Οι κατατακτήριες του Grand Prix Λας Βέγκας είχαν ανατροπές και ένα παράδοξο. Ο Μαξ Φερστάπεν θα ξεκινήσει από την pole position, παρότι ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος. Την ίδια ώρα, ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιούις Χάμιλτον έμειναν και οι δύο εκτός Q3. Ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής ξεπέρασε τον οδηγό της Red Bull κατά 0,258 δευτερόλεπτα. Θα υποστεί όμως ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση, επειδή η Mercedes του έχει νέο θερμικό κινητήρα.

Το σκηνικό είχε στηθεί νωρίτερα. Ο Φερστάπεν είχε πάρει την προσωρινή pole με 1:34.151, ενώ ο Αντονέλι βρισκόταν έκτος. Ο Ολλανδός δεν βελτίωσε στον τελευταίο του γύρο και άφησε περιθώριο στους υπόλοιπους. Μόνο ο Αντονέλι τον κατέρριψε, με 1:33.893 στο καρό σημαία. Ήταν η όγδοη φορά φέτος που ο Ιταλός έκανε την ταχύτερη εκτέλεση στις κατατακτήριες και η πρώτη μετά το Όστιν.

Πώς διαμορφώνεται η εκκίνηση

Λόγω της ποινής, στην πρώτη σειρά θα βρεθεί δίπλα στον Φερστάπεν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο οδηγός της Mercedes ήλπιζε σε ρουφηξιά από τον συναθλητή του, όμως η κίνηση στην πίστα του το στέρησε. Έκανε 1:34.224, δύο δέκατα καλύτερα από τον πρώτο του γύρο, και ήταν μόλις 0,020 μπροστά από τον Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος συμπληρώνει την πρώτη τριάδα στη βραδινή εκκίνηση του Σαββάτου.

Ο Ισάκ Ατζάρ, συναθλητής του Φερστάπεν, ήταν πέμπτος στο Q3, 0,699 πίσω από τον Αντονέλι. Έκτος ήταν ο εντυπωσιακός νεαρός Άρβιντ Λίντμπλαντ, μία εβδομάδα αφότου η Racing Bulls τον επιβεβαίωσε για το 2027. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν έβδομος, αλλά είναι ένας από τους πέντε οδηγούς με ποινή εκκίνησης: δέκα θέσεις για αλλαγή κινητήρα. Όγδοος ήταν ο Λίαμ Λόουσον, συναθλητής του Λίντμπλαντ. Οι δύο της Alpine, Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, έκλεισαν την πρώτη δεκάδα, 1,212 και 1,421 πίσω από τον Αντονέλι αντίστοιχα.

Το δράμα της Ferrari στο Q2

Το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης προέκυψε στη δεύτερη φάση. Η Ferrari είχε την πρώτη διπλή αποκλεισμένη στο Q2 από την Ίμολα πέρυσι και θα ξεκινήσει από την έκτη σειρά. Το Q2 ήταν μπερδεμένο για την ομάδα. Ο Λεκλέρ διέκοψε έναν γύρο στη μέση, εξαιτίας μπλοκαρίσματος στη στροφή 7, και στο τέλος δεν πρόλαβε να περάσει τη γραμμή για να ξεκινήσει νέο γύρο. Έτσι έπεσε στην 11η θέση, μπροστά από τον 12ο Χάμιλτον, που δεν βελτίωσε στον τελευταίο του γύρο. «Απίστευτο», ήταν η αντίδραση του Λεκλέρ. Ο συναθλητής του θα είχε αποκλείσει τον Αντονέλι αν είχε βελτιωθεί στο καρό σημαία. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής γλίτωσε τελικά τον αποκλεισμό με διαφορά 0,111.

Team-mate tows 🤝



Ollie and Nico did their best to get Rafa and Gabi into Q2 👏#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/I7eVQr6kxa — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Τρία δέκατα πίσω από τον Χάμιλτον ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi στη 13η θέση. Ακολούθησε ο Κάρλος Σάινθ της Williams, ο οποίος θα εκτίσει ποινή δέκα θέσεων για νέο turbo. Έτσι ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο θα ανέβει από τη 15η θέση. Στη 16η βρέθηκε ο Άλεξ Άλμπον, για την πρώτη διπλή παρουσία της Williams στο Q2 φέτος.

