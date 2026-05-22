Formula 1 2026 Grand Prix Καναδά: Τα μυστικά της πίστας και τα φαβορί της νίκης

Η Formula 1 ετοιμάζει τις βαλίτσες της για το Circuit Gilles-Villeneuve και το Grand Prix του Καναδά. Το "Need to Know" είναι ο all-in-one οδηγός σας, γεμάτος με στατιστικά, οδηγικές συμβουλές, στρατηγικές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το αγωνιστικό τριήμερο. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

"I'm really grateful..." 🥹



Lewis has brought his Mum along to Montreal this weekend for the Canadian Grand Prix ❤️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/a8Tc5I7QsI — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Αυτό το Σαββατοκύριακο βρισκόμαστε αισιώς στον 5ο γύρο του καλεντάρι, με προορισμό τον Καναδά. Καθώς το φορμάτ Sprint κάνει την τρίτη του εμφάνιση για φέτος, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα διεξαχθούν οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές (FP1) και το Sprint Qualifying. Το Σάββατο 23 Μαΐου τη σκυτάλη παίρνουν ο αγώνας Sprint και οι κατατακτήριες δοκιμές (Qualifying), ενώ ο μεγάλος αγώνας, το Grand Prix, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου.

As we head into the fifth round of the season, these are the teams at the top! 🔝 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/KUKE6KG1Tw — Formula 1 (@F1) May 19, 2026

Τα χαρακτηριστικά της πίστας του Μόντρεαλ

Πρώτο Grand Prix: 1967 (Mosport)

Μήκος πίστας: 4,361 χλμ.

Ρεκόρ γύρου: 1:13.078 – Βάλτερι Μπότας, Mercedes (2019)

Περισσότερες Pole Positions: Μίχαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον (από 6)

Περισσότερες νίκες: Μίχαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον (από 7)

A very special track 🤩



Join Kimi as he previews the Canadian GP with @PET_Motorsports ahead of this weekend's action 👏 pic.twitter.com/lTCGWQ6ebl — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 20, 2026

Τα trivia του αγώνα

Ο Καναδάς φιλοξένησε τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα στην ιστορία της F1 το 2011, με το χρονόμετρο να σταματά στις 4 ώρες, 4 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Απόσταση από την Pole στην εκκίνηση μέχρι το σημείο φρεναρίσματος της Στροφής 1: 187 μέτρα

Προσπεράσματα το 2025: 75

Πιθανότητα εμφάνισης Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Safety Car): 83%

Πιθανότητα Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (Virtual Safety Car): 33%

Χρόνος που χάνεται στο Pit Stop: 18,25 δευτερόλεπτα (συμπεριλαμβανομένης στάσης 2,5 δευτερολέπτων)

Can't leave a single millimetre on the table 🤏#F1 pic.twitter.com/um78Kc16Xl — Formula 1 (@F1) May 15, 2026

Η ετυμηγορία των οδηγών: Πώς είναι να οδηγείς στο Circuit Gilles-Villeneuve;

Τζόλιον Πάλμερ (πρώην οδηγός της Renault F1) : «Ο Καναδάς είναι μια πραγματικά υπέροχη πίστα για να οδηγείς, και νιώθεις την εκπληκτική ατμόσφαιρα σε κάθε σου γύρο. Τα δέντρα που κρέμονται πάνω από την πίστα σού δίνουν την αίσθηση ενός πάρκου, κάνοντας το σιρκουί να μοιάζει με πίστα δρόμου – και στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς είναι. Υπάρχουν πολλές στροφές χαμηλής ταχύτητας, οι τοίχοι είναι σε πολλά σημεία σε απόσταση αναπνοής, αλλά παραμένει ένα σπουδαίο αγωνιστικό σιρκουί. Χρειάζεσαι ένα καλό και υπάκουο μπροστινό σύστημα για να τοποθετήσεις το μονοθέσιο στα σικέιν, τα οποία βρίσκονται σχεδόν παντού.».

