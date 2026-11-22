Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε ένα εξωφρενικό Grand Prix Λας Βέγκας, κρατώντας πίσω και τις δύο Mercedes. Κανένα από τα «Ασημένια Βέλη» δεν τερμάτισε στην πρώτη τριάδα.

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, που είχε πετύχει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, πήρε ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση επειδή ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο αλλαγών στις μονάδες ισχύος. Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε έτσι στην pole position και κράτησε την πρώτη θέση από τον Τζορτζ Ράσελ στην εκκίνηση. Η πρώτη πεντάδα έμεινε αμετάβλητη, με τους Λάντο Νόρις, Ίσακ Χατζάρ και Άρβιντ Λίντμπλαντ να ακολουθούν. Ο Χατζάρ βρήκε πάντως γρήγορα τρόπο να περάσει τη ΜακΛάρεν (του Νόρις) ήδη από τον πρώτο γύρο.

Ο Αντονέλι ήταν ο μοναδικός της πρώτης δεκάδας που ξεκινούσε με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Έχασε δύο θέσεις από τις Άλπιν όταν έσβησαν τα φώτα τις εκκίνησης και βρέθηκε όγδοος, μπροστά από τις Ferrari. Ο Φράνκο Κολαπίντο, από την άλλη, έπεσε από την έβδομη στη δέκατη θέση και στη συνέχεια εκτός βαθμολογούμενων θέσεων.

Το «γιο-γιο» στην κορυφή

Ο Φερστάπεν δεν κατάφερνε να ξεφύγει από τον Ράσελ. Ο Βρετανός «άρπαξε» για λίγο την κορυφή στον δεύτερο γύρο, αλλά ο Ολλανδός απάντησε αμέσως. Ο Ράσελ δεν μπόρεσε να επιτεθεί ξανά. Μάλιστα τον πέρασε και η δεύτερη Red Bull. Πιο πίσω, ο Λίντμπλαντ πέρασε τους Νόρις και Ράσελ.

Εν τω μεταξύ, ο Χατζάρ πίεζε τον Φερστάπεν για την κορυφή, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις του Ράσελ. Λίγο αργότερα πήρε για λίγο το προβάδισμα, αλλά έπεσε στην τρίτη θέση λίγες στιγμές μετά.

Celebrating an immense drive 👊



Even by Max's standards that win was very, very special 🤩#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/JJCN7o9995 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Στον 10ο γύρο, οι 10 πρώτοι είχαν διαφορά τέσσερα δευτερόλεπτα. Ο Ράσελ ανέκτησε στιγμιαία την κορυφή, ενώ ο Πιερ Γκασλί πάλευε για την τρίτη θέση, αν και δεν άντεξε για πολύ την πίεση του Χατζάρ. Η πρώτη τετράδα έμεινε για λίγο αμετάβλητη, όμως η πτώση του Νόρις συνεχίστηκε και τον έβγαλε εκτός πρώτης δεκάδας. Ο Ράσελ πήρε ξανά την κορυφή στον 14ο και 18ο γύρο, αλλά χωρίς διάρκεια αφού ο Φερστάπεν στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, ανέβαινε πάλι πρώτος.

Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής Αντονέλι ανέβηκε τέταρτος στον 17ο γύρο, ανακάμπτοντας από την όγδοη θέση του πρώτου γύρου. Οι Ferrari, στο μεταξύ, μάχονταν τόσο με τους αντιπάλους τους όσο και μεταξύ τους για την έβδομη θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ ζήτησε από τον συναθλητή του «να προσέχει πόσο πιέζει», ενώ ο Λιούις Χάμιλτον του ζήτησε να κάνει πίσω.

Αυτοκίνητο ασφαλείας και διπλό πιτ στοπ

Το αυτοκίνητο ασφαλείας βγήκε στον 19ο γύρο, όταν ο Σέρχιο Πέρεζ έστριψε πάνω στον Ράφαελ Κάμαρα και του έσπασε την μπροστινή ανάρτηση. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα μπήκαν αμέσως στα πιτ, με το διπλό πιτ στοπ της Red Bull Racing να επιτρέπει στον Ράσελ να γλιστρήσει ξανά στη δεύτερη θέση. Εκτός pit-stop βρέθηκε ο Χάμιλτον, λόγω της θέσης του στην πίστα μπροστά από τον συναθλητή του και της ποινής των 10 δευτερολέπτων. Για να μην καθυστερήσει το άλλο αυτοκίνητο στα πιτ, άλλαξε ελαστικά τον επόμενο γύρο και βγήκε 14ος.

