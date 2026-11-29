Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τη δέκατη φετινή του νίκη στη σεζόν της Formula 1 στο Grand Prix του Κατάρ, επικρατώντας του «άτυχου» συναθλητή του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, την ώρα που ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλιζε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ο Αντονέλι προσπέρασε τον επί μακρόν πρωτοπόρο Ράσελ στον τελευταίο γύρο των pit stops, καθώς ο Βρετανός υπέστη ζημιά στο μονοθέσιό του νωρίς στον αγώνα, με τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren να συμπληρώνει το βάθρο.

Εκρηκτική εκκίνηση και εμφύλιος στη Mercedes

Από την pole position, ο Ράσελ απέκρουσε με ευκολία την επίθεση του Αντονέλι στην εκκίνηση, την ώρα που ο Λάντο Νόρις της McLaren είχε μια κακή εκκίνηση από την τρίτη θέση. Ο οδηγός της McLaren έχασε τρεις θέσεις, υποχωρώντας πίσω από τον Πιάστρι, καθώς και από το δίδυμο της Red Bull, Χατζάρ και Φερστάπεν.

Πιο πίσω, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ βγήκε εκτός πίστας από την έβδομη θέση, αποφεύγοντας από θαύμα να παρασύρει άλλα μονοθέσια του midfield κατά την επιστροφή του. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Λιούις Χάμιλτον να ανέβει έβδομος, καθώς ο Βρετανός προσπέρασε ταυτόχρονα και τον συναθλητή του, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Αντονέλι άρχισε γρήγορα να πιέζει τον Ράσελ, ο οποίος ανέφερε στην επικοινωνία της ομάδας πως αναγκαζόταν να «πιέσει πολύ σκληρά» τα ελαστικά του στις πολλές γρήγορες στροφές της Λοσαΐλ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 έκανε μια πρώτη απόπειρα στη Στροφή 2 στον τέταρτο γύρο, κοιτάζοντας ξανά από την εσωτερική της δεξιάς Στροφής 4, προτού ο Ράσελ του κλείσει σταδιακά την πόρτα, αναγκάζοντας τον Αντονέλι σε ελιγμό αποφυγής. Ήταν ξεκάθαρο πως αυτή η μάχη ξεπερνούσε τα όρια επιθετικότητας που είχε συμφωνήσει η Mercedes πριν από τον αγώνα, καθώς η ομάδα ήθελε να διασφαλίσει πως ο Ράσελ θα τερμάτιζε τουλάχιστον τρίτος στο πρωτάθλημα.

«Λοιπόν, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική από την πρωινή συνάντηση, αλλά πείτε μου εσείς πώς θέλετε να αγωνιστούμε», σχολίασε καυστικά ο Ράσελ. «Τζορτζ, αρκετά με τις μονομαχίες», απάντησε κοφτά στον ασύρματο της Mercedes ο Τότο Βολφ, μεταφέροντας το ίδιο ακριβώς μήνυμα και στον Αντονέλι. Η εσωτερική τους κόντρα τούς εμπόδισε προσωρινά να ανοίξουν μεγαλύτερη διαφορά από τον Πιάστρι, όμως η κυριαρχία της Mercedes ήταν τόσο συντριπτική που είχαν ήδη χτίσει ένα προβάδισμα τριών δευτερολέπτων στους τρεις πρώτους γύρους. Τα πνεύματα ηρέμησαν μετά την παρέμβαση της ομάδας και οι δύο οδηγοί έχτισαν ένα ασφαλέστερο… μαξιλαράκι διαφοράς.

Πίσω από τον Πιάστρι, οι Χατζάρ και Φερστάπεν αντάλλαξαν θέσεις, καθώς ο Γάλλος είχε ζημιά στην αεροτομή. Οι επόμενοι γύροι έδειξαν πως η ζημιά του Χατζάρ δεν ήταν απλώς μια εύκολη δικαιολογία για εντολές ομάδας· ο Φερστάπεν κινήθηκε αμέσως ένα δευτερόλεπτο ταχύτερα ανά γύρο, ενώ ο νεαρός Γάλλος έπεσε θύμα και του Νόρις στον 11ο γύρο.

Στρατηγική στα pits, εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας και δράμα στη Ferrari

Κατά τη διάρκεια ενός σύντομου εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC) στον 11ο γύρο για να καθαριστεί η πίστα μετά την… άγρια έξοδο του Λίντμπλαντ, οι πρωτοπόροι εκμεταλλεύτηκαν τις κίτρινες σημαίες για ένα λιγότερο κοστοβόρο πρώτο pit stop, με τους Ράσελ και Αντονέλι να βάζουν τη σκληρή γόμα. Το ταυτόχρονο pit stop (double stack) κόστισε στον Αντονέλι μερικά δευτερόλεπτα έναντι του Ράσελ, αλλά διατήρησε οριακά τη διαφορά ώστε να παραμείνει μπροστά από τον Πιάστρι στη δεύτερη θέση.

