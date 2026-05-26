Φοροδιαφυγή: Νέα πλατφόρμα για καταγγελίες πολιτών στην ομάδα «ΔΕΟΣ»

Στην επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών πολιτών για κρούσματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος και για τις «βαριές» υποθέσεις που χειρίζεται η ομάδα «ΔΕΟΣ», προχωρά η ΑΑΔΕ έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, οι καταγγελίες, που μπορεί να είναι επώνυμες ή ανώνυμες, θα αξιοποιούνται συνδυαστικά με στοιχεία από βάσεις δεδομένων και πληροφορίες από εθνικές ή διεθνείς αρχές και θα αξιολογούνται για τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία θα παίρνουν σειρά προτεραιότητας για έλεγχο.



Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι η αξιοποίηση των καταγγελιών και των πληροφοριών για αποτελεσματικότερη στόχευση των ελέγχων, βελτίωση της αποδοτικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι το 2025, οι καταγγελίες πολιτών για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων έφτασαν τις 41.354 και συνολικά την περίοδο 2022-2025 τις 234.789. Η Φορολογική Διοίκηση πραγματοποίησε πέρυσι 17.817 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και στοιχεία από την εφαρμογή appodixi. Από αυτούς, οι 1.978 έλεγχοι αφορούσαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς που προήλθαν από καταγγελίες στην ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης.

Τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι μέσα στο 2026

Με βάση το προγραμματισμό η Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) θα διενεργήσει τουλάχιστον 39.300 ελέγχους μέσα στο 2026 στους οποίους περιλαμβάνονται 4.500 ειδικοί έλεγχοι και έρευνες για οικονομικό έγκλημα, λαθρεμπόριο και δασμοδιαφυγή. Στο στόχαστρο βρίσκονται υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, κοινοτικές επιδοτήσεις, παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, ύποπτες διακινήσεις προϊόντων και υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια 18.000 στοχευμένων ελέγχων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες κυρίως σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής και 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.



Παράλληλα οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου αναλαμβάνουν 14.500 επιχειρήσεις δίωξης σε προϊόντα υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος όπως καύσιμα, καπνικά και αλκοολούχα ποτά, και σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα παραποιημένα προϊόντα και οι παράνομες διακινήσεις αγαθών. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 400 θαλάσσιους ελέγχους, εκ των οποίων 60 με τη χρήση αντιλαθρεμπορικών σκαφών, με στόχο κυρίως το λαθρεμπόριο καυσίμων. Προβλέπονται επίσης 18 επιχειρήσεις με το υποβρύχιο drone (ROV) για τον εντοπισμό παράνομων φορτίων και 160 έλεγχοι με drones, τα οποία θα αξιοποιούνται στη στεριά και στη θάλασσα, ενισχύοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτων δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο.



Επιπρόσθετα το επιχειρησιακό πλάνο προβλέπει 10.000 ελέγχους με σκύλους ανιχνευτές, 900 ελέγχους με φασματόμετρα κινητικότητας ιόντων, κοινές επιχειρήσεις με άλλες αρχές για την καταπολέμηση της νοθείας αλκοολούχων ποτών, του λαθρεμπορίου καυσίμων και της διακίνησης επικίνδυνων χημικών υλικών και στοχευμένους ελέγχους πλωτών μέσων σε συνεργασία με τη FRONTEX.