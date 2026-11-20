Η Formula 1 στρέφει το βλέμμα της σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους σταθμούς στο καλεντάρι της, το Grand Prix του Λας Βέγκας, που αποτελεί τον τρίτο από το τέλος γύρο της σεζόν του 2026. Στην καρδιά της Νεβάδα, η αστική διαδρομή μήκους 6.201 μέτρων, γνωστή ως Las Vegas Strip Circuit, ξεδιπλώνεται στους δημόσιους δρόμους της πόλης με τρεις μεγάλες ευθείες και 17 στροφές. Πιστό στη μοναδική του παράδοση, το πρόγραμμα μετατοπίζεται χρονικά: οι δύο πρώτες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών (FP1 και FP2) διεξάγονται την Πέμπτη, ακολουθούν το FP3 και οι κατατακτήριες δοκιμές την Παρασκευή (Σάββατο 21/11 στις 06:00 ώρα Ελλάδας), ενώ τα κόκκινα φώτα του αγώνα θα σβήσουν το βράδυ του Σαββάτου στις 20:00 τοπική ώρα — δηλαδή την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 06:00 το πρωί για την Ελλάδα.

Η μάχη με το κρύο και την άσφαλτο της ερήμου

Ο μεγαλύτερος τεχνικός γρίφος του τριημέρου ακούει στο όνομα «διαχείριση ελαστικών» κάτω από ακραίες, για τα δεδομένα της Formula 1, περιβαλλοντικές συνθήκες. Η έντονη θερμοκρασιακή πτώση της ερήμου τη νύχτα θα κρατήσει τον υδράργυρο μεταξύ 10 και 15°C. Όπως συμβαίνει σε κάθε σιρκουί πόλης, η πρόσφυση στην αρχή θα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Επειδή η πίστα παραδίδεται καθημερινά στην κανονική κυκλοφορία των οχημάτων, η επιφάνεια «καθαρίζει» ξανά από τη γόμα, ενώ σκόνη και άμμος από την έρημο επικάθονται στην άσφαλτο, κάνοντας την εξέλιξη της πρόσφυσης απρόβλεπτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην είσοδο της Στροφής 13 και στη δεξιά πλευρά του τμήματος που οδηγεί στη Στροφή 14.

Ζέσταμα ελαστικών και παγίδες στα φρένα

Οι ατελείωτες ευθείες με τέρμα γκάζι είναι το σήμα κατατεθέν του Λας Βέγκας. Ωστόσο, οι υψηλές τελικές ταχύτητες μειώνουν την ενέργεια που μεταφέρεται στα ελαστικά, δυσκολεύοντας τη διατήρησή τους στο ιδανικό παράθυρο θερμοκρασίας. Έτσι, η προθέρμανση των ελαστικών αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν δούμε ομάδες να επιλέγουν διαδοχικούς γύρους προετοιμασίας και χρονομετρημένες προσπάθειες, αποφεύγοντας τους αργούς γύρους αποφόρτισης για να μη χάσουν τη θερμοκρασία της γόμας.

Παρότι τα πλευρικά φορτία είναι γενικά χαμηλά —με εξαίρεση τις γρήγορες καμπές του μεσαίου τομέα— το φαινόμενο του graining (παραμόρφωση της επιφάνειας του πέλματος) παραμονεύει λόγω κρύου και μειωμένης πρόσφυσης, προκαλώντας κυρίως μηχανική φθορά. Ταυτόχρονα, τα δυνατά φρεναρίσματα στο τέλος των μεγάλων ευθειών αυξάνουν τον κίνδυνο μπλοκαρίσματος των μπροστινών τροχών, κάτι που μπορεί να καταστρέψει ακαριαία ένα σετ ελαστικών σε κατατακτήριες ή αγώνα.

Στρατηγική ενός pit stop και το σενάριο της βροχής

Στη θεωρία, η ταχύτερη στρατηγική είναι αυτή του ενός pit stop, με όλες τις διαθέσιμες γόμες να διεκδικούν ρόλο. Ακόμη και η μαλακή C5, χάρη στην ευελιξία που έχει επιδείξει φέτος, θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστη επιλογή για ένα τμήμα του αγώνα. Αντίθετα, η στρατηγική του undercut (πρόωρη είσοδος στα πιτ) χάνει τη δυναμική της στο Λας Βέγκας: βγαίνοντας από το pit lane, τα φρέσκα ελαστικά κρυώνουν απότομα στη μεγάλη απόσταση μέχρι τις πρώτες απαιτητικές στροφές, εκμηδενίζοντας το πλεονέκτημα πρόσφυσης.

