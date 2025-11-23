Formula1 Grand Prix Λας Βέγκας: Η FIA αποκλείει Νόρις και Πιάστρι – Το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά

Το Γκραν Πρι του Λας Βέγκας μετατράπηκε σε μία από τις πιο απρόσμενες και εκρηκτικές στιγμές της φετινής σεζόν, καθώς η McLaren είδε και τα δύο μονοθέσιά της – του Λάντο Νόρις και του Όσκαρ Πιάστρι – να αποκλείονται λόγω παράνομης φθοράς στο πάτωμα. Μια απόφαση που άλλαξε ξαφνικά τις ισορροπίες στο κυνήγι του τίτλου, επαναφέροντας τον Μαξ Φερστάπεν με δυναμικό τρόπο στη μάχη και ανατρέποντας όσα θεωρούσαμε δεδομένα μόλις μερικές ώρες λεπτά πριν.

Η FIA, ακολουθώντας κατά γράμμα το τεχνικό κανονιστικό πλαίσιο, διαπίστωσε ότι το πάχος της σανίδας («plank») κάτω από τα μονοθέσια της McLaren έπεσε κάτω από το επιτρεπτό όριο των 9 χιλιοστών. Μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες κάλεσαν την ομάδα για εξηγήσεις, αλλά οι μετρήσεις ήταν αδιαμφισβήτητες: το μονοθέσιο του Νόρις εμφάνισε τιμές 8,88 mm στο εμπρός δεξί σημείο και 8,93 mm στο πίσω δεξί, ενώ του Πιάστρι μέτρησε 8,96 mm στο εμπρός αριστερό, 8,74 mm στο εμπρός δεξί και 8,90 mm στο πίσω δεξί σημείο.

Για να γίνει αυτό κατανοητό σε όλους, η διαφορά ήταν κάτι σαν πάχος… τρίχας, με τη FIA να εξηγεί ότι η απόκλιση, παρότι μικρή, συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση. Η απόφαση ήταν μονόδρομος: Άμεσος αποκλεισμός και για τα δύο μονοθέσια. Όσο κι αν οι Βρεττανοί υποστήριξε ότι το πρόβλημα προήλθε από απρόβλεπτο «πορπόιζινγκ» (επαναλαμβανόμενα χτυπήματα της πλάκας στο έδαφος λόγω αεροδυναμικής), περιορισμένο χρόνο δοκιμών λόγω κακοκαιρίας και πιθανή ζημιά στο πάτωμα, η FIA επέμεινε ότι το πλαίσιο δεν επιτρέπει διαφοροποιήσεις. Όπως ανέφερε, η παράβαση δεν θεωρήθηκε εσκεμμένη, ωστόσο αυτό δεν αρκεί για να αποφευχθεί η αυστηρή ποινή.

Η ανατροπή των αποτελεσμάτων

Έτσι, η νίκη του Φερστάπεν στο Λας Βέγκας, που αρχικά τον κρατούσε ζωντανό με διαφορά 42 βαθμών, αποκτά τώρα τεράστια σημασία. Με τον αποκλεισμό των δύο οδηγών της ΜακΛάρεν, ο Φερστάπεν βρίσκεται πλέον ισόβαθμος με τον Πιάστρι στους 366 βαθμούς και μόλις 24 πίσω από τον Νόρις, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται του πρωταθλήματος αλλά ξαφνικά βλέπει την πίεση να εκτοξεύεται στα ύψη.

The updated top ten finishers in Las Vegas, following the disqualification of Norris and Piastri ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CvcpigcZle — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Ήδη από τους τελευταίους γύρους του αγώνα φαινόταν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Νόρις έλαβε εντολή να μειώσει τον ρυθμό του δραματικά, με την ομάδα να υποπτεύεται αρχικά ότι πρόκειται για διαχείριση καυσίμου. Η διαφορά του από τον Φερστάπεν έπεσε από τα πέντε δευτερόλεπτα σε πάνω από είκοσι, όμως κράτησε τελικά τη δεύτερη θέση μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Πιάστρι τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι – που αρχικά είχε περάσει τον Αυστραλό – έπεσε πέμπτος μετά την εφαρμογή της ποινής των πέντε δευτερολέπτων.

Όλα αυτά, βέβαια, πριν την καταιγιστική εξέλιξη των αποκλεισμών. Η εικόνα του πρωταθλήματος άλλαξε εν μία νυκτί. Ο Νόρις, που φαινόταν να διαχειρίζεται με ασφάλεια ένα άνετο προβάδισμα, βλέπει τώρα τον Φερστάπεν και τον Πιάστρι να τον πλησιάζουν επικίνδυνα ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων. Και οι δύο επόμενες πίστες – Κατάρ και Άμπου Ντάμπι – είναι γνωστές για το πόσο εύκολα μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Η FIA εξήγησε διεξοδικά στο σκεπτικό της ότι οι νέες μετρήσεις που έγιναν παρουσία κριτών και εκπροσώπων της McLaren έδειξαν ακόμη μικρότερα νούμερα από εκείνα του Τεχνικού Αντιπροσώπου. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απόφαση για αποκλεισμό.