Οι Ferrari αποφάσισαν να μείνουν έξω, όμως μόλις ο αγώνας επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό, ο Λεκλέρ αιφνιδίασε τον Χάμιλτον. Ο Βρετανός δεν είχε αντιληφθεί την επανεκκίνηση, παραπονούμενος για έλλειψη πληροφόρησης στο τιμόνι του. Ο Λεκλέρ και ένας έξαλλος Χάμιλτον βρέθηκαν στην πρώτη και τη δεύτερη θέση ακριβώς μπροστά από τον Ράσελ, τη στιγμή που ο οδηγός της Mercedes έβγαινε από τα pits.

Ο Λίαμ Λόσον και ο Όλιβερ Μπέρμαν ήταν ανάμεσα στους οδηγούς του midfield που έμειναν στην πίστα, ρίχνοντας τους Αντονέλι και Πιάστρι στην κίνηση, στην έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα, ενώ οι δύο Alpine χώριζαν προσωρινά τον ένατο Φερστάπεν. Δεδομένης της έντονης φθοράς των ελαστικών, ο Ράσελ είχε παραπάνω από αρκετό ρυθμό για να αψηφήσει τη δυσκολία προσπεράσεων στη Ντόχα: Καθάρισε γρήγορα τον Χάμιλτον για τη δεύτερη θέση και στη συνέχεια τον Λεκλέρ για την πρωτοπορία στον 14ο γύρο.

Ανάλογη ήταν η πορεία και για τον Αντονέλι, ο οποίος προσπέρασε διαδοχικά τους Μπέρμαν και Λόσον για να ανέβει τέταρτος, περίπου έξι δευτερόλεπτα πίσω από τις Ferrari και οκτώ από τον πρωτοπόρο Ράσελ. Οι Πιάστρι και Φερστάπεν ακολούθησαν τον Ιταλό, ανεβαίνοντας στην πέμπτη και έκτη θέση. Ο Λεκλέρ κλήθηκε στα pits στον 16ο γύρο για την πρώτη του στάση, όπου μια καταστροφική αλλαγή στον εμπρός δεξί τροχό τού κόστισε σχεδόν 10 δευτερόλεπτα, ρίχνοντάς τον στη 10η θέση.

Η ζημιά του Ράσελ κρίνει τη νίκη

Στην κορυφή, ο Ράσελ άρχισε να χάνει ρυθμό εξαιτίας πιθανής αεροδυναμικής ζημιάς, βλέποντας τη διαφορά του από τον Αντονέλι να εξανεμίζεται στα μισά του αγώνα. Μια ακόμη υπενθύμιση από τη Mercedes ήρθε για να «κρατήσουν καθαρή» τη μάχη μεταξύ τους.

We've all seen it, now George takes a look 👀



Russell inspects the debris that hampered his race 🔎#F1 #QatarGP pic.twitter.com/a16SDFUgwV — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Ο τρίτος Πιάστρι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό καμίας εκ των δύο Mercedes, μένοντας γρήγορα πάνω από 10 δευτερόλεπτα πίσω, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα από τους Φερστάπεν και Νόρις, με τα «Ασημένια Βέλη» να επιβεβαιώνουν την κυριαρχία τους από τις κατατακτήριες. Ο Χάμιλτον ακολουθούσε άλλα 12 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νόρις, με τη «λαβωμένη» Red Bull του Χατζάρ να χωρίζει τις δύο Ferrari.

Με την Pirelli να επιβάλλει υποχρεωτικό μέγιστο όριο 27 γύρων ανά σετ ελαστικών για την αποφυγή κλαταρισμάτων, το δεύτερο παράθυρο των pit stops άνοιξε στο τέλος του 30ού γύρου από τους 57. Ο Ράσελ πίεσε αρχικά την ομάδα να τον καλέσει στα pits για να καθαρίσουν τη ζημιά στο μονοθέσιο, αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε αυτή τη στρατηγική, νιώθοντας άνετα να κρατήσει τον Αντονέλι του πίσω του στην πίστα.