Οι τελευταίοι 5 Polesitters στον Καναδά

2025: Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

2024: Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

2023: Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

2022: Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

2019: Σεμπάστιαν Φέτελ (Ferrari)

Rent free in our heads: Montreal 2025 🧠 First double podium for the George x Kimi duo! 🙌 pic.twitter.com/O61NhLXBHL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 19, 2026

Οι τελευταίοι 5 Νικητές στον Καναδά

2025: Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

2024: Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

2023: Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

2022: Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

2019: Λιούις Χάμιλτον (Mercedes)

Στρατηγική και ελαστικά: Η ανάλυση της Pirelli

Σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που θα καταγραφεί στην ιστορία ως το πρώτο Sprint που διεξάγεται στο Μόντρεαλ, η Pirelli θα προμηθεύσει τις ομάδες με τις τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της: τη C3 ως σκληρή (Hard), τη C4 ως μέση (Medium) και τη C5 ως μαλακή (Soft).

«Η επιφάνεια της πίστας, η οποία ασφαλτοστρώθηκε εκ νέου το 2024, είναι λεία και χαμηλής τραχύτητας», αναφέρει η Pirelli στην προεπισκόπηση του τριημέρου. «Χρησιμοποιείται για αγώνες αυτοκινήτου μόνο κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Formula 1 και, ως εκ τούτου, η πίστα "στρώνεται" και εξελίσσεται πολύ γρήγορα – όχι μόνο κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια την αγωνιστική περίοδο (session). Πέρυσι, το φαινόμενο του graining (τοπική φθορά στην επιφάνεια του ελαστικού) ταλαιπώρησε τις ομάδες μέχρι και την ημέρα του αγώνα. Με τα νέα ελαστικά, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να είναι πιο περιορισμένο και, χάρη στη βελτίωση της κατάστασης της πίστας, θα μπορούσε να έχει εξαλειφθεί ήδη μετά την Παρασκευή.

Η πίστα, που φέρει το όνομα του Ζιλ Βιλνέβ, έχει μήκος 4,361 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές που διακόπτονται από αρκετές ευθείες. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η λεγόμενη "stop-and-go" φύση της, γεγονός που καθιστά την εξαιρετική σταθερότητα στο φρενάρισμα και τη μέγιστη ελκυστικότητα (traction) απολύτως κρίσιμες.

It’s Sprint time in Montreal. The softest compounds take on a circuit where traction and braking are everything. Here’s what to know about the #CanadianGP.https://t.co/ie6FeGtt1x pic.twitter.com/nz9Jtl4f8h — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 18, 2026

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια πίστα δρόμου, το προσπέρασμα είναι εφικτό, ειδικά στο τέλος της ευθείας που οδηγεί στο τελευταίο σικέιν, ακριβώς πριν από τον διάσημο "Τοίχο των Πρωταθλητών" (Wall of Champions). Εκεί, το 1999, οι Ντέιμον Χιλ, Μίχαελ Σουμάχερ και Ζακ Βιλνέβ είδαν τις ελπίδες τους να συντρίβονται στις μπαριέρες.

Όπως πάντα στο Μόντρεαλ, ο καιρός μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Όχι μόνο λόγω της πιθανότητας βροχής, αλλά και εξαιτίας των θερμοκρασιών, οι οποίες μπορεί να είναι χαμηλότερες από το συνηθισμένο λόγω της αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα (σ.σ. φέτος το Grand Prix του Καναδά διεξάγεται μερικές εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν). Έτσι, οι ομάδες ίσως χρειαστεί να αξιολογήσουν προσεκτικά τον καλύτερο τρόπο για να φέρουν τα ελαστικά στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, ιδιαίτερα στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η μαλακή γόμα (Soft) είναι σαφώς εκείνη που ζεσταίνεται πιο εύκολα από τις τρεις και θα προσφέρει τη βέλτιστη πρόσφυση σε έναν μόνο γρήγορο γύρο. Επομένως, θα μπορούσε να είναι η αγαπημένη επιλογή για το Sprint του Σαββάτου. Την επόμενη μέρα, ωστόσο, οι ομάδες ενδέχεται να επιλέξουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας το Grand Prix με τις δύο σκληρότερες γόμες.

Η κατάσταση στο grid: «Μάχες» και αναβαθμίσεις

Η τρίτη συνεχόμενη νίκη του Κίμι Αντονέλι στον προηγούμενο αγώνα στο Μαϊάμι έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος οδηγός που μετατρέπει τις τρεις πρώτες του pole positions στην καριέρα του σε ισάριθμες νίκες. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο νεαρός Ιταλός αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών στους 20 βαθμούς από τον ομόσταβλό του, Τζορτζ Ράσελ.

