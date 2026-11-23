Ύστερα από εντυπωσιακές αναμετρήσεις ανάμεσα στους πιλότους και συνολικά 352 προσπεράσματα στην πίστα συνολικού μήκους 6,201 km, ο Max Verstappen πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, κατακτώντας με εμφατικό τρόπο την τέταρτη νίκη του μέσα στο 2026 και την 75η της καριέρας του στη Formula 1.

Με την επίδοσή του αυτή, και με δύο αγώνες να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος, ο Ολλανδός χάρισε στη Red Bull Ford Powertrains το 16ο βάθρο της για φέτος. Την ίδια στιγμή, αυτή ήταν η 180ή νίκη των κινητήρων Ford στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, επίδοση που ενισχύει περαιτέρω τη θέση της αμερικανικής εταιρείας ως ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία του θεσμού.

Οδηγώντας το μονοθέσιο της Oracle Red Bull Racing, ο Max Verstappen εκκίνησε τον αγώνα από την pole position. Ωστόσο, αμέσως μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στην αφετηρία έως και το πέσιμο της καρό σημαίας ύστερα από 50 γύρους, οι μεγάλες ευθείες της πίστας «Las Vegas Strip Circuit» ήταν αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ενός από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες στην ιστορία της Formula 1, με την πρωτοπορία να αλλάζει πολλές φορές χέρια καθώς οι πιλότοι προσπερνούσαν σε ένα σημείο της διαδρομής, για να ανακτήσουν στη συνέχεια τη θέση τους πριν ολοκληρωθεί ο γύρος. Στις απαιτητικές αυτές τις συνθήκες, ο Max Verstappen διαχειρίστηκε με μαεστρία τόσο την αεροδυναμική απόδοση του μονοθεσίου όσο και την ισχύ της υβριδικής μονάδας της Red Bull Ford Powertrains, ώστε να διασφαλίσει ότι θα βρισκόταν στην κορυφή της κατάταξης στο πέσιμο της καρό σημαίας. Η νίκη αυτή εδραίωσε τον Ολλανδό τέσσερις φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1 στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Οδηγών για το 2026, με συνολικά 304 βαθμούς στο ενεργητικό του, δύο μόλις αγώνες πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Think we’re still digesting what happened last night, tbf 🤯#F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/C97LZzQ9RD — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 22, 2026

Στο δεύτερο μονοθέσιο της Oracle Red Bull Racing, ο Isack Hadjar είχε επίσης την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο. Έπειτα από μια σειρά εντυπωσιακών εναλλαγών θέσεων στα πρώτα στάδια του Grand Prix, ο Γάλλος βρέθηκε δεύτερος, πίσω από τον Max Verstappen, δείχνοντας ικανός να κατακτήσει το τέταρτο βάθρο του μέσα στη φετινή χρονιά Ωστόσο, μια σπασμένη εμπρός αεροτομή ανάγκασε τον δεύτερο πιλότο της ομάδας να μπει στα pit στον 26ο γύρο προκειμένου να επισκευάσει τη ζημιά. Ως αποτέλεσμα, υποχώρησε στην 14η θέση της γενικής κατάταξης του αγώνα. Ο πιλότος της Oracle Red Bull Racing βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Οδηγών.

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τον αγώνα από τα pit – με αποτέλεσμα να βρεθεί έναν γύρο πίσω από τους πρωτοπόρους – ο Liam Lawson κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και να τερματίσει τον αγώνα στην 15η θέση, οδηγώντας το μονοθέσιο της ομάδας Visa Cash App Racing Bulls. Με την ολοκλήρωση του Grand Prix του Λας Βέγκας, ο Νεοζηλανδός βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας στο Πρωτάθλημα Οδηγών.

Ο teammate του στη Visa Cash App Racing Bulls, Arvid Lindblad, βρέθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσα στην πρώτη πεντάδα και διεκδικούσε μια θέση στο βάθρο. Ωστόσο, στον 21ο γύρο, αμέσως μετά το μοναδικό pit stop του αγώνα, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει, ολοκληρώνοντας εκτός κατάταξης το Grand Prix στην 20ή θέση. Ο Βρετανός καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 11η θέση στο Πρωτάθλημα Οδηγών.

Η δράση στη Formula 1 συνεχίζεται στο Κατάρ στις 29 Νοεμβρίου, με τον προτελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν. Δύο Grand Prix πριν από την ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, η Oracle Red Bull Racing βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, ενώ η Visa Cash App Racing Bulls καταλαμβάνει την πέμπτη.

«Τι τρόπος για να χαρίσει κανείς στη Red Bull Ford Powertrains την πρώτη της νίκη στις ΗΠΑ. Δεν θα μπορούσε κανείς να ζητήσει έναν πιο συναρπαστικό αγώνα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρόκειται για μια απίστευτη επιτυχία για όλους στη Red Bull Ford Powertrains, τη Ford Racing και τη Ford Motor Company. Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική μάχη στην κορυφή, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Max οδήγησε τέλεια, υπό απίστευτη πίεση. Συγχαρητήρια σε όλους στην Oracle Red Bull Racing και τη Red Bull Ford Powertrains» δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Racing.