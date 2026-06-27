Formula 1 2026 Grand Prix Αυστρίας: Ο Ράσελ κερδίζει μία χαοτική Pole Position

Ένα απίστευτο θρίλερ εξελίχθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Αυστρίας, με τον Τζορτζ Ράσελ να κατακτά τελικά την pole position. Ο οδηγός της Mercedes είδε ταχύτερο γύρο του να μπαίνει στο μικροσκόπιο των αγωνοδικών, καθώς σημειώθηκε υπό το καθεστώς κίτρινης σημαίας που προκάλεσε η έξοδος του Μαξ Φερστάπεν. Ωστόσο, ο Βρετανός απέφυγε την ποινή και κράτησε την πρώτη θέση για την εκκίνηση της Κυριακής.

Can’t wait for Race Day 💪 pic.twitter.com/NaGzyQ9G8o — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 27, 2026

Το δράμα του Q3 και η απόφαση των αγωνοδικών

Όλα κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου (Q3). Ο Μαξ Φερστάπεν, στην προσπάθειά του να πιέσει στο όριο τη Red Bull, έχασε τον έλεγχο στην προτελευταία στροφή της πίστας του Σπίλμπεργκ και κατέληξε με δύναμη πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες. Το ατύχημα αυτό επηρέασε άμεσα όσους οδηγούς ακολουθούσαν, εκτός από εκείνους που είχαν ήδη ολοκληρώσει την προσπάθειά τους, ή τον ίδιο τον Ράσελ που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής πίσω από τον Ολλανδό. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν αν ο Ράσελ επιβράδυνε όσο έπρεπε. Ο οδηγός της Mercedes ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του: «Σήκωσα το πόδι μου από το γκάζι στην είσοδο της στροφής και έχασα πολύ χρόνο». Καθώς η σημαία που κυμάτιζε ήταν μονή κίτρινη και όχι διπλή, και τα τηλεμετρικά δεδομένα επιβεβαίωσαν τα λεγόμενά του, ο Ράσελ διατήρησε την 4η φετινή του pole position με χρόνο 1:06.113.

Η διαμόρφωση του grid: Κερδισμένοι και χαμένοι

Δίπλα στον Ράσελ στην πρώτη σειρά του grid θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος της Ferrari σημείωσε χρόνο 1:06.349, προτού η έξοδος του Φερστάπεν παγώσει τα πάντα. Ο Λεκλέρ κατάφερε να ξεπεράσει τον Λιούις Χάμιλτον για μόλις 59 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα μοιραστεί τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης με τον teammate του Ράσελ, τον Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός ήταν ίσως ο πιο άτυχος της ημέρας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσε την προσωρινή pole με το 1:06.414, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον τελευταίο του γρήγορο γύρο λόγω του ατυχήματος, μένοντας τελικά τέταρτος. Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά το ατύχημα, είχε εξασφαλίσει έναν καλό πρώτο γύρο (1:06.475) που τον έφερε τελικά στην 5η θέση, ακριβώς μπροστά από τον Λάντο Νόρις με τη McLaren.

Now we need a hydration break 🚰 pic.twitter.com/Cm1XsCf4qE — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 27, 2026

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Όσκαρ Πιάστρι (7ος), Ιζάκ Χατζάρ (8ος) με τη Red Bull, και το δίδυμο της Racing Bulls, Λίαμ Λόουσον (9ος) και Άρβιντ Λίντμπλαντ (10ος).

Το στρατηγικό ρίσκο της Red Bull που παραλίγο να στοιχίσει στο Q2

Το καμπανάκι του κινδύνου για τον Φερστάπεν είχε χτυπήσει ήδη από τη δεύτερη περίοδο (Q2). Η Red Bull επέλεξε να κρατήσει τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο γκαράζ για το δεύτερο μισό του Q2, θεωρώντας ότι το 1:07.183 που είχε σημειώσει ήταν αρκετό για να του δώσει την πρόκριση. Στόχος τους ήταν να εξοικονομήσουν ένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας (soft). Το ρίσκο όμως παραλίγο να αποβεί μοιραίο. Ο Φερστάπεν άρχισε να υποχωρεί στην κατάταξη, πέφτοντας από την 7η στη 10η θέση, καθώς οι Χατζάρ, Λόουσον και Λίντμπλαντ βελτίωσαν τους χρόνους τους. Καθηλωμένος στα πιτ, ο Ολλανδός μπορούσε μόνο να ελπίζει ότι κανείς άλλος δεν θα τον ξεπερνούσε. Ο Πιερ Γκασλί με την Alpine πίεσε σκληρά και ήταν ταχύτατος στο μεσαίο sector, όμως τελικά έμεινε για 40 χιλιοστά του δευτερολέπτων πίσω από τον Φερστάπεν, παίρνοντας την 11η θέση. Πιο πίσω, ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο έμεινε 12ος (110 χιλιοστά μακριά από τη ζώνη πρόκρισης), με τους Όλιβερ Μπέρμαν και Νίκο Χούλκενμπεργκ να ακολουθούν στη 13η και 14η θέση αντίστοιχα.