Τι είπαν από την McLaren

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, πήρε θέση λέγοντας πως τα μονοθέσια εμφάνισαν «απροσδόκητα υψηλά επίπεδα αστάθειας» που δεν είχαν εντοπιστεί στις δοκιμές. Η ομάδα εξετάζει την πιθανότητα ότι ζημιές στο πάτωμα συνετέλεσαν στην επιπλέον κίνηση του δαπέδου και στη φθορά της σανίδας. Ζήτησε συγγνώμη από τους δύο οδηγούς αλλά και από τους συνεργάτες και φιλάθλους της ομάδας, τονίζοντας ότι η ΜακΛάρεν παραμένει συγκεντρωμένη στις τελευταίες δύο μάχες της χρονιάς.

Ο Νόρις μίλησε για «απογοητευτικό τέλος» σε έναν αγώνα όπου είχε κερδίσει με το σπαθί του τη δεύτερη θέση. Περιέγραψε πώς η απότομη πτώση στον ρυθμό προς το τέλος τελικά οφειλόταν στη φθορά του πατώματος, κάτι που οδήγησε στον αποκλεισμό. Παρά την απογοήτευση, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα πλέον και στρέφει την προσοχή του στο Κατάρ.

Ο Πιάστρι, με τη σειρά του, εξέφρασε την ίδια απογοήτευση, εξηγώντας ότι με τις τόσο μικρές διαφορές μεταξύ των ομάδων, η ομάδα αναζητά πάντα το παραμικρό περιθώριο απόδοσης. Εδώ, όμως, όπως είπε, «δεν το πετύχαμε». Ωστόσο βλέπει τα δύο εναπομείναντα Grand Prix ως ευκαιρία για επαναφορά, αφού και οι δύο επόμενες πίστες τούς έχουν ταιριάξει στο παρελθόν.

How the Drivers' Championship looks as we depart Las Vegas... 👀



It's got a lot closer at the top, with Oscar Piastri and Max Verstappen now LEVEL on points! ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/3a4LJBGCRG — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Τι θα γίνει μετά;

Στο Κατάρ υπάρχουν διαθέσιμοι 33 βαθμοί λόγω του σπριντ, κάτι που μετατρέπει τον προτελευταίο γύρο της χρονιάς σε πραγματική παρτίδα σκάκι. Ο Φερστάπεν μπορεί να βγει από εκεί πρωτοπόρος για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, το ίδιο και ο Πιάστρι. Ο Νόρις, από την άλλη, καλείται να αποδείξει πως μπορεί να αντέξει την πίεση ενός τριπλού μετώπου σε ένα πρωτάθλημα που μέχρι προσφάτως φαινόταν να κρατά στα χέρια του πιο άνετα.

Ο φετινός μαραθώνιος θα κλείσει στις 7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, σε έναν αγώνα όπου κατά καιρούς έχουν κριθεί τίτλοι με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο. Αν κάτι όμως έγινε ξεκάθαρο στο Λας Βέγκας, είναι ότι τίποτα δεν τελειώνει πριν πέσει η καρό σημαία στον τελικό.

Highlights & Πιθανές Εξελίξεις Πρωταθλήματος

• Ο Νόρις προηγείται με 24 βαθμούς, αλλά η διαφορά έχει μειωθεί δραματικά λόγω διπλού αποκλεισμού.

• Ο Φερστάπεν ισοβαθμεί με τον Πιάστρι στους 366 βαθμούς και μπορεί να περάσει μπροστά ήδη από το Κατάρ.

• Με 33 διαθέσιμους βαθμούς στον επόμενο γύρο, είναι πιθανό να έχουμε νέα αλλαγή κορυφής.

• Η McLaren πρέπει να εξηγήσει το πορπόιζινγκ, αλλιώς το πρόβλημα μπορεί να επανεμφανιστεί στις δύο τελευταίες πίστες.

How the teams stand... 📊



We have a 40 point gap in the battle for second place between Mercedes and Red Bull in the Constructors' Championship 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/VMDFipgBQO — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

• Αν ο Φερστάπεν πάρει τίτλο, θα γίνει πενταπλός πρωταθλητής με έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τρόπους της καριέρας του.

• Ο Πιάστρι, με δύο καλούς αγώνες, έχει πραγματική ευκαιρία να κλέψει τον τίτλο στην πρώτη του μεγάλη μάχη κορυφής.