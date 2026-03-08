Formula 1 GP Αυστραλίας 2026: Θρίαμβος της Mercedes... Βατερλό στρατηγικής για τη Ferrari

Η αυλαία του παγκόσμιου πρωταθλήματος Formula 1 για το 2026 άνοιξε στο Albert Park, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας τεχνικής εποχής για το άθλημα. Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, οδηγώντας τη Mercedes σε ένα εμφατικό «1-2», την ώρα που η Ferrari έπεφτε θύμα των δικών της λανθασμένων στρατηγικών επιλογών.

Δράμα πριν την εκκίνηση και «φλεγόμενη» πρώτη στροφή

Η ημέρα ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τους Αυστραλούς θεατές. Ο ήρωας τους, Όσκαρ Πιάστρι, έχασε τον έλεγχο της McLaren του στον γύρο σχηματισμού στην έξοδο της στροφής 4, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει τον αγώνα. Την ίδια τύχη είχε και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, με την Audi του να παρουσιάζει πρόβλημα πριν την εκκίνηση.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε μια εκρηκτική εκκίνηση από την 4η θέση, "κλέβοντας" την πρωτοπορία από τον poleman Ράσελ. Πίσω τους, ο Λιούις Χάμιλτον θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό, προσπερνώντας με συνοπτικές διαδικασίες τις Racing Bulls και τη Red Bull για να σκαρφαλώσει στην 3η θέση. Αντίθετα, ο νεαρός Κίμι Αντονέλι δυσκολεύτηκε, πέφτοντας από τη 2η στην 7η θέση.

Η μονομαχία Ράσελ - Λεκλέρ και το λάθος της Scuderia

Η μάχη για την κορυφή ήταν συγκλονιστική. Ο Ράσελ επιτέθηκε στον Λεκλέρ στον 2ο γύρο, αλλά ο Μονεγάσκος απάντησε αμέσως με μια εντυπωσιακή κίνηση από την εξωτερική στη στροφή 9. Το "γαϊτανάκι" των προσπεράσεων συνεχίστηκε για αρκετούς γύρους, με τους δύο οδηγούς να παίζουν στα όρια τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σημείο καμπής ήρθε στον 11ο γύρο, όταν η εγκατάλειψη του Ισάκ Χατζάρ προκάλεσε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC). Ενώ η Mercedes τράβηξε τα μονοθέσιά της για αλλαγή σε σκληρή γόμα, η Ferrari επέλεξε να κρατήσει τον Λεκλέρ στην πίστα. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Ακόμα και όταν ένα δεύτερο VSC (από την Cadillac του Βάλτερι Μπότας) έδωσε μια νέα ευκαιρία, η Scuderia παρέμεινε πεισματικά εκτός pits.

Κυριαρχία για τα "Ασημένια Βέλη"

Με φρέσκα ελαστικά, ο Ράσελ "ροκάνισε" τη διαφορά των 12 δευτερολέπτων από τον Λεκλέρ με καταιγιστικό ρυθμό. Όταν τελικά ο Λεκλέρ μπήκε στα pits στον 25ο γύρο, βγήκε 16 δευτερόλεπτα πίσω από τον Βρετανό. Στο μεταξύ, ο Κίμι Αντονέλι είχε ανακάμψει πλήρως, προσπερνώντας τον Χάμιλτον και πιέζοντας τον teammate του για τη νίκη, πριν ένα τρίτο VSC (θραύσματα από την Cadillac του Σέρχιο Πέρεζ) "παγώσει" τις θέσεις.





Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Ράσελ διαχειρίστηκε άψογα τη διαφορά, τερματίζοντας 3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αντονέλι. Ο Λεκλέρ περιορίστηκε στην 3η θέση, 16 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, με τον Χάμιλτον να ακολουθεί 4ος.

Μάχες στο midfield και προβλήματα για την Aston Martin

Πιο πίσω, ο Λάντο Νόρις κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε από το τέλος του grid, σε μια μονομαχία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για την 5η θέση.

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, κερδίζοντας τη μάχη της μεσαίας κατηγορίας από τους Άρβιντ Λίντμπλαντ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο.

Στον αντίποδα, η Aston Martin βίωσε έναν εφιάλτη με τους κινητήρες της Honda. Οι έντονοι κραδασμοί ανάγκασαν τον Φερνάντο Αλόνσο σε πρόωρη εγκατάλειψη, ενώ ο Λανς Στρολ κατάφερε να τερματίσει 15 γύρους πίσω, απλά για να συλλέξει δεδομένα.

The Top 🔟 is IN! 👊



These are your points finishers in Australia 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/nFQBjQBu0s — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Highlights Αγώνα

• Νικητής: Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) – 1η νίκη στη νέα εποχή της F1.

• Mercedes 1-2: Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον Κίμι Αντονέλι που τερμάτισε δεύτερος.

• Ferrari Fail: Η άρνηση της Scuderia να κάνει pit stop υπό το VSC κόστισε τη νίκη στον Λεκλέρ.

• Αυστραλιανή απογοήτευση: Εγκατάλειψη του Όσκαρ Πιάστρι πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.



• Ο αγώνας του Φερστάπεν: Από την τελευταία θέση στην 6η, μετά από σκληρή μάχη με τον Νόρις.

• Το ντεμπούτο της Cadillac: Δύσκολο ξεκίνημα για τη νέα ομάδα, με τον Πέρεζ 16ο και τον Μπότας εκτός.

• Aston Martin: Σοβαρά τεχνικά προβλήματα με τους κραδασμούς του κινητήρα Honda.

Mercedes are off to an impressive start! 😮‍💨



This how our Drivers' Standings look... ⬇️#F1 #AusGP pic.twitter.com/CbUP3fBPHo — Formula 1 (@F1) March 8, 2026