Formula 1 2026: Οι παγίδες των timing loops στο Μονακό και η «βόμβα» στο μονοθέσιο του Ράσελ

Η Formula 1 είναι το κορυφαίο σπορ στον κόσμο όχι μόνο για τις προσπεράσεις και την ταχύτητα, αλλά και για τις απίστευτες λεπτομέρειες που κρίνονται πίσω από τις κλειστές πόρτες των γκαράζ. Πρόσφατα, γίναμε μάρτυρες δύο απίθανων ιστοριών που αποδεικνύουν ότι στο κυνήγι του απόλυτου χρόνου, οι κανονισμοί της FIA μπορούν να μετατραπούν στον χειρότερο εφιάλτη οδηγών και μηχανικών. Από το «παράδοξο» των pit lane limits στο Μονακό, μέχρι το logistics θρίλερ της Mercedes με μια μπαταρία στη μέση του ωκεανού, το παρασκήνιο είναι απλά καθηλωτικό.

Το Μυστήριο του Pit Lane στο Μονακό: Πώς 0,1 χλμ/ώρα κατέστρεψε οδηγούς

Όσοι παρακολουθήσατε το Γκραν Πρι του Μονακό, σίγουρα θα αναρωτηθήκατε τι ακριβώς συνέβη στο pit lane. Πέντε οδηγοί –οι Λιούις Χάμιλτον, Τζορτζ Ράσελ, Πιερ Γκασλί (δύο φορές!), Όσκαρ Πιάστρι και Φράνκο Κολαπίντο– δέχτηκαν ποινές πέντε δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα. Το πιο εξοργιστικό για αυτούς; Η τηλεμετρία έδειξε ότι ξεπέρασαν το όριο για μόλις... 0,1 χλμ/ώρα! Πώς είναι δυνατόν τόσοι έμπειροι οδηγοί να κάνουν το ίδιο λάθος, τη στιγμή που τα μονοθέσια διαθέτουν αυτόματο περιοριστή ταχύτητας (pit speed limiter); Ο Πιερ Γκασλί μάλιστα δήλωσε πως το limiter της Alpine ήταν ρυθμισμένο στα 59,5 χλμ/ώρα, με το όριο να είναι στα 60. Κι όμως, τιμωρήθηκε.

Η γεωμετρία της FIA και η παγίδα των Timing Loops

Η απάντηση κρύβεται στον τρόπο που η FIA μετράει την ταχύτητα. Το pit lane είναι γεμάτο με «ραντάρ/μετρητές ταχύτητας» (timing loops), αντίστοιχους με αυτούς που χωρίζουν την πίστα σε mini-sectors. Το σύστημα δεν μετράει την ακαριαία ταχύτητα, αλλά το πόσο χρόνο χρειάζεται το μονοθέσιο για να πάει από τον έναν βρόχο στον επόμενο, διαιρώντας την απόσταση με τον χρόνο.

Εδώ λοιπόν έγινε η ζημιά. Με την είσοδο της Cadillac στο grid, η είσοδος του pit lane στο Μονακό ήταν φέτος πιο ανοιχτή. Όπως αποκάλυψε ο Άλεξ Άλμπον μέσω της ενδοεπικοινωνίας, οι οδηγοί άρχισαν να «κόβουν» επιθετικά τη γωνία στην είσοδο, κοντά στην περιοχή της Cadillac.

Στρίβοντας πιο κλειστά, οι οδηγοί ουσιαστικά μίκρυναν την απόσταση ανάμεσα στα δύο πρώτα timing loops της FIA. Έτσι, ακόμα κι αν το μονοθέσιο κινούνταν με 59,5 χλμ/ώρα, το σύστημα, υπολογίζοντας μια θεωρητικά μεγαλύτερη απόσταση από αυτή που πραγματικά διένυσε το αυτοκίνητο, «είδε» την ταχύτητα ως ελάχιστα πάνω από τα 60 χλμ/ώρα! Μια μαθηματική παγίδα που άλλαξε τη μοίρα του αγώνα για πολλούς.

Το δράμα του Τζορτζ Ράσελ στον Καναδά και η μπαταρία στο... Πλοίο

Αν η ιστορία του Μονακό σας φάνηκε περίπλοκη, το παρασκήνιο της εγκατάλειψης του Τζορτζ Ράσελ στον Καναδά αγγίζει τα όρια της κωμωδίας. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω προβλήματος στην μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Υπό κανονικές συνθήκες, όταν ένα εξάρτημα αστοχεί, μπαίνει αμέσως στο αεροπλάνο για το Μπράκλεϊ στην Αγγλία, ώστε οι μηχανικοί να το εξετάσουν στο μικροσκόπιο μέσα σε 24 ώρες. Όχι όμως αυτή τη φορά. Οι κανονισμοί ασφαλείας των αεροπορικών εταιρειών απαγορεύουν ρητά τη μεταφορά ελαττωματικών μπαταριών λιθίου σε εμπορικές ή ιδιωτικές πτήσεις, λόγω του τεράστιου κινδύνου ανάφλεξης.

Αυτή τη στιγμή που γράφω αυτό το κείμενο, η χαλασμένη μπαταρία του Τζορτζ Ράσελ βρίσκεται κάπου στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού! Για να επιστρέψει στο εργοστάσιο, το εξάρτημα έπρεπε να σφραγιστεί σε ένα ειδικό, αντιεκρηκτικό κοντέινερ (bomb-proof crate) και να φορτωθεί σε πλοίο.

Αυτό σημαίνει ότι η Mercedes θα κάνει εβδομάδες –ίσως και μήνες– να πάρει στα χέρια της το ελαττωματικό κομμάτι για να καταλάβει τι πήγε στραβά. Και με το ευρωπαϊκό σκέλος του πρωταθλήματος να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με συνεχόμενους αγώνες, οι μηχανικοί της ομάδας καλούνται να λύσουν έναν γρίφο, χωρίς να έχουν τα στοιχεία στα χέρια τους.

Η Formula 1 είναι σκληρή, αλλά οι κανονισμοί της, μερικές φορές, την κάνουν ακόμα πιο απρόβλεπτη.

