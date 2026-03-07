Formula 1 GP Αυστραλίας: Κυριαρχία Mercedes με pole του Ράσελ - Σοκ. Φερστάπεν στην τελευταία θέση.

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στο Albert Park της Μελβούρνης. Ο Τζορτζ Ράσελ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα, κατέκτησε μια εμφατική pole position για το Grand Prix της Αυστραλίας, δείχνοντας ότι η Mercedes είναι η ομάδα που πρέπει όλοι να κερδίσουν φέτος.

Ο Βρετανός οδηγός οδήγησε 0,293 δευτερόλεπτα ταχύτερα από τον νεαρό teammate του, Κίμι Αντονέλι. Με αυτόν τον τρόπο, τα «ασημί βέλη» κλείδωσαν την πρώτη σειρά της εκκίνησης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τους ανταγωνιστές τους.

Η έκπληξη της Red Bull και οι μάχες στην κορυφή

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ιζάκ Χατζάρ, πραγματοποιώντας ένα ονειρικό ντεμπούτο με τη Red Bull. Ωστόσο, η διαφορά του από τον Ράσελ άγγιξε τα οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου, γεγονός που αποκαλύπτει το πλεονέκτημα ταχύτητας που έχει αποκτήσει η Mercedes με τους νέους κανονισμούς.

Πιο πίσω, ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari περιορίστηκε στην τέταρτη θέση, ακολουθούμενος από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου του από την έκτη θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον, στο ντεμπούτο του με τα χρώματα της Ferrari, θα βρεθεί στην έβδομη θέση του grid.

Το δράμα του Μαξ Φερστάπεν

Η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, όμως, ήταν η καταστροφική έξοδος του Μαξ Φερστάπεν. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε τον έλεγχο της Red Bull κατά το φρενάρισμα στην πρώτη στροφή, καταλήγοντας στις μπαριέρες από τον πρώτο του κιόλας γύρο στο Q1.

«Το αυτοκίνητο απλά μπλόκαρε στους πίσω άξονες. Φανταστικά...», δήλωσε ειρωνικά ο Ολλανδός στην ενδοεπικοινωνία. Ο Φερστάπεν, που έχει ασκήσει έντονη κριτική στους νέους κανονισμούς, θα αναγκαστεί πλέον να εκκινήσει από την τελευταία θέση, κάνοντας τον αγώνα της Κυριακής μια τεράστια πρόκληση για τον ίδιο.

Επεισόδια και έρευνες στα pits

Παρά τη δεύτερη θέση, ο Κίμι Αντονέλι δεν είχε ένα ήσυχο απόγευμα. Μετά από ένα ατύχημα στις ελεύθερες δοκιμές, η συμμετοχή του στις κατατακτήριες σώθηκε χάρη στην κόκκινη σημαία που προκάλεσε ο Φερστάπεν, δίνοντας χρόνο στους μηχανικούς του.

Ωστόσο, ο Ιταλός βρίσκεται υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για «μη ασφαλή έξοδο» από τα pits. Καθώς έβγαινε για το Q3, δύο ανεμιστήρες ψύξης παρέμειναν ξεχασμένοι πάνω στο μονοθέσιο. Ο ένας κατέληξε στην αμμοπαγίδα, ενώ ο άλλος διαλύθηκε σε χιλιάδες κομμάτια στην πίστα, με τον Λάντο Νόρις να περνά από πάνω του και να προκαλεί ζημιά στην εμπρός πτέρυγα της McLaren του.

Η απογοήτευση της Aston Martin

Στις πίσω θέσεις, η εικόνα της Aston Martin προβληματίζει. Ο Φερνάντο Αλόνσο θα εκκινήσει μόλις 17ος, όντας ταχύτερος μόνο από τις Cadillac των Σέρχιο Πέρες και Βαλτέρι Μπότας, ενώ ο Λανς Στρολ δεν κατάφερε καν να σημειώσει χρόνο.



Με τον Τότο Βολφ να χαμογελά πλατιά στο γκαράζ της Mercedes και το πλεονέκτημα της ομάδας του να φαίνεται μεγαλύτερο από το αναμενόμενο, το αυριανό Grand Prix υπόσχεται συγκινήσεις, στρατηγικές μάχες και μια μεγάλη αντεπίθεση από το πίσω μέρος του grid.

