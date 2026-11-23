Φορτίο ύψους 77,677 δις. ευρώ από άμεσους και έμμεσους φόρους καλούνται να σηκώσουν το επόμενο έτος νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το ποσό να κυμαίνεται κατά μέσον όρο στα 6,5 δισ. ευρώ το μήνα, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού για τις φορολογικές εισπράξεις του Δημοσίου.

Ο λογαριασμός «φουσκώνει» στο δεύτερο εξάμηνο του έτους στα 43,542 δισ. ευρώ έναντι 34,135 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο ενώ σε μηναία βάση βαρύτερος είναι ο Ιούλιος με 9,196 δισ. ευρώ καθώς αρχίζουν να τρέχουν οι πληρωμές των δόσεων για τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2026 και ελαφρύτερος ο Μάρτιος με 5,375 δισ. ευρώ

Αναλυτικά, σύμφωνα με τους στόχους του προϋπολογισμού, οι μηνιαίες εισπράξεις από φόρους το 2027 θα κινηθούν ως εξής:

Ιανουάριος: 5,964 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 5,854 δισ. ευρώ

Μάρτιος: 5,375 δισ. ευρώ

Απρίλιος: 5,591 δισ. ευρώ

Μάιος: 5,410 δισ. ευρώ

Ιούνιος: 5,941 δισ. ευρώ

Ιούλιος: 9,196 δισ. ευρώ

Αύγουστος: 6,886 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,698 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,960 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 6,117 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 7,685 δισ. ευρώ

Όσον αφορά τις βασικότερες πηγές των φορολογικών εσόδων για το 2027, το μεγαλύτερο μέρος θα προέλθει από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Ειδικότερα με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμού:

Από τον ΦΠΑ θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία 31,047 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Σε σύγκριση με τα 31,065 δισ. ευρώ του 2026 τα έσοδα θα είναι μειωμένα κατά 18 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται στα χαμηλότερα έσοδα ΦΠΑ από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και στα έκτακτα έσοδα που εισπράχθηκαν το 2026 από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Εάν εξαιρεθούν αυτά, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εμφανίζουν αύξηση κατά 1,199 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος θα ανέλθουν σε 28,974 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,534 δισ. ευρώ ή 5,6% συγκριτικά με το 2026. Τα έσοδα από τα φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα διαμορφωθούν σε 17,036 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 617 εκ. ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλότερων αμοιβών και συντάξεων και της περαιτέρω μείωσης της ανεργίας. Από τα νομικά πρόσωπα θα εισπραχθούν 9,352 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 801 εκ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων επιχειρηματικών κερδών του 2026 που θα δηλωθούν το 2027.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα αποφέρουν 7,345 δις. ευρώ, έναντι 7,209 δις. ευρώ το 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 36 εκ. ευρώ σε σχέση με φέτος