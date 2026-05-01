Formula 1 2026 Grand Prix Μαϊάμι επιστροφή με εκρηκτικό σενάριο

Η Formula 1 επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μαϊάμι φορά τα γιορτινά του. Το Miami International Autodrome, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εμβληματικού Hard Rock Stadium —έδρα των Miami Dolphins στο NFL— είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον 4ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026. Μετά από μια παύση, η αδρεναλίνη επιστρέφει και το στοίχημα είναι μεγάλο.

Kimi Antonelli wasn't too impressed with this moment with an Aston Martin out on track 😢#F1 #MiamiGP

Το τριήμερο ακολουθεί το format του Sprint. Αυτό σημαίνει πως από την πρώτη κιόλας μέρα, η πίεση για τους οδηγούς είναι τεράστια. Παρασκευή 1 Μαΐου, το Free Practice 1 και το Sprint Qualifying ανοίγουν την αυλαία, ενώ το Σάββατο 2 Μαΐου, το Sprint (19:00-20:00 ώρα Ελλάδας) και οι κατατακτήριες δοκιμές (23:00 - 00:00 ώρα Ελλάδας) του Grand Prix θα καθορίσουν τις ισορροπίες, οδηγώντας μας στον αγώνα της Κυριακής, 3 Μαΐου (23:00 ώρα Ελλάδας).

Η γλώσσα των αριθμών

Για τους λάτρεις των αριθμών, το Μαϊάμι προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία.

Πρώτο Grand Prix: 2022

Μήκος πίστας: 5.412 χλμ.

Ρεκόρ γύρου: 1:29.708, Μαξ Φερστάπεν, Red Bull, 2023

Περισσότερες Pole Positions: Μαξ Φερστάπεν (2)

Περισσότερες νίκες: Μαξ Φερστάπεν (2)

Απόσταση από την εκκίνηση μέχρι το φρενάρισμα στη Στροφή 1: 184 μέτρα

Προσπεράσεις το 2025: 80

Πιθανότητα εμφάνισης Safety Car: 50%

Πιθανότητα εμφάνισης Virtual Safety Car: 75%

Χρόνος απώλειας στα pits: 18.76 δευτερόλεπτα (συμπεριλαμβανομένων 2.5s στάσης)

Η γνώμη του ειδικού: Jolyon Palmer

Ο Τζόλιον Πάλμερ, πρώην οδηγός της Renault, δίνει τη δική του οπτική: «Το Μαϊάμι είναι ένας συνδυασμός από μερικά μεγάλα σημεία φρεναρίσματος, κάτι που συναντάμε σε πολλές σύγχρονες πίστες. Η Στροφή 11 και η Στροφή 17, στο τέλος μεγάλων ευθειών, απαιτούν απόλυτη ακρίβεια. Είναι σημεία για προσπέραση, αλλά και παγίδες για μπλοκάρισμα τροχών».

Ο Πάλμερ επισημαίνει επίσης τη δυσκολία του πρώτου τομέα: «Είναι ένα γρήγορο, "συνεχόμενο" σετ στροφών μέσα από τα S-Bends. Πρέπει να επιλέξεις σωστά τη γραμμή σου και να προσέχεις τα κέρμπ. Αν βγεις έστω και λίγο εκτός γραμμής, χάνεις πρόσφυση». Τέλος, για το τριπλό αριστερό κλειστό κομμάτι στις Στροφές 6-8, τονίζει ότι καταπονεί το εμπρός δεξιά ελαστικό, καθιστώντας την έξοδο κρίσιμη για την ευθεία που ακολουθεί».

Καιρός: Ο αστάθμητος παράγοντας

Ο καιρός στο Μαϊάμι ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο. Ενώ η Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται ηλιόλουστα με καλές συνθήκες, η Κυριακή, ημέρα του αγώνα, εμφανίζεται με την απειλή έντονων καταιγίδων (πιθανότητα βροχής 85%). Αυτό φέρνει στη μνήμη μας τη χαρακτηριστική ικανότητα της πίστας να στεγνώνει γρήγορα, όπως είδαμε στο περσινό Sprint, όπου οι οδηγοί άλλαξαν από ενδιάμεσα ελαστικά σε σλικ σε ελάχιστο χρόνο. Η στρατηγική θα είναι ρευστή.

Στρατηγική και ελαστικά

Η Pirelli διαθέτει τις τρεις πιο μαλακές γόμες (C3, C4, C5). Η άσφαλτος, που ανανεώθηκε το 2023, έχει χαμηλό επίπεδο τραχύτητας και αποκτά πρόσφυση όσο εξελίσσεται το τριήμερο. Παραδοσιακά, η φθορά των ελαστικών στο Μαϊάμι είναι περιορισμένη, γεγονός που επιτρέπει στρατηγικές ενός μόνο pit stop. Ωστόσο, η πιθανότητα εμφάνισης του Safety Car λόγω της φύσης της πίστας (street circuit), όπου η επαφή με τα προστατευτικά είναι εύκολη, παραμένει ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την στρατηγική.

Οι διεκδικητές

Η Mercedes φτάνει στο Μαϊάμι στην κορυφή και των δύο πρωταθλημάτων. Ο Κίμι Αντονέλι, στην εντυπωσιακή του ρούκι χρονιά, προηγείται του Τζορτζ Ράσελ κατά εννέα βαθμούς. Τα «Ασημένια Βέλη» έχουν προβάδισμα 45 βαθμών στη βαθμολογία των κατασκευαστών έναντι της Ferrari.

All eyes to the rear wings! 👀



Several active rear wing philosophies were on display in Miami practice, with Red Bull having introduced their own interpretation of Ferrari's concept 🔄#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/75vJrKAHvC — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Ο Αντονέλι έρχεται με το ηθικό στα ύψη μετά από συνεχόμενες νίκες σε Κίνα και Ιαπωνία, ενώ ο Ράσελ αναζητά την επιστροφή στην κορυφή. Από την άλλη, η McLaren δείχνει να πλησιάζει. Ο Όσκαρ Πιάστρι, μετά το βάθρο στην Ιαπωνία, περιμένει τις αναβαθμίσεις της ομάδας, τις οποίες χαρακτηρίζει ως «ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο».

Η Ferrari, παρά το θετικό ξεκίνημα, δυσκολεύεται να διατηρήσει τον ρυθμό για τη νίκη. Η Scuderia αναμένεται να φέρει αναβαθμίσεις, ελπίζοντας να κλείσει την ψαλίδα.

Στο στρατόπεδο της Red Bull, τα πράγματα είναι δύσκολα. Η ομάδα βρίσκεται στην έκτη θέση των κατασκευαστών και ψάχνει απεγνωσμένα για βελτίωση, ενώ πίσω τους, ομάδες όπως η Williams και η Aston Martin ελπίζουν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία.

