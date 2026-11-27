Όταν οι προβολείς ανάβουν πάνω από την έρημο, ξεκινά ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της χρονιάς. Η Formula 1 φτάνει στο Lusail International Circuit για τον προτελευταίο γύρο του πρωταθλήματος 2026, με το Grand Prix του Κατάρ να διεξάγεται υπό τα φώτα των προβολέων.

Μια πίστα που γεννήθηκε για μοτοσυκλέτες

Το Lusail χτίστηκε σε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο και φιλοξένησε τον πρώτο του αγώνα MotoGP το 2004. Είχε ήδη φήμη θεαματικής πίστα στα MotoGP όταν μπήκε στο καλεντάρι της F1 το 2021, ως μέρος ενός τριπλού αγώνα στη Μέση Ανατολή που έκλεινε τη σεζόν. Παρότι σχεδιάστηκε κυρίως για μοτοσυκλέτες, απεδείχθη εξίσου συναρπαστική και για τα μονοθέσια.

Τα βασικά στοιχεία της:

• Μήκος γύρου: 5,419 χλμ.

• Στροφές: 16

• Γύροι: 57 (συνολική απόσταση 308,611 χλμ.)

• Ρεκόρ γύρου: 1:22.384 από τον Λάντο Νόρις (2024)

Πώς είναι να οδηγείς στην πίστα Lusail

Μετά το κρύο του Λας Βέγκας, οι οδηγοί βρίσκονται ξαφνικά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο πιλοτήριο, ακόμη κι αν οι δοκιμές γίνονται γύρω και μετά το ηλιοβασίλεμα. Οι υψομετρικές διαφορές είναι ελάχιστες, όμως οι υψηλές δυνάμεις G και οι αδιάκοπες αλλαγές κατεύθυνσης κάνουν την πίστα ιδιαίτερα κουραστική. Ο Τζόλιον Πάλμερ, πρώην οδηγός της Renault, τη συνοψίζει ως μια πίστα με πολλές στροφές μεσαίας ταχύτητας και ρέοντα τμήματα. Επειδή δεν έχει σημεία με έντονη επιβράδυνση, το ζητούμενο είναι να βρεθεί το ιδανικό επίπεδο κάθετης δύναμης. Υπάρχει μία καλή ευκαιρία προσπέρασης, στη μεγάλη ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, που ξεπερνά το 1 χλμ. και οδηγεί στη Στροφή 1. Τα κράσπεδα τιμωρούν τα λάθη, ενώ το βράδυ βοηθά λίγο τα ελαστικά σε σχέση με τη ζέστη του απογεύματος.

Straight Mode και Overtake Mode στο Κατάρ.

Το Straight Mode είναι η νέα αεροδυναμική διαμόρφωση των μονοθεσίων του 2026. Ο πίσω αεροτομή ανοίγει, όπως παλαιότερα με το DRS, αλλά τώρα κατεβαίνουν ταυτόχρονα και τα ανώτερα στοιχεία της μπροστινής. Έτσι το αυτοκίνητο έχει μέγιστη κάθετη δύναμη στις στροφές και λιγότερη οπισθέλκουσα στις ευθείες. Λειτουργεί σε κάθε γύρο, σε στεγνές συνθήκες, στις ζώνες που ορίζονται.

Στη Lusail υπάρχουν τέσσερις ζώνες:

• Η ευθεία εκκίνησης-τερματισμού

• Μεταξύ των Στροφών 3 και 4

• Μεταξύ των Στροφών 10 και 12

• Από τη Στροφή 15 έως τη 16

Το Overtake Mode, που αντικαθιστά το DRS στην προσπέραση, δίνει στον οδηγό επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια ώστε να διατηρεί υψηλότερη ταχύτητα για περισσότερο χρόνο. Ενεργοποιείται, εφόσον ο οδηγός βρίσκεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από τον μπροστινό στο σημείο ανίχνευσης. Εδώ το σημείο ανίχνευσης είναι στην έξοδο της Στροφής 16 και η γραμμή ενεργοποίησης στην αρχή της ευθείας εκκίνησης.