Στο μεταξύ, ο Λίντμπλαντ, που ήταν έκτος, έκανε ένα περίεργο τετ-α-κε υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας και εγκατέλειψε. Ο Νόρις επέστρεψε έτσι στην έκτη θέση, μπροστά από τον Λεκλέρ και τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο.

Η επανεκκίνηση και η ατυχία του Χατζάρ

Η πράσινη σημαία βγήκε στον 26ο γύρο. Τότε το μπροστινό πτερύγιο του Χατζάρ έσπασε από μόνο του. Ο οδηγός της Ρεντ Μπουλ μπήκε στα πιτ, με τον Γκασλί να κληρονομεί την τρίτη θέση πριν την χάσει από έναν αναζωογονημένο Νόρις στον 31ο γύρο. Ο Χάμιλτον χρειάστηκε μόλις έναν γύρο για να επιστρέψει στην πρώτη δεκάδα.

Ο Ράσελ πήρε τότε ξανά την κορυφή, πάλι για πολύ λίγο. Οι ασταμάτητες προσπάθειές του να περάσει τον Φερστάπεν έφεραν στο παιχνίδι τον Νόρις, που πλέον απειλούσε και προσωρινά πέρασε πρώτος.

Φερστάπεν, Ράσελ, Αντονέλι: μονομαχία ως το τέλος

Ο Ράσελ ανέκτησε τη δεύτερη θέση και βρήκε επιτέλους τρόπο να περάσει τον Φερστάπεν στη Στροφή 1 στον 37ο γύρο, αντί για τη Στροφή 14. Και πάλι όμως δεν κράτησε την κορυφή. Ο Αντονέλι, ο μοναδικός οδηγός της πρώτης δεκάδας με μαλακά ελαστικά, πήρε μάλιστα τη δεύτερη θέση από τον συναθλητή του στον 38ο γύρο και πέρασε για λίγο τον Φερστάπεν για την πρωτιά έναν γύρο αργότερα.

Την ίδια στιγμή, πιο πίσω, ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον συγκρούστηκαν στη μάχη για την έκτη θέση. Ο Βρετανός έπεσε στη 10η θέση, ενώ ο Λεκλέρ ήταν 8ος και δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Φερστάπεν είχε αποδειχθεί ευάλωτος μόνο προσωρινά, όμως ανησυχούσε για το φινάλε. «Πρέπει να δείτε την ανάπτυξη ενέργειας στον τελευταίο γύρο, γιατί το έχουν καταλάβει ότι μπορούν να μείνουν μπροστά μου μέχρι τη γραμμή, οπότε πρέπει να δούμε τι χρειάζεται μόνο για τον τελευταίο γύρο», είπε στην επικοινωνία της ομάδας.

Ο Αντονέλι και ο Φερστάπεν αντάλλαξαν ξανά και ξανά την κορυφή. Στη γραμμή του τερματισμού του 43ου γύρου ο Αντονέλι ήταν 0,001 δευτ. μπροστά, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία του Ολλανδού. Η Red Bull τον ενημέρωσε πάντως ότι δεν υπήρχε καλύτερη στρατηγική ανάπτυξης ενέργειας για τον τελευταίο γύρο.

Στον 48ο γύρο, ο Ράσελ επιχείρησε να περάσει τον Αντονέλι για τη δεύτερη θέση, αλλά μπλόκαρε τους τροχούς και χτύπησε στον τοίχο, πέφτοντας στην ένατη θέση. Φαινομενικά άφηνε τους δύο πρώτους να μονομαχήσουν για τη νίκη… όμως ο Αντονέλι έχασε έδαφος στο τέλος του 49ου γύρου και έπεσε πίσω από τις ΜακΛάρεν.

Started P1 ➡️ Finished P1



Max wins a remarkable race under the Vegas lights ✨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ICsDHoyAPX — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Η τελική κατάταξη

Ο Φερστάπεν θριάμβευσε έτσι από την pole, μπροστά από τον Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Νόρις είχε ξεκινήσει τρίτος, έπεσε στην 11η θέση και οδήγησε μέχρι τη δεύτερη. Ο Πιάστρι ήταν 15ος στην εκκίνηση και πάλεψε μέχρι το βάθρο. Ο Αντονέλι έσωσε την τέταρτη θέση, μπροστά από το δίδυμο της Alpine, Γκασλί και Κολαπίντο. Η Ferrari των Χάμιλτον και Λεκλέρ ήταν απογοητευτικά έβδομη και δέκατη, με τον Κάρλος Σάινθ και τον Ράσελ να παρεμβάλλονται.

Ο Χατζάρ δεν μπόρεσε να τερματίσει καλύτερα από 14ος μετά το σπάσιμο του πτερυγίου, ακριβώς μπροστά από τον Λίαμ Λόσον. Ο Λόσον έπρεπε να ξεκινήσει έβδομος, αλλά ξεκίνησε από τα πιτ λόγω διαρροής καυσίμου και δεν ανέκαμψε ποτέ. Ο Άλεξ Άλμπον, που θα ξεκινούσε 14ος , αντιμετώπισε πρόβλημα υπερθέρμανσης φρένων παρά τους 12°C και δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στον αγώνα.

Russell into the wall! 💥



An agonising end to George's quest for the win 😖#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/dUQH0fCTg5 — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Ελαστικά και στρατηγική: τι είχε προβλέψει η Pirelli

Η Pirelli επέλεξε τις γόμες C3, C4 και C5 ως σκληρά (λευκά), μέσα (κίτρινα) και μαλακά (κόκκινα) αντίστοιχα, σε ένα Σαββατοκύριακο όπου η θέρμανση των ελαστικών ήταν καθοριστική. Κάθε οδηγός είχε στη διάθεσή του δύο σετ σκληρά, τρία μέσα και οκτώ μαλακά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Pirelli, η πιο πιθανή στρατηγική ήταν μία αλλαγή ελαστικών, με πρώτες επιλογές τα μαλακά-μέσα και δεύτερη τα μαλακά-σκληρά. Το παράθυρο για το πιτ στοπ άνοιγε στον 22ο γύρο για τα μαλακά-μέσα και στον 21ο για τα μαλακά-σκληρά. Το κρύο και η αργή θέρμανση των ελαστικών έκαναν επίσης το undercut ουσιαστικά ανέφικτο. Στην πράξη, όλοι ξεκίνησαν με μαλακά, πλην των Αντονέλι, Λόσον και Όλιβερ Μπίρμαν, που επέλεξαν την γόμα μέσης σκληρότητας. Το αυτοκίνητο ασφαλείας του 19ου γύρου ανέτρεψε τα χρονοδιαγράμματα και έφερε τους περισσότερους στα πιτ. Οι περισσότεροι από τους πρωτοπόρους πέρασαν σε μέσα, ενώ ο Αντονέλι επέλεξε μαλακά, κερδίζοντας πιθανό πλεονέκτημα πρόσφυσης στην επανεκκίνηση. Αυτό εξηγεί και τις επιθέσεις του στο φινάλε.

Τα highlights του αγώνα

• Ο Αντονέλι, ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές, πήρε ποινή πέντε θέσεων και ο Φερστάπεν κληρονόμησε την pole.

• Στον πρώτο γύρο, ο Χατζάρ πέρασε τον Νόρις και ο Αντονέλι έχασε δύο θέσεις από τις Άλπιν.

• Η κορυφή άλλαζε συνεχώς χέρια ανάμεσα σε Φερστάπεν, Ράσελ και Χατζάρ, ιδίως στη Στροφή 14.

• Οι Λεκλέρ και Χάμιλτον μάχονταν μεταξύ τους, με ποινή 10 δευτερολέπτων για τον Χάμιλτον.

• Στον 19ο γύρο, ο Πέρεζ έστριψε τον Κάμαρα και βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας· ο Λίντμπλαντ εγκατέλειψε.

• Στον 26ο γύρο, το πτερύγιο του Χατζάρ έσπασε και ο Νόρις αναδείχθηκε σε απειλή για την κορυφή.

• Στους γύρους 38-43, ο Αντονέλι πέρασε τον Ράσελ και αντάλλαξε την κορυφή με τον Φερστάπεν.

• Ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον συγκρούστηκαν. Ο Χάμιλτον έκανε τετ-α-κε και ο Λεκλέρ δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων.

🎲 DRIVER STANDINGS AFTER VEGAS 🎲



Max tightens his grip on P2 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/1AGqLbpJlq — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

• Στον 48ο γύρο, ο Ράσελ χτύπησε στον τοίχο, πέφτοντας στην ένατη θέση.

• Ο Αντονέλι έχασε έδαφος στο τέλος του 49ου γύρου και έπεσε πίσω από τις McLaren.

• Ο Άλμπον δεν ξεκίνησε λόγω υπερθέρμανσης φρένων και ο Λόσον ξεκίνησε από τα πιτ λόγω διαρροής καυσίμου.