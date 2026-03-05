Formula 1 2026 GP Αυστραλίας: Η μεγάλη πρεμιέρα του 2026 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Η αναμονή τελείωσε. Τα φώτα σβήνουν στη Μελβούρνη και η Formula 1 μπαίνει σε μια αχαρτογράφητη περιοχή. Το 2026 δεν είναι απλώς μια νέα σεζόν· είναι μια ολική επανεκκίνηση. Με τους νέους κανονισμούς να φέρνουν ελαφρύτερα μονοθέσια, μειωμένη κάθετη δύναμη και κινητήρες που βασίζονται κατά 50% στην ηλεκτρική ενέργεια, η παλιά ιεραρχία ανήκει πια στο παρελθόν.

2 0 2 6 🔢 D R I V E R 🔢 N U M B E R S #F1 #AusGP pic.twitter.com/SjACQFAEFG — Formula 1 (@F1) March 5, 2026

Η κόντρα των οδηγών για τους κανονισμούς

Η αλλαγή αυτή έχει ήδη διχάσει το grid. Ο Μαξ Φερστάπεν, γνωστός για την προτίμησή του στην ωμή δύναμη των κινητήρων εσωτερικής καύσης, δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας τα νέα μονοθέσια ως «Formula E με στεροειδή». Στον αντίποδα, ο Λάντο Νόρις εμφανίζεται ενθουσιασμένος. Προβλέπει μια πιο δυναμική και «χαοτική» μορφή αγώνων, όπου οι μάχες ρόδα με ρόδα θα είναι πιο συχνές και απρόβλεπτες.

Φαβορί και εκπλήξεις: Mercedes εναντίον Ferrari

Η Mercedes φαίνεται να έχει βρει το «μαγικό ραβδί» των νέων κανονισμών. Με τον Τζορτζ Ράσελ να ηγείται και τον νεαρό Κίμι Αντονέλι να εντυπωσιάζει με τη σταθερότητά του στις δοκιμές, η ομάδα θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο των κατασκευαστών. Ωστόσο, η Ferrari δεν έχει πει την τελευταία της λέξη.

Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στις δοκιμές του Μπαχρέιν, αφήνοντας ερωτηματικά για το αν η Mercedes κρύβει την πραγματική της ταχύτητα.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται φυσικά ο Λιούις Χάμιλτον. Μετά από μια δύσκολη πρώτη χρονιά με τα «κόκκινα», ο Βρετανός δηλώνει αναζωογονημένος. «Νιώθω στην καλύτερη κατάσταση που έχω υπάρξει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε, δείχνοντας έτοιμος να διεκδικήσει ξανά την κορυφή.

Νέοι παίκτες και προβλήματα αξιοπιστίας

Το GP της Αυστραλίας σηματοδοτεί και το ντεμπούτο δύο μεγάλων ονομάτων: της Audi και της Cadillac. Η Audi, έχοντας εξαγοράσει τη Sauber, ποντάρει στην εμπειρία του Νίκο Χούλκενμπεργκ και το ταλέντο του Γκαμπριέλ Μπορτολέτο. Από την άλλη, η Cadillac αναμένεται να παλέψει στις τελευταίες θέσεις, εστιάζοντας καθαρά στην αξιοπιστία.

Τέλος, η Aston Martin βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η συνεργασία με τη Honda ξεκίνησε με προβλήματα, καθώς το μονοθέσιο κάλυψε τη μικρότερη απόσταση στις δοκιμές λόγω θεμάτων στον κινητήρα. Αν και υπήρξαν σκέψεις να αποσυρθούν από τον πρώτο αγώνα, θα δώσουν τελικά το «παρών», αν και οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές.