παίρνει το πρωτάθλημα ανεξαρτήτως θέσης του Νόρις, εκτός αν ο Βρετανός κερδίσει πολλούς βαθμούς sprint/FL — αλλά μαθηματικά δεν μπορεί να τον φτάσει.

2) Αν ο Φερστάπεν κερδίσει το Κατάρ (25) + Sprint (8)

Σύνολο 33 πόντοι → 399 στο σύνολο.

Τότε για να περάσει μπροστά πριν το Άμπου Ντάμπι: Αρκεί ο Νόρις να τερματίσει 3ος ή χαμηλότερα στο GP του Κατάρ.

Μετά: Αν στο Άμπου Ντάμπι ο Φερστάπεν τερματίσει πρώτος, τότε: → Περνάει τον Νόρις αν ο Νόρις τερματίσει 3ος ή χαμηλότερα.

3) Αν ο Φερστάπεν τερματίσει 1ος και ο Νόρις 2ος στο Κατάρ

Καθαρό κέρδος για τον Ολλανδο στο GP: +7 βαθμοί Στο sprint: +1 βαθμός (8 vs 7) Σύνολο +8.

Τότε η διαφορά 24 → πέφτει σε 16.

Για να πάρει ο Φερστάπεν τον τίτλο στο Άμπου Ντάμπι: Χρειάζεται να κερδίσει τον αγώνα και να τερματίσει ο Νόρις 4ος ή χαμηλότερα.

4) Αν ο Φερστάπεν τερματίσει 1ος και ο Νόρις 3ος στο Κατάρ

Κέρδος για Μαξ στο GP: +10 βαθμοί Στο sprint, αν τελειώσουν τον αγώνα 1ος–3ος: +2 → Συνολικά: +12 βαθμοί. Η διαφορά γίνεται: 24 → 12

Για να πάρει τον τίτλο στο Άμπου Ντάμπι: • Αν ο Φερστάπεν κερδίσει και ο Νόρις τερματίσει 5ος ή χαμηλότερα, ο τίτλος πάει στον Ολλανδό.

5) Αν ο Φερστάπεν τερματίσει 1ος και ο Νόρις 4ος στο Κατάρ

Κέρδος: +13–14 βαθμοί Διαφορά πέφτει στους 10–11.

Τότε στο Άμπου Ντάμπι: • Αν ο Φερστάπεν ξανακερδίσει και ο Νόρις είναι 6ος ή χαμηλότερα, ο Φερστάππεν είναι πρωταθλητής.

Σενάρια όπου κερδίζει ο Νόρις

Ο Νόρις παίρνει τον τίτλο στις εξής περιπτώσεις:

1) Αν κερδίσει 1 από τους 2 τελευταίους αγώνες

Τότε είναι σχεδόν απίθανο μαθηματικά να χάσει το πρωτάθλημα, εκτός αν ο Φερστάπεν κάνει σκούπα sprint + FL + διπλό podium.

2) Αν τερματίσει μπροστά από τον Φερστάπεν στο Κατάρ

Τότε ο Ολλανδός δύσκολα καλύπτει διαφορά >24 σε έναν αγώνα.

3) Αν ο Νόρις τερματίσει 2ος πίσω από τον Φερστάπεν στο Κατάρ.

Η διαφορά παραμένει ≥16

Ο Νόρις παίρνει τίτλο εφόσον στο Άμπου Ντάμπι τερματίσει 2ος, 3ος ή και 4ος (ανάλογα με τους βαθμούς από τους ταχύτερους γύρους F.L).

4) Αν ο Νόρις τερματίσει 3ος και ο Φερστάπεν 1ος στο Κατάρ.

Η διαφορά πέφτει στους ~12

Ο Νόρις παίρνει τίτλο στο Άμπου Ντάμπι με τερματισμό: 4ος ή καλύτερος, εκτός αν ο Φερστάπεν κάνει fastest lap.

Σενάρια όπου κερδίζει ο Πιάστρι

Ο Πιάστρι είναι ισόβαθμος με τον Μαξ (366) και 24 πίσω από τον Νόρις.

Ακριβώς ίδια μαθηματική κατάσταση με τον Φερστάπεν.

Για να πάρει τον τίτλο:

1) Πρέπει να μαζέψει περισσότερο από +24 σε σχέση με τον Νόρις συνολικά

και

2) Να νικήσει στη μεταξύ του μάχη τον Φερστάπεν.

Το πρόβλημα του Πιάστρι είναι ότι συνήθως τερματίζει πίσω από τον Νόρις στα Grand Prix.

Κερδίζει τον τίτλο αν:

• Κερδίσει Κατάρ + Άμπου Ντάμπι

• Τερματίσει ο Νόρις 3ος ή χαμηλότερα σε έναν από τους δύο αγώνες.

Ειδικό σενάριο:

Αν Φερστάπεν και Νόρις εμπλακούν σε λάθη/επαφές,

τότε ο Πιάστρι έχει τεράστια ευκαιρία με απλά 2 podiums + ένα sprint αποτέλεσμα.

Συνοπτικά

Για να πάρει ο Φερστάπεν τον τίτλο

Πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον έναν από τους δύο τελευταίους αγώνες

και να τερματίσει ο Νόρις 3–5 θέσεις πιο πίσω (ανάλογα το σενάριο).

Για να πάρει ο Νόρις τον τίτλο

Αρκεί να τερματίζει κοντά στον Φερστάπεν.

Αν δεν χάσει πολλά στο Κατάρ, είναι το απόλυτο φαβορί.

Για να πάρει ο Πιάστρι τον τίτλο

Χρειάζεται διπλό podium ή νίκη + προβλήματα των δύο άλλων.