Φωτογραφία: ΑΠΕ-EPA 13416874 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli (L) Formula 1 Qatar Grand Prix in Lusail, EPA/ALI HAIDER

Ο Αντονέλι πράγματι άσκησε μικρότερη πίεση σε σχέση με τους πρώτους γύρους, αλλά αυτό οφειλόταν και στο ότι η Mercedes τον ενημέρωσε πως ο Ράσελ θα χρειαζόταν τρία επιπλέον δευτερόλεπτα στο τελευταίο του pit stop για να καθαριστούν τα αεροδυναμικά θραύσματα. Αυτό σήμαινε πως το μόνο που είχε να κάνει ο Ιταλός ήταν να περιμένει υπομονετικά. Ο Ράσελ μπήκε τελικά στα pits στον 35ο γύρο, με τον Αντονέλι να απαντά στον αμέσως επόμενο γύρο και να βγαίνει μπροστά, χτίζοντας ένα καθαρό προβάδισμα οκτώ δευτερολέπτων. Ο Νόρις πέρασε προσωρινά στην πρωτοπορία, αλλά πραγματοποίησε τη δεύτερη στάση του στον 39ο γύρο, επιστρέφοντας πέμπτος πίσω από τους Αντονέλι, Ράσελ, Πιάστρι και Φερστάπεν.

Με τη ζημιά του Ράσελ να αποδεικνύεται πιο σοβαρή απ’ όσο αρχικά εκτιμήθηκε, ο Αντονέλι μεγάλωσε άνετα τη διαφορά του. «Πείτε μου αν θέλετε να τον αφήσω να περάσει στο τέλος», προσφέρθηκε ο Αντονέλι όταν ο Ράσελ βρισκόταν ήδη 16 δευτερόλεπτα πίσω, μια χειρονομία που εκτιμήθηκε από τη Mercedes ως ευγενική σκέψη, αλλά κρίθηκε πρακτικά ανέφικτη και ανεπιθύμητη. Έτσι, ο Αντονέλι σήκωσε το 10ο τρόπαιο νίκης του για το 2026, με μια τεράστια διαφορά 31 δευτερολέπτων από τον Ράσελ.

Με τη ταχύτερη μέση γόμα ελαστικών, ο Πιάστρι κράτησε πίσω του τον Φερστάπεν για την τελευταία θέση του βάθρου, όμως ο Ολλανδός έκανε αρκετά ώστε να κλειδώσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα έναν αγώνα πριν από το φινάλε.

Ο Νόρις τερμάτισε πέμπτος με τεράστια διαφορά από τις δύο Ferrari, με τους Χάμιλτον και Λεκλέρ να περνούν τη γραμμή του τερματισμού στην έκτη και έβδομη θέση. Ο Λεκλέρ ήταν ταχύτερος στα τελικά στάδια, αλλά έλαβε εντολή να διατηρήσει τη θέση του.

Έπειτα από μια δύσκολη βραδιά με την πληγωμένη Red Bull, ο Χατζάρ έφτασε στον τερματισμό όγδοος, ενώ ο Λόσον και ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Audi συγκέντρωσαν τους τελευταίους βαθμούς στην ένατη και δέκατη θέση αντίστοιχα. Ο Λίντμπλαντ εγκατέλειψε νωρίς λόγω ζημιάς στο δάπεδο από την έξοδό του στον πρώτο γύρο, ενώ και το δίδυμο της Aston Martin, Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο, δεν είδε την καρό σημαία.

Highlights του Grand Prix στο Κατάρ

• 10η νίκη για τον Αντονέλι: Ο Κίμι Αντονέλι επικράτησε με διαφορά 31 δευτερολέπτων, προσπερνώντας τον Τζορτζ Ράσελ στη φάση των δεύτερων pit stops.

• Αεροδυναμική ζημιά για τον Ράσελ: Ο Βρετανός ηγήθηκε στο πρώτο μισό του αγώνα, αλλά η ζημιά στο μονοθέσιό του και ο επιπλέον χρόνος καθαρισμού στα pits τού κόστισαν τη νίκη.

• Εντολές ομάδας στη Mercedes: Ο Τότο Βολφ παρενέβη δυναμικά στον ασύρματο στους πρώτους γύρους για να σταματήσει τη σκληρή μονομαχία μεταξύ Ράσελ και Αντονέλι.

• Δευτεραθλητής ο Φερστάπεν: Με την 4η θέση πίσω από τον 3ο Όσκαρ Πιάστρι, ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε μαθηματικά τη 2η θέση στη βαθμολογία των οδηγών.

• Ασυνεννοησία και ατυχία στη Ferrari: Ο Χάμιλτον αιφνιδιάστηκε στην επανεκκίνηση από τον Λεκλέρ, ο οποίος αργότερα έχασε 10 δευτερόλεπτα σε ένα κακό pit stop. Οι δύο οδηγοί τερμάτισαν 6ος και 7ος αντίστοιχα.

• Πρώτοι βαθμοί και εγκαταλείψεις: Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο χάρισε έναν βαθμό στην Audi (10ος), ενώ εγκατέλειψαν οι Λίντμπλαντ, Στρολ και Αλόνσο.