A rollercoaster of emotions 😲



Onto race day tomorrow 🏁#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/zT4WPiWrqN — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 27, 2026

Καταστροφή για Williams και Aston Martin στο Q1

Στο Q1, ο Εστεμπάν Οκόν, που βρίσκεται υπό έντονη πίεση, κατάφερε να αποφύγει έναν τέταρτο συνεχόμενο αποκλεισμό από την πρώτη φάση, παίρνοντας τη 15η θέση. Αντίθετα, ο Φράνκο Κολαπίντο έμεινε 16ος, σε μια περίοδο που ο Αντονέλι είχε δείξει τα δόντια του σημειώνοντας τον απόλυτο χρόνο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση της πρώτης περιόδου ήρθε από το γκαράζ της Williams. Ο Κάρλος Σάινθ είχε μια έντονη υπερστροφή στην τελευταία στροφή, χάνοντας πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στη 17η θέση. Μία θέση πιο πίσω βρέθηκε ο teammate του, Άλεξ Άλμπον, σφραγίζοντας τον πρώτο διπλό αποκλεισμό της Williams από το Q1 μετά το Grand Prix της Κίνας.

Στον αντίποδα, η νεοσύστατη ομάδα της Cadillac έδειξε ξανά σημάδια ξεκάθαρης προόδου. Και τα δύο μονοθέσιά της κατάφεραν να προκριθούν, όντας ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο ταχύτερα από τις απογοητευτικές Aston Martin. Ο Σέρχιο Πέρες περιορίστηκε στη 19η θέση και ο Βάλτερι Μπότας στην 20ή. Αυτό σήμανε την απόλυτη καταστροφή για την Aston Martin, η οποία είδε τα μονοθέσιά της να «κλειδώνουν» την τελευταία σειρά της εκκίνησης για τρίτο συνεχόμενο αγώνα. Ο Φερνάντο Αλόνσο θα εκκινήσει 21ος, μπροστά από τον Λανς Στρολ, ο οποίος ήταν απελπιστικά αργός, χάνοντας 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα από τον χρόνο αναφοράς του Αντονέλι στο Q1.

A handful of opposite lock for Gasly! 😮‍💨



One of the bigger slides we've seen at Turn 10 so far this weekend 💨#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/6LNM2nnW68 — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Τα highlights των κατατακτήριων δοκιμών

• Pole Position: Ο Τζορτζ Ράσελ (1:06.113) εξασφάλισε την 4η φετινή του pole.

• Το Συμβάν του Q3: Ο Μαξ Φερστάπεν έχασε τον έλεγχο στην προτελευταία στροφή και κατέληξε στις μπαριέρες. •

Καμία Ποινή: Ο Ράσελ δεν τιμωρήθηκε για τη βελτίωση του χρόνου του υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας, καθώς αποδείχθηκε ότι σήκωσε το πόδι από το γκάζι.

• Πρώτη Σειρά: Δίπλα στον Ράσελ θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

• Η Απογοήτευση του Αντονέλι: Ο Κίμι Αντονέλι ήταν καθ' οδόν για την pole, αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον γύρο του λόγω των κίτρινων σημαιών, μένοντας 4ος.

• Το Ρίσκο της Red Bull στο Q2: Η ομάδα κράτησε τον Φερστάπεν στα πιτ για να σώσει ελαστικά, με αποτέλεσμα να περάσει οριακά 10ος στο Q3.

• Απογοήτευση για τη Williams: Διπλός αποκλεισμός από το Q1 για τους Κάρλος Σάινθ (17ος) και Άλεξ Άλμπον (18ος).

• Σε κρίση η Aston Martin: Φερνάντο Αλόνσο (21ος) και Λανς Στρολ (22ος) κλείδωσαν την τελευταία σειρά της εκκίνησης για τρίτο σερί τριήμερο.