Ελαστικά: οι τρεις σκληρότερες γόμες της Pirelli

Το Κατάρ είναι από τους πιο απαιτητικούς αγώνες της σεζόν για τα ελαστικά. Η χάραξη παραμένει ίδια με πέρυσι και συνεχίζει να δοκιμάζει σκληρά τα πλευρικά φορτία και τις θερμοκρασίες λειτουργίας. Η Pirelli επέλεξε τις τρεις σκληρότερες γόμες της γκάμας της: C1: σκληρή, C2: μέση και C3: μαλακή

Ο λόγος είναι η υψηλή φθορά, ειδικά στο εμπρός αριστερό ελαστικό, εξαιτίας της διαδοχής στροφών υψηλής ταχύτητας που το πιέζουν για μεγάλο μέρος του γύρου. Το σχετικά λείο οδόστρωμα και οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν επιπλέον το graining σε όλες τις γόμες. Παρ’ όλα αυτά, η απόδοση παραμένει σταθερή, και η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι η πτώση της είναι σχετικά περιορισμένη ακόμη και με υψηλή φθορά.

A maximum stint of 27 laps per set of tyres has been introduced for this weekend 👀 That means drivers will have to take at least two pit stops during Sunday’s race #F1 #QatarGP | More details 👇 https://t.co/IVZWtcnvLR — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Όριο 27 γύρων και στρατηγική δύο pit stop

Για να μην χρησιμοποιούνται τα ελαστικά πέρα από τη διάρκεια ζωής τους, η Pirelli, σε συμφωνία με τη FIA, όρισε μέγιστο 27 γύρων ανά σετ. Με αγώνα 57 γύρων, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί θα κάνουν τουλάχιστον δύο pit stop. Το όριο είναι κατά δύο γύρους μεγαλύτερο από πέρυσι, γιατί τα ελαστικά του 2026 έχουν ενισχυμένη κατασκευή και τα μονοθέσια παράγουν λιγότερη κάθετη δύναμη από αυτά του 2025. Σύμφωνα με την Pirelli, ο περιορισμός αυτός, αντί για άλλα μέτρα όπως οι υψηλότερες πιέσεις εκκίνησης, επιτρέπει στους οδηγούς να πιέζουν περισσότερο στα stint τους, με λιγότερη ανάγκη διαχείρισης ρυθμού.

Βοηθά και η απουσία Sprint, που υπήρχε πέρυσι: Oι ομάδες έχουν πιο άνετη διαχείριση των χιλιομέτρων κάθε σετ και περισσότερο χρόνο για τις ρυθμίσεις στις ελεύθερες δοκιμές.

Τι έγινε το 2025:

Oι περισσότεροι οδηγοί ξεκίνησαν με τη μέση γόμα και έκαναν pit stop υπό αυτοκίνητο ασφαλείας στον 7ο γύρο για νέο σετ. Η δεύτερη αλλαγή έγινε το αργότερο έως τον 32ο γύρο, λόγω του ορίου των 25 γύρων που ίσχυε τότε, και σχεδόν όλοι τερμάτισαν με τη σκληρή γόμα.

F1 2026 LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT, QATAR : Alex Albon, Williams FW45,(Photo by Mark Sutton / LAT Images)

Στατιστικά και ενδιαφέροντα στοιχεία

• Το Grand Prix του Κατάρ διεξάγεται για πέμπτη φορά: Ο εναρκτήριος αγώνας έγινε το 2021 και οι υπόλοιποι από το 2023 και μετά.

• Ο Μαξ Φερστάπεν έχει τρεις νίκες στις τέσσερις διοργανώσεις, και ο μόνος άλλος νικητής είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Η Red Bull είναι και η πιο επιτυχημένη ομάδα στην πίστα.

• Πέρυσι νίκησε ο Φερστάπεν, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι και τον Κάρλος Σάινθ.

• Την pole position την έχει κατακτήσει διαφορετικός οδηγός σε κάθε διοργάνωση.

• Ο Πιάστρι πήρε την πρώτη του νίκη στο Sprint της Lusail, το 2023.

• Η Ferrari δεν έχει οδηγήσει ποτέ στην κορυφή ούτε έναν γύρο στο Κατάρ, σε αντίθεση με τις Red Bull, Mercedes και McLaren.

• Κάθε χρόνο ο Μαξ Φερστάπεν κάνει παράπονα ότι η ζελατίνα του κράνους του είναι υπερβολικά σκούρα.

• Ο Φερστάπεν παραμένει ένα από τα φαβορί, αφού έχει κερδίσει τις τρεις τελευταίες επισκέψεις της F1 στο Lusail.