Αποκλεισμοί στο Q1

Ο Ράφαελ Καμάρα έκανε τετ-α-κε στην πρώτη στροφή νωρίς στο session και φαινόταν ότι θα επωφεληθεί από τo λάθος του συναθλητή του, Όλιβερ Μπίρμαν. Στο καρό σημαία όμως ο Μπορτολέτο τον έριξε στη ζώνη αποκλεισμού του Q1. Ο πρωτάρης της Haas έχασε το Q2 για μόλις 0,071 και πήρε την 17η θέση, με 1,163 διαφορά από τον Σέρχιο Πέρες της Cadillac στην 18η και 1,180 από τον 19ο Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Λανς Στρολ της Aston Martin ήταν 20ός, αλλά θα εκτίσει ποινή 10 θέσεων για νέο energy store και νέα ηλεκτρονικά ελέγχου στο AMR26. Αυτό ανεβάζει τον Βαλτέρι Μπότας από την 21η θέση. Ο οδηγός της Cadillac ήταν ο πιο αργός στους χρόνους του Q1, δύο μόλις ημέρες αφότου η ομάδα ανακοίνωσε τον 10 φορές νικητή Grand Prix για το 2027.

Ο Μπίρμαν ήταν ο μοναδικός που δεν ολοκλήρωσε κανονικό γύρο. Με ποινή 35 θέσεων για πλήρη αλλαγή κινητήρα, ο ρόλος του στο Q1 ήταν να βοηθήσει τον Καμάρα.

Ελαστικά και στρατηγική: τι λέει η Pirelli

Για τον αγώνα στο Las Vegas Strip Circuit (6,201 χλμ.) η Pirelli έφερε τα C3, C4 και C5, ως σκληρό, μεσαίο και μαλακό αντίστοιχα. Κάθε οδηγός έχει δύο σετ σκληρά (λευκή σήμανση), τρία μεσαία (κίτρινη) και οκτώ μαλακά (κόκκινη), καθώς και ενδιάμεσα και full wet αν χρειαστούν. Όσοι φτάνουν στο Q3 παίρνουν και ένα επιπλέον σετ μαλακά. Στον αγώνα, με στεγνή πίστα, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές στεγνές γόμες.

Οι θερμοκρασίες αέρα αναμένονται μεταξύ 10 και 15°C. Οι φορτίσεις στα ελαστικά είναι χαμηλές, με εξαίρεση τον μεσαίο τομέα και τις γρήγορες στροφές του. Η πρόσφυση είναι χαμηλή και ο ασφαλτος κρύος, οπότε το graining (ο κόκκος στην επιφάνεια του ελαστικού) μπορεί να εμφανιστεί ξανά, με φθορά κυρίως μηχανικής φύσης. Τα μπλοκαρίσματα στα φρένα στο τέλος των ευθειών ενέχουν κίνδυνο για φλατ σπότ.

Στα χαρτιά, η ταχύτερη στρατηγική είναι μία αλλαγή ελαστικών, με και τις τρεις γόμες να μπορούν να παίξουν ρόλο. Ακόμη και το C5 έχει δείξει καλή ευελιξία για ένα στιντ αγώνα. Η τακτική του undercut χάνει την αποτελεσματικότητά της: μετά το pit stop τα φρέσκα ελαστικά χάνουν γρήγορα θερμοκρασία στο μακρύ τμήμα από την έξοδο των πιτ μέχρι τις πιο απαιτητικές στροφές. Πέρυσι και οι τρεις στο βάθρο ακολούθησαν στρατηγική μίας αλλαγής, ξεκινώντας με μεσαία και τελειώνοντας με σκληρά C3. Αν η βροχή επιστρέψει, όπως στις περσινές κατατακτήριες, το full wet με το βαθύτερο πέλμα κρατά καλύτερα τη θερμοκρασία από το ενδιάμεσο.

Τα highlights των κατατακτήριων δοκιμών

• Ο Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος με 1:33.893, 0,258 μπροστά από τον Φερστάπεν, αλλά έχει ποινή πέντε θέσεων για νέο θερμικό κινητήρα.

• Pole ο Φερστάπεν (Red Bull), δεύτερος ο Ράσελ (Mercedes), τρίτος ο Νόρις (McLaren).

• Ο Ατζάρ ήταν πέμπτος, ο Λίντμπλαντ έκτος και ο Λόουσον όγδοος. Ο Πιστρι (έβδομος) έχει δεκάθεση ποινή.

• Γκασλί και Κολαπίντο (Alpine) συμπλήρωσαν τη δεκάδα.

• Διπλός αποκλεισμός της Ferrari στο Q2: Λεκλέρ 11ος, Χάμιλτον 12ος.

• Ο Καμάρα έχασε το Q2 για 0,071 και ο Μπίρμαν δεν έκανε κανονικό γύρο λόγω ποινής 35 θέσεων.

• Ποινές έχουν επίσης οι Σάινθ και Στρολ (10 θέσεις), ο Μπότας ήταν ο πιο αργός στο Q1.