Τέλος, ο καιρός κρατά πάντα μια θέση στο προσκήνιο. Πέρυσι η βροχή επηρέασε τις κατατακτήριες δοκιμές, φέρνοντας στο προσκήνιο τα βρόχινα ελαστικά. Αν επαναληφθεί ανάλογο σκηνικό, τα ελαστικά ακραίων καιρικών συνθηκών (Full Wet) ενδέχεται να αποδειχθούν πιο αποδοτικά από τα ενδιάμεσα (Intermediate), καθώς το βαθύτερο πέλμα τους βοηθά στην ταχύτερη παραγωγή και διατήρηση θερμοκρασίας στο παγωμένο οδόστρωμα.

POV: You're pushing in slippery conditions on the Las Vegas Strip circuit 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/OQPaiQ1CPj — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

Αναδρομή στο 2025 και οι αριθμοί του Λας Βέγκας

Στον περσινό αγώνα, η στρατηγική της μιας αλλαγής κυριάρχησε απόλυτα, με τη μέση και τη σκληρή γόμα να μοιράζονται την απόσταση. Οι τρεις οδηγοί του βάθρου εκκίνησαν με τη μέση γόμα και πέρασαν στη σκληρή C3 μέχρι τον τερματισμό. Μοναδική εξαίρεση στην εκκίνηση ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος επέλεξε τη μαλακή γόμα, μπαίνοντας όμως στα πιτ για τη σκληρή μόλις στον 2ο γύρο.

Φέτος, το Grand Prix του Λας Βέγκας διεξάγεται για τέταρτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του. Στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις στην πρωτεύουσα της διασκέδασης, ο Μαξ Φερστάπεν μετρά δύο νίκες (2023 και 2025), ενώ ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε τη νίκη το 2024. Αντίστοιχα, στους κατασκευαστές, η Red Bull προηγείται με δύο νίκες έναντι μίας της Mercedes.

Συλλεκτικό καπέλο βάθρου από την Pirelli

Ο έναστρος ουρανός της ερήμου της Νεβάδα ενέπνευσε την ειδική έκδοση του καπέλου βάθρου της Pirelli για το φετινό GP Λας Βέγκας. Σχεδιασμένο από τον Denis Dekovic για τον νυχτερινό αγώνα, το καπέλο αποτυπώνει τους αστερισμούς πάνω από την αμερικανική πόλη, συνδυάζοντας τη μαγεία της νύχτας με τη λάμψη του αγώνα. Είναι ήδη διαθέσιμο στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας (https://store.pirelli.com).

Τελευταία νέα από το paddock

• Ποινή 10 θέσεων για τον Όσκαρ Πιάστρι: Ο οδηγός της McLaren θα δεχθεί ποινή στην εκκίνηση του Λας Βέγκας λόγω υπέρβασης του ορίου χρήσης κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) για το 2026.

• Αναβαθμίσεις από τη McLaren με το βλέμμα στο 2027: Η βρετανική ομάδα φέρνει νέα αεροδυναμικά εξαρτήματα στην MCL40, τα οποία αποτελούν τη βάση εξέλιξης για το μονοθέσιο της επόμενης σεζόν.

• Αναβάθμιση κινητήρα στη Mercedes: Η Mercedes εισάγει νέο εξάρτημα στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου της, ωστόσο ο Τζορτζ Ράσελ επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει την αναβάθμιση του turbo στο Λας Βέγκας.

• Κλίμα ενότητας στη Ferrari: Ο Λιούις Χάμιλτον διέψευσε τα σενάρια περί κρίσης εμπιστοσύνης στη Scuderia, τονίζοντας πως η ομάδα παραμένει ενωμένη στη μάχη της 2ης θέσης των κατασκευαστών, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες ποντάροντας στη σωστή διαχείριση των ελαστικών.

• Ειδικοί χρωματισμοί (liveries) για το Λας Βέγκας: Cadillac, Aston Martin και Williams αποκάλυψαν εντυπωσιακούς, επετειακούς χρωματισμούς στα μονοθέσιά τους ειδικά για τον νυχτερινό αγώνα της Νεβάδα.

• Ο Κίμι Αντονέλι ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2026: Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes φτάνει στο Λας Βέγκας έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο των οδηγών, απολαμβάνοντας την αποθέωση στην πατρίδα του πριν την τελική τριάδα αγώνων.

• Συμβόλαιο 10ετούς επέκτασης για το Λας Βέγκας: Η Formula 1 επιβεβαίωσε την παραμονή του αγώνα στο καλεντάρι έως το 2037, μετά την τεράστια εμπορική και αγωνιστική επιτυχία των πρώτων ετών.