The Boss getting his first look at our upgraded W17 😤 pic.twitter.com/zIUXA1Y9vQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 21, 2026



Μετά από ένα δύσκολο τριήμερο για τον Ράσελ στην πίστα της Φλόριντα, ο Αντονέλι έρχεται στο Μόντρεαλ με την ψυχολογία στα ύψη. Ωστόσο, το Circuit Gilles-Villeneuve είναι μια πίστα που ταιριάζει απόλυτα στον Ράσελ, καθώς ο οδηγός της Mercedes κέρδισε εκεί πέρυσι, ξεκινώντας μάλιστα από την pole position. Θα καταφέρει ο Βρετανός να εκμεταλλευτεί την παράδοση και να μειώσει την απόσταση από τον Αντονέλι;

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα «Ασημένια Βέλη» θα παίζουν χωρίς αντίπαλο στον Καναδά, όπου αναμένεται να παρουσιάσουν ένα πακέτο αναβάθμισης για τη W17. Οι McLaren, Red Bull και Ferrari σημείωσαν σημαντική πρόοδο στο Μαϊάμι μετά τις δικές τους αναβαθμίσεις. Ο Λάντο Νόρις κέρδισε τον αγώνα Sprint, προτού ανέβει ξανά στο βάθρο την Κυριακή μαζί με τον teammate του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, κάνοντας το 2-3 για τη βρετανική ομάδα.

When the legend truly arrived 🦁



It's been 10 years to the day since Max Verstappen won his debut race at Red Bull! 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/4jAXYJz4Nj — Formula 1 (@F1) May 15, 2026

Την ίδια στιγμή, ο Μαξ Φερστάπεν είχε μια ενθαρρυντική εμφάνιση με τη Red Bull, μετά από ένα ομολογουμένως σκληρό ξεκίνημα στη σεζόν για την ομάδα του Μίλτον Κέινς, οδηγώντας τον επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, να κάνει λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

"I'm going to be here for quite some time so get used to it" 😮‍💨



Lewis Hamilton isn't going anywhere! ❤️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/qmgJDVxcKj — Formula 1 (@F1) May 21, 2026

Μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία

Το Grand Prix του Καναδά κρύβει πάντα έντονες συγκινήσεις, και μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές ανήκει στον Ρόμπερτ Κούμπιτσα. Ο Πολωνός είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στο Μόντρεαλ το 2007, με τη σφοδρότητα της σύγκρουσης να τον αναγκάζει να χάσει τον επόμενο αγώνα στις ΗΠΑ (εκεί όπου έκανε το βαθμολογούμενο ντεμπούτο του στην F1 ο μετέπειτα τετραπλός παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ).

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Το ατύχημα του Ρόμπερτ Κούμπιτσα

Ωστόσο, η επόμενη επίσκεψη του Κούμπιτσα στον Καναδά, το 2008, έμελλε να είναι εντελώς διαφορετική. Εκκινώντας από την πρώτη σειρά του grid, εκμεταλλεύτηκε το χάος γύρω του –συμπεριλαμβανομένης μιας απίθανης καραμπόλας στο pit lane ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Κίμι Ράικονεν– και είδε πρώτος την καρώ σημαία.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Το ατύχημα του Ρόμπερτ Κούμπιτσα

Αυτή έμελλε να είναι η μοναδική νίκη της καριέρας του Κούμπιτσα στη Formula 1. Αν και η πορεία του ίδιου και της BMW Sauber προς τον τίτλο του 2008 ξεθώριασε στη συνέχεια της χρονιάς, καθώς οι αντίπαλοι εξέλιξαν ταχύτερα τα μονοθέσιά τους, εκείνος ο θρίαμβος παραμένει μια από τις πιο συγκινητικές και αξιομνημόνευτες στιγμές για τον ίδιο και την πατρίδα του.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Σάββατο 23 Μαϊου Κατατακτήριες Δοκιμές 23:00 - 00:00 (ώρα Ελλάδας)

Κυριακή 24 Μαϊου Εκκίνηση αγώνα 23:00 (ώρα Ελλάδας)