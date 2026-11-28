Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε το απόλυτο στις κατατακτήριες του Grand Prix του Κατάρ και κατέκτησε μια πειστική pole position, αφήνοντας πίσω του τον συναθλητή του, Κίμι Αντονέλι. Η Mercedes ήταν ένα βήμα μπροστά από όλους σε κάθε περίοδο του Σαββατοκύριακου και στην απαιτητική πίστα της Lusail, με τις υψηλές απαιτήσεις σε κατεύθυνση, εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημά της στις στροφές για να πάρει ολόκληρη την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Το σκηνικό του Q3

Μετά τη πρώτη προσπάθεια στο καθοριστικό Q3, ο Ράσελ προηγούνταν με 1:21.695, σχεδόν δύο δέκατα μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή συναθλητή του και με σαφές προβάδισμα από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Ο νεαρός Ιταλός διαμαρτυρήθηκε που βγήκε πρώτος στην ουρά για τις τελευταίες προσπάθειες και δεν βρήκε βελτίωση στη δεύτερη προσπάθειά του, μένοντας στη δεύτερη θέση. Ο Ράσελ πλησίασε το πρώτο του χρόνο, αλλά δεν χρειάστηκε να βελτιωθεί για να πάρει την έκτη pole της χρονιάς, μιας σεζόν που, όπως λέγεται, χτίζει χαρακτήρα.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις της McLaren, που έβγαλε ένα δέκατο στη δεύτερη προσπάθεια, μπροστά από τον συναθλητή του Όσκαρ Πιάστρι. Πέμπτος ο Ισάκ Χατζάρ, που ξεπέρασε τον ομόσταβλό του στη Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Δύσκολο Σαββατοκύριακο για τη Ferrari

Η Ferrari συνέχισε ένα κακό Σαββατοκύριακο στη Ντόχα, καθώς πάλευε με την πρόσφυση και την ταχύτητα σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές. Ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε έβδομος, σοκαριστικά 1,260 δευτερόλεπτα πίσω από την pole. Ο πρωτάρης της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ, προηγήθηκε του δεύτερου Ferrari του Λιούις Χάμιλτον στην όγδοη θέση και ο Λίαμ Λόσον ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

Q2: Η Red Bull πιο κοντά από τη McLaren

Στο Q2 η Red Bull φάνηκε πιο κοντά στη Mercedes από τη McLaren. Ο Χατζάρ με 1:22.344 ήταν λιγότερο από τρία δέκατα πίσω από τον Ράσελ, που είχε το προβάδισμα με 1:22.079 έναντι του Αντονέλι. Πίσω από τις δύο αυτές ομάδες και τη McLaren, η Ferrari δυσκολεύτηκε ξανά, με τον Λεκλέρ ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο πίσω, καθώς προσπαθούσε να μπει στη μάχη με τη Racing Bulls. Το περιθώριο πάντως ήταν αρκετό ώστε και οι δύο ομάδες να περάσουν στο Q3.

Η μάχη για τη δεκάδα ήταν στενή ανάμεσα σε Haas, Alpine και Audi, όμως καμία δεν είχε αρκετά περιθώρια για να απειλήσει τον δέκατο Λόσον. Ο Όλιβερ Μπέρμαν έφτασε πιο κοντά, χάνοντας την πρόκριση για 0,240 δευτερόλεπτα. Ο Πιερ Γκασλί ανέκαμψε από το χαμένο χρόνο στις FP2 και πήρε την 12η θέση, με τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο και τον συναθλητή του Φράνκο Κολαπίντο να ακολουθούν. Ο πρωτάρης της Haas, Ραφαέλ Κάμαρα, και ο βετεράνος Νίκο Χούλκενμπεργκ θα ξεκινήσουν από την όγδοη σειρά την Κυριακή.