Η στρατηγική των ελαστικών: Ο Γρίφος της φθοράς

Για τον αυριανό αγώνα των 58 γύρων, η στρατηγική αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο, με τη μέση (Medium) και τη σκληρή (Hard) γόμα να έχουν τον πρώτο λόγο. Η Mercedes, έχοντας το πλεονέκτημα της καθαρής πίστας, πιθανότατα θα επιλέξει μια στρατηγική ενός pit stop, ξεκινώντας με τη μέση γόμα για να ελέγξει τον ρυθμό και αλλάζοντας σε σκληρή γύρω στον 22ο με 26ο γύρο. Ωστόσο, η αυξημένη τραχύτητα της νέας ασφάλτου στο Albert Park και οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται, ενδέχεται να προκαλέσουν πρόωρη φθορά (graining) στα εμπρός ελαστικά, ανοίγοντας το παράθυρο για μια επιθετική στρατηγική δύο στάσεων για όσους καταδιώκουν.

Η Αντεπίθεση του Φερστάπεν: Από τις πίσω θέσεις στο βάθρο;

Το έργο του Μαξ Φερστάπεν από την τελευταία θέση της εκκίνησης φαντάζει βουνό, αλλά ο Ολλανδός έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι η προσπέραση είναι στο DNA του. Με τη Red Bull να διαθέτει κορυφαία τελική ταχύτητα στο DRS, ο Φερστάπεν αναμένεται να κερδίσει γρήγορα θέσεις στους πρώτους γύρους, στοχεύοντας αρχικά στους βαθμούς. Οι πιθανότητές του για το βάθρο θα εξαρτηθούν από την εμφάνιση ενός Αυτοκινήτου Ασφαλείας –κάτι εξαιρετικά σύνηθες στη Μελβούρνη– που θα μπορούσε να μηδενίσει τις αποστάσεις και να του επιτρέψει να εκμεταλλευτεί τη φρέσκια γόμα ελαστικών απέναντι στους πρωτοπόρους.

Τα Highlights των κατατακτήριων δοκιμών στη Μελβούρνη

• Κυριαρχία Mercedes: Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position με διαφορά σχεδόν 0,3'' από τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, κλειδώνοντας την πρώτη σειρά για τα «ασημί βέλη».



• Σοκ με Μαξ Φερστάπεν: Ο Ολλανδός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην πρώτη στροφή του Q1 και κατέληξε στις μπαριέρες. Θα εκκινήσει τον αυριανό αγώνα από την τελευταία θέση.

• Εντυπωσιακό ντεμπούτο Χατζάρ: Ο Ιζάκ Χατζάρ στην πρώτη του εμφάνιση με τη Red Bull πήρε την 3η θέση, αν και η διαφορά των 0,8'' από την κορυφή δείχνει την απόσταση από τη Mercedes.



• Χάος στα pits με Αντονέλι: Ο νεαρός πιθανόν να λάβει ποινή στην εκκίνηση. Ο Ιταλός βγήκε στην πίστα με ξεχασμένα δύο ανταλλακτικά (ανεμιστήρες ψύξης) πάνω στο μονοθέσιο. Ο ένας διαλύθηκε από τη McLaren του Λάντο Νόρις, προκαλώντας ζημιά στην πτέρυγα του Βρετανού και έρευνα από τους αγωνοδίκες.



• «Μάχη» για Ferrari & McLaren: Ο Σαρλ Λεκλέρ (4ος ) και ο Όσκαρ Πιάστρι (5ος) βρίσκονται σε απόσταση βολής από το podium, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον θα εκκινήσει 7ος στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη Ferrari το 2026.



• Κατάρρευση για Aston Martin: Ο Φερνάντο Αλόνσο περιορίστηκε στη 17η θέση, ενώ ο Λανς Στρολ έμεινε χωρίς χρόνο, επιβεβαιώνοντας τα προβλήματα της ομάδας με τους νέους κανονισμούς.



• Στρατηγική & φθορά: Ο αγώνας αναμένεται να κριθεί στη διαχείριση της μέσης και της σκληρής γόμας, με τη Μελβούρνη να «τιμωρεί» συχνά τα εμπρός ελαστικά λόγω graining.