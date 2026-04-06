Formula 1 2026: Βόλτα για δύο. Ο Χάμιλτον «τρελαίνει» το Instagram με την Καρντάσιαν και την F40

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, φαίνεται πως βρήκε τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του στην Ιαπωνία. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν μόνος του. Στο πλευρό του βρισκόταν η Κιμ Καρντάσιαν, σε μια κοινή εμφάνιση που έγινε viral επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων μηνών με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Το τρίτο μέρος του «Tokyo Drift»

Ο Χάμιλτον δημοσίευσε το τρίτο μέρος της σειράς βίντεο «Tokyo Drift», η οποία έχει γίνει σήμα κατατεθέν των επισκέψεών του στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Το σκηνικό στήθηκε στο εμβληματικό Daikoku Parking Area, το πιο διάσημο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των αυτοκινήτων στο Τόκιο.

Ο Βρετανός πιλότος βρέθηκε πίσω από το τιμόνι μιας σπάνιας και πανάκριβης Ferrari F40, ενός αυτοκινήτου-θρύλου που κοστίζει εκατομμύρια. Στο βίντεο, ο Χάμιλτον επιδεικνύει τις οδηγικές του ικανότητες κάνοντας ελιγμούς, "donuts" και ντριφτάροντας στους δρόμους, με τους τροχούς να βγάζουν καπνούς και τον ήχο του κινητήρα να κλέβει την παράσταση.

Η μεγάλη αποκάλυψη: "Instagram Official"

Καθώς ο καπνός από τα λάστιχα διαλυόταν, η κάμερα στράφηκε στο κάθισμα του συνοδηγού, αποκαλύπτοντας την Κιμ Καρντάσιαν. Με ένα πλατύ χαμόγελο και φανερά ενθουσιασμένη από την αδρεναλίνη, η Κιμ ακούγεται να λέει στην κάμερα: «Αυτό είναι τρελό!».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας κάνει την εμφάνισή της στο προφίλ του Χάμιλτον, κάτι που στον κόσμο των social media ισοδυναμεί με την επίσημη επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από το Instagram του Λιούις Χάμιλτον

Ένα ειδύλλιο που τρέχει με χίλια

Οι φήμες για τους δυο τους είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν μαζί για πρώτη φορά. Η κοινή τους εμφάνιση στο Super Bowl λίγο αργότερα «φούντωσε» τα σενάρια, αλλά το βίντεο από το Τόκιο έρχεται να επισφραγίσει ότι το ζευγάρι είναι αχώριστο.

Λόγω της ακύρωσης των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία εξαιτίας των πολεμικών συρράξεων, ο Χάμιλτον βρήκε την ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση. Και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Κιμ δέχτηκε να μπει σε μια F40 με τον Λιούις να οδηγεί στο όριο, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους είναι δεδομένη.

Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από το Instagram

Fun Fact: Η Ferrari F40 είναι ένα από τα πιο "δύσκολα" αυτοκίνητα στην οδήγηση, καθώς δεν διαθέτει ηλεκτρονικά βοηθήματα. Το να κάνεις drift με αυτό στους δρόμους του Τόκιο απαιτεί την εμπειρία ενός παγκόσμιου πρωταθλητή!