Η στρατηγική των ελαστικών στο Q1

Η Mercedes και η Red Bull ήταν οι μόνες ομάδες που έβγαλαν έναν μόνο χρονομετρημένο γύρο στο Q1, με τον Ράσελ να προηγείται με 1:22.557 μπροστά από τον Αντονέλι και τον Φερστάπεν. Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές έκαναν δεύτερη προσπάθεια με μεταχειρισμένα ελαστικά, ώστε να κρατήσουν πολύτιμα σετ από soft για τη συνέχεια.

Μετά τον πρώτο γύρο, ο Κάρλος Σάινθ και ο Άλεξ Άλμπον έμεναν εκτός, και οι δύο οδηγοί της Williams παρέμειναν εκεί και μετά τη δεύτερη προσπάθεια. Ανακούφιση για τον Κολαπίντο, που πέρασε με ένα δέκατο στην 16η θέση. Ο Κάμαρα προκρίθηκε στην 14η θέση, αλλά χρειάστηκε δεύτερο σετ soft. Ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Λανς Στρολ ήταν 19ος και 20ός για την Aston Martin που δυσκολεύεται, ενώ το δίδυμο της Cadillac, Βάλτερι Μπότας και Σέρτζιο Πέρες, συμπλήρωσαν το γκρουπ της Κυριακής.

Τα highlights των κατατακτήριων

• Pole για τον Ράσελ: Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την έκτη pole της σεζόν με 1:21.695, σχεδόν δύο δέκατα μπροστά από τον Κίμι Αντονέλι.

• Κλειδωμένη πρώτη σειρά για τη Mercedes: Ο Αντονέλι έμεινε δεύτερος, καθώς δεν βρήκε βελτίωση στη δεύτερη προσπάθεια, αφού διαμαρτυρήθηκε που βγήκε πρώτος στην ουρά.

• Η McLaren στη δεύτερη σειρά: Ο Λάντο Νόρις βρήκε ένα δέκατο στο δεύτερο γύρο και πήρε την τρίτη θέση, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι.

• Ο Χατζάρ ξεπέρασε τον Φερστάπεν: Ο Ισάκ Χατζάρ ήταν πέμπτος στη Red Bull, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν.

• Δύσκολο Σαββατοκύριακο για τη Ferrari: Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν έβδομος, 1,260 δευτερόλεπτα πίσω από την pole, και ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε πίσω από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls (όγδοος).

• Δεκάδα: Ο Λίαμ Λόσον ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

• Q2: Ο Χατζάρ έκανε 1:22.344, λιγότερο από τρία δέκατα πίσω από τον Ράσελ (1:22.079), ενώ η Red Bull φάνηκε πιο κοντά στη Mercedes από τη McLaren.

• Στενή μάχη για τη δεκάδα: Ο Όλιβερ Μπέρμαν έχασε την πρόκριση στο Q3 για μόλις 0,240 δευτερόλεπτα. Ο Πιερ Γκασλί (12ος) ανέκαμψε από το χαμένο χρόνο στις FP2 και ακολούθησαν οι Γκαμπριέλ Μπορτολέτο και Φράνκο Κολαπίντο.

• Όγδοη σειρά: Ο Ραφαέλ Κάμαρα και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ θα ξεκινήσουν μαζί από την όγδοη σειρά.

• Στρατηγική ελαστικών στο Q1: Mercedes και Red Bull έκαναν έναν μόνο χρονομετρημένο γύρο, με τον Ράσελ να προηγείται με 1:22.557, ενώ οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές έκαναν δεύτερη προσπάθεια με μεταχειρισμένα ελαστικά για να κρατήσουν σετ soft.

• Αποκλεισμοί στο Q1: Έμειναν εκτός οι Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον (Williams), οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ (Aston Martin, 19ος και 20ός) και οι Βάλτερι Μπότας και Σέρτζιο Πέρες (Cadillac).

• Οριακές προκρίσεις: Ο Κολαπίντο πέρασε με ένα δέκατο στην 16η θέση και ο Κάμαρα στην 14η, αλλά χρειάστηκε δεύτερο σετ soft γόμας